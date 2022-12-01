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Аргентина – Франция на ЧМ-2018: гениальный матч Мбаппе, 7 голов и мегаудар Павара

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Дидье Дешам Дидье Дешам
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лионель Месси Лионель Месси
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Вспоминаем игру в России.

Аргентина и Франция встречаются на втором чемпионате мира подряд – правда, обстоятельства в России были радикально иными. 

Перед 1/8 финала Аргентина и Франция не особенно впечатлили в группе: французы довольно легко, но невзрачно вышли с первого места из группы с Данией, Перу и Австралией (забив всего 3 мяча), а Аргентина вырвала второе место, лишь в третьем туре одержав первую победу – над Нигерией (2:1), до этого были ничья с Исландией (1:1) и разгром от Хорватии (0:3).

В общем, ничего не предвещало фейерверка. 

***

Главной интригой, как и сейчас, было противостояние десятых номеров – Лео Месси и Килиана Мбаппе. ЧМ-2018 считался последним шансом для Месси взять Кубок мира в пиковом состоянии, но Лео не реализовал пенальти с Исландией, пропал на поле с Хорватией и забил лишь Нигерии.

Килиан Мбаппе, напротив, был символом надвигающегося успеха – ему всего 19, он уже забил победный мяч Перу и считался звездой, пусть Дидье Дешам еще не полагался на него максимально.

Это была красивая битва. Месси сделал два голевых паса – но не влиял на игру так могущественно, как это получилось у Мбаппе. Он был главным героем. Почти все опасные атаки Франции крутились вокруг него.

Уже к 11-й минуте Мбаппе дважды прорывался к чужой штрафной. В первый раз Маскерано завалил его в 20 метрах от ворот, а вот во второй Маркос Рохо уронил Мбаппе уже на пенальти.

На фирменной невероятной скорости Килиан за 7 секунд пробежал три четверти поля, 70 метров – и это с мячом! Причем Мбаппе не просто бежал по флангу, а смещался направо, где его уже и уронил Рохо.

К вопросу о статусе Мбаппе в сборной-2018 – 11-метровый бил не он, а Антуан Гризманн.

Через несколько минут после пенальти ситуация чуть не повторилась, но Николас Тальяфико успел сбить Мбаппе за пару десятков сантиметров до линии штрафной – с риском получить красную. Но отделался желтой. А Килиану несколько минут оказывали помощь.

Мбаппе в том матче регулярно били по ногам – после очередного финта во втором тайме ему въехал в ноги Эвер Банега (тоже на желтую). Итого – Килиан посадил на карточки троих аргентинцев.

К тому моменту аргентинцы уже забили два гола и вышли вперед (2:1), затем счет роскошным дальним ударом сравнял Бенжамен Павар (гол признали лучшим на ЧМ-2018) – и тогда все решил Килиан. 

На 64-й минуте после подачи с фланга он разобрался с соперниками в чужой штрафной в два касания: быстро решил обыгрывать влево, проскочил мимо двоих, а потом с левой прошил Франко Армани. И все это – за пару секунд.

Через четыре минуты Килиан оформил дубль: открылся под пас Оливье Жиру на правом краю штрафной и в касание пробил мимо вратаря. 4:2 – и Аргентину хватило на еще один гол в добавленное время.

Возможно, второго гола Мбаппе аргентинцы могли избежать. Но тогда он просто замучил левый фланг защиты соперника (да, Килиан в основном играл справа). Но еще в первом тайме Николас Тальяфико и Маркос Рохо получили по желтой (как раз на Мбаппе) и играть жестче или срывать атаки уже не могли.

Более того, в эпизоде с голом Павара аргентинцы тоже думали о Мбаппе – отчасти поэтому подключившийся к атаке защитник остался один, смог подстроиться под мяч и исполнить.

«Он сыграл очень хорошо, – говорил Дешам про Мбаппе. – Такая игра в таком важном матче делает ему имя. У него есть время, чтобы это переварить.

Но нам нельзя расслабляться и думать, что все легко и жизнь прекрасна. Килиан – умный парень, он все понимает и прислушивается к другим. Несмотря на все хорошее, что он сделал, он лишь учится».

Кажется, Мбаппе спустя четыре с половиной года многому научился. И в этом финале он может быть еще опаснее.

Финал Аргентина – Франция пройдет в Лусаиле. Тут была пустыня, а теперь красиво как в сказке

Представьте, что попали в Буэнос-Айрес в день матча Аргентины. Готовы к безумному приключению?

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

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