Пакета – недооцененный герой Бразилии. Его прозвище – отсылка к родному острову 

А еще он любит фанк и танцы.

Если вас попросят назвать главного игрока сборной Бразилии на ЧМ-2022, большинство назовет Неймара, Ришарлисона, Винисиуса, Тиаго Силву.

Недооцененный герой этой команды – Лукас Пакета. Он не стал звездой в «Милане» и поехал доказывать в «Лион», там перезапустился (65 матчей за два сезона, 18 голов и 11 ассистов) и перебрался в «Вест Хэм».

Пакета рос на острове, в честь которого взял прозвище. Добраться до Рио можно только на пароме – поэтому на Пакета нет преступности

Пакета родился в Рио-де-Жанейро и рос в необычном месте – на острове Пакета (да-да, именно к нему отсылает прозвище, а настоящее имя – Лукас Толентино Коэльо ди Лима). Это небольшой остров в заливе Гуанабара площадью чуть больше квадратного километра.

Название острова произносится в португальском с ударением на вторую «а» и переводится с языка тупи (один из индейских языков) как «много пака». А пака – это грызуны, чем-то напоминающие капибар и морских свинок, они распространены по всей Южной Америке (и даже немного в Северной).

На Пакета можно добраться только на пароме (в одну сторону – около часа), а на самом острове нет автомобилей. Поэтому нередко можно встретить конные экипажи – это один из основных способов передвижения наряду с велосипедом.

Благодаря удаленности от довольно криминального центра Рио Пакета – максимально безопасное место, там почти нет преступлений. А еще это очень привлекательное место для отдыха. В начале XX века туда предпочитали ездить знатные бразильцы – устраивали вечеринки и проводили выходные. Но в 1970-е популярность среди богачей упала, и сейчас на Пакета отдыхают в основном небогатые бразильцы.

На острове живут всего 3,5 тысячи человек. Место райское, но прогрессировать в футболе там сложновато, поэтому Пакета в 8 лет переехал в Рио – заниматься в академии «Фламенго».

Но родной остров не забыл – и взял в честь него прозвище. «Носить это имя – гордость для меня», – говорил Лукас.

Перешел в «Милан» в 21, а потом перезапустил карьеру в «Лионе»

Лукас с детства выделялся техникой, но был очень маленьким – к 15 годам он вырос только до 153 сантиметров. И часто из-за физики уступал менее одаренным соперникам. Поэтому после тренировок часто оставался дополнительно – особенно когда стало понятно, что у него есть будущее в футболе. Дальше Пакета за три года вымахал на 27 сантиметров – и физики стало хватать для молодежки «Фламенго».

«Пакета с детства был талантом, но он поздно созрел. Это пример того, что иногда нужно сохранять спортсмена до самого конца, – говорил директор академии «Фламенго» Карлос Новал. – Он рос очень медленно, но потом резко прибавил и созрел как физически, так и технически».

В 2016-м «Фламенго» с Пакета в старте выиграл юниорский Кубок Сан-Паулу, и начался стремительный взлет:

2016 – первые тренировки с основой «Фламенго»

2017 – первый гол за «Фламенго»

первая половина 2018-го – попадание в расширенный состав сборной Бразилии на ЧМ-2018, приглашения в европейские топ-лиги

вторая половина 2018-го – переход в «Милан» за 35 млн евро и дебют за сборную.

Пакета трогательно попрощался с родным клубом: «Я вырос здесь как спортсмен и как человек. Это словно кино – маленькому мальчику было непросто, но он прошел через все и добился своей цели». Правда, за два года в «Милане» у бразильца ничего особенного получилось, зато в «Лионе» он расцвел: помог клубу заработать на продаже в «Вест Хэм» (купили в 2020-м за 23,4 млн евро, продали в 2022-м за 42,95 млн – прибыль почти 20 млн) и наконец-то поехал на ЧМ со сборной Бразилии.

Пакета давали желтую за финт (за него заступался Неймар). А еще он фанат бразильского фанка

Пакета обладает редким достижением: в Лиге 1 ему дали желтую карточку за финт – он попытался исполнить радугу в матче с «Труа», но не получилось. Судья Стефани Фраппар (первая женщина-главный арбитр в истории ЧМ) трюк не оценила и наградила его предупреждением за неспортивное поведение.

Неймар, который тоже любит радугу, заступился за партнера по сборной: «Очень печальная картина. Показывать желтую карточку за дриблинг… Финт – это решение. Не имеет значения, где его применяют или на какой минуте. В прошлом сезоне такое было со мной, теперь с Пакетой… Честно, я не понимаю причин. Jogo Bonito (красивая игра – Sports.ru) закончена? Наслаждайтесь, пока можете».

За Пакета заступался и спортивный директор и легенда «Лиона» Жуниньо: «Пакета еще молод. Возможно, он не сохранял холодную голову. С другой стороны, когда все говорят, что ты лучший в Лиге 1, может, ты считаешь, что имеешь право сделать чуть больше».

В нынешней сборной Бразилии Пакета вместе с Неймаром, Винисиусом и Рафиньей отвечает за танцы – это его главная страсть после футбола.

Лукас – большой фанат фанка и коллектива Bonde dos Havaianos. Когда он исполнил движение из их клипа после гола за «Лион», солист группы Тонзао поблагодарил его в твиттере, а Пакета ответил: «Мы вместе, легенда! Спасибо за то, что были частью моего детства».

А после очередного гола за сборную написал: «Танец моего детства».

Фото: REUTERS/Carl Recine; Gettyimages.ru/Buda Mendes; East News/MAURO PIMENTEL / AFP; commons.wikimedia.org/Wiki Education Brazil/Diego Baravelli