Вы знали, что королева Нидерландов – аргентинка? Свадьбу с особым условием одобрял парламент

Неочевидный политический подтекст четвертьфинала.

Нидерланды – одна из трех монархических стран в четвертьфинале ЧМ-2022 вместе с Марокко и Англией.

Правда, в Марокко полномочия монарха гораздо шире, чем в Великобритании и Нидерландах – в европейских странах монархи, по сути, обладают только представительскими функциями. Формально они главы государств, но политику определяет парламент. Например, должность главы кабинета министров Нидерландов Марка Рютте, которого считают премьер-министром, формально называется «президент-министр».

Королевская семья Нидерландов не так известна и популярна в мире, как британская, но и здесь бывают свои конфликты.

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Возможно, вы уже читали текст про ЧМ-1978, который прошел в Аргентине во время правления военной хунты Хорхе Виделы (если не читали – рекомендуем). В финале Аргентина обыграла Нидерланды, Видела был на матче и вручал приз победителям.

Возможно, где-то на трибунах была и семилетняя Максима Соррегьета, дочь заместителя министра сельского хозяйства Хорхе Соррегьеты, который меньше чем через год пошел на повышение и стал министром.

Вряд ли тогда семилетняя девочка думала, что через 40 лет она будет встречать матч Аргентины и Нидерландов в статусе… королевы-консорта Нидерландов. Да-да, супруга нынешнего короля Виллема-Александра – аргентинка!

Максима родилась в Буэнос-Айресе в статусной семье. Она коренная аргентинка – ее предки переехали в Аргентину еще в XIX веке, как по линии отца, так и по линии матери. Прадед был политиком, директором банка Буэнос-Айреса, а также мэром двух городов в провинции Буэнос-Айрес – Гонсалес-Чавес и Трес Арройос.

По линии отца все тоже довольно неплохо, родословную можно проследить аж до XIII века: Максима – дальний потомок португальских королей Афонсу III и Диниша I.

Максима училась в частной школе, а затем – в частном Католическом университете Аргентины, который управляется советом директоров. В то время в него входил нынешний Папа римский Франциск, который периодически проводил мессы для студентов.

Девушка получила экономическое образование, отправилась доучиваться в США, почти все девяностые работала в банках (HSBC, Kleinwort Benson) и быстро пробилась в топ-менеджмент. После 1999-го она перешла на работу в Deutsche Bank, главный банк Германии. И вот почему.

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Максима и Виллем-Александр познакомились в 1999-м на ежегодной Севильской весенней ярмарке. 32-летний мужчина представился ей как Александр, они хорошо провели время вместе и понравились друг другу.

Через пару недель они встретились в Нью-Йорке, и только там он признался, что вообще-то он наследный принц голландского трона. Максима, правда, сначала не поверила и подумала, что он шутит.

У них завязались отношения, которые долго не афишировались – не знали даже родители принца, королева Беатрикс и принц Клаус. Хотя впоследствии они первыми узнали о его желании сделать предложение.

Это случилось в начале 2001 года. Виллем-Александр пригласил Максиму покататься на коньках на пруду у королевского дворца Хейс-тен-Бос в Гааге. Как он признавался, волнение было настолько сильным, что он постоянно про себя проговаривал вопрос (а его он задавал на английском, на котором они тогда общались). Максима была удивлена, но не сомневалась – и ответила «да».

Слухи быстро прорвались в голландские медиа. В конце марта королева Беатрикс объявила о помолвке сына с Максимой, а сама девушка выступила на телевидении с обращением на нидерландском языке, который тогда знала на базовом разговорном уровне. Вскоре ей королевским указом присвоили голландское подданство – но паспорт Аргентины она сохранила.

Помолвка вызвала вопросы у нидерландского общества – как раз из-за фигуры Хорхе Соррегьеты, отца будущей королевы.

Дело в том, что режим Виделы причастен к убийству и исчезновению минимум 30 тысяч человек, а Соррегьета был одним из видных чиновников того времени. Правда, он ушел в отставку за пару лет до падения хунты и утверждал, что не знал о происходившем в то время примерно ничего. И обвинений в его адрес тоже не выдвигали, в отличие от других министров.

По запросу голландского правительства профессор Мишель Бауд, специалист по Латинской Америке, исследовал уровень вовлеченности Соррегьеты в действия хунты. Специалист пришел к выводу: хоть Соррегьета напрямую не причастен к преступлениям против прав человека, но точно был в курсе – потому что настолько высокопоставленный чиновник не мог о них не знать.

Парламент Нидерландов одобрил помолвку, но с одним условием: отца Максимы на свадьбе быть не должно из-за его работы в кабинете министров Виделы. Мать девушки отказалась ехать одна, в итоге церемония в Амстердаме в феврале 2002 года прошла без родителей невесты. За неделю до свадьбы ей королевским указом присвоили титул принцессы, а также разработали для нее собственные герб и штандарт.

В 2013-м, когда королева Беатрикс отреклась от престола, Виллема-Александра короновали, соответственно, титул королевы-консорта получила и Максима. У них трое детей – все девочки, и наследной принцессе Катарине-Амалии 7 декабря исполнилось 19 лет.

Максима после вхождения в королевскую семью сосредоточилась на общественной деятельности: она уделяет много внимания интеграции мигрантов в голландское общество, в особенности женщин. Максима – специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам инклюзивного финансирования в целях развития (UNSGSA) – это ведомство борется с бедностью и добивается большей инклюзивности финансовых организаций для бедных.

В 2007-м Максима угодила в небольшой скандал, когда сказала, что за семь лет жизни в стране не обнаружила голландской идентичности: «Нет, я ее не вижу. Нидерланды – это большие окна без занавесок, чтобы каждый мог заглянуть внутрь, но также соблюдение конфиденциальности и уюта. Нидерланды – это одно печенье к чаю, но также большое гостеприимство и теплота. Нидерланды – это трезвость, контроль и прагматизм, но также и совместное переживание сильных эмоций. Нидерланды слишком разнообразны, чтобы суммировать их в одном клише. «Голландцев» не существует. В качестве утешения я могу сказать вам, что «аргентинцев» тоже не существует».

А что с футболом? Когда Нидерланды и Аргентина встретились на ЧМ-2014, королевскому дому даже пришлось выпускать заявление: «Естественно, король и королева являются болельщиками нидерландской команды. Королева Максима – голландка и, таким образом, поддерживает Нидерланды».

За четыре года вряд ли что-то изменилось. Но наверняка Максима не расстроится, если дальше пройдет Аргентина.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Finn, Jasper Juinen, Dean Mouhtaropoulos; wikipedia.org