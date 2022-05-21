«Оренбург» в прошлом году не попал в РПЛ из-за стадиона. В этом стадион подготовили, но упали в стыки на финише

Придется понервничать.

«Оренбург» был близок к возвращению в Премьер-лигу спустя два года, но в итоге залетел в зону стыков. Клуб еще в прошлом сезоне занял первое место в ФНЛ, но не получил необходимую лицензию из-за несоответствия требованиям к стадиону.

• Стадион «Газовик» в поселке Ростоши на тот момент вмещал только 7,5 тысячи человек, а в регламенте прописан нижний порог вместимости – 10 тысяч. Целесообразность этого правила давно под сомнением – например, с таким условием «Эйбар» не смог бы играть в Примере, стадион «Ипуруа» вмещает даже меньше оренбургского – 7100 человек, но регламент в Ла Лиге мягче.

Похожие ограничения и в КХЛ: арена должна вмещать не менее 5500 человек, но если население города менее 100 тысяч (в Оренбурге – 550), то планка вместимости снижается до 2500.

• Стадион «Оренбурга» еще во времена Премьер-лиги дважды висел на грани допуска. Клуб обещал исправить все недочеты и получал лицензию в качестве исключения – во второй раз, правда, чуть не отправили играть домашние матчи в Самару. Еще до вылета из РПЛ в 2020-м «Оренбург» обещал расширить трибуны, но за полтора ковидных года не смог создать даже видимость работ. А потом было уже поздно.

• «Я не согласен, но не столько с решением [не выдать лицензию], а с сутью вопроса, связанным с десятью тысячами посадочных мест, – возмущался президент клуба Василий Еремякин год назад. – Это решение лет шесть назад было прописано в регламент, но кто автор? Наверное, это клубы Премьер-лиги или чиновники, которые руководили в то время. С моей точки зрения, это волюнтаристское решение, ничем не обоснованное. Оно ни на что не направлено и абсолютно дискриминационно.

Это решение дискриминирует весь российский футбол, потому что у большинства регионов России таких стадионов просто нет. Для города Оренбурга есть правда, полуправда и статистика. Максимальная заполняемость нашего стадиона – 7 тысяч при его вместимости 7,5 тысячи.

Мы дважды были в РПЛ: средняя посещаемость стадиона на матчах Премьер-лиги, которые проходили, составляет 4 тысячи 995 человек. Вопрос в том, что экономика должна быть экономной. Это еще Леонид Ильич Брежнев сказал на 25-м съезде партии».

Правда, при чтении этого заявления стоит помнить, что «Оренбург» два года обещал привести стадион в соответствие с правилами, так что споры были бессмысленны.

«Оренбург» публиковал видео с обновленными раздевалками (соперники якобы жаловались на маленькие), даже пытался обжаловать отказ в лицензии, но апелляцию не удовлетворили.

• «После последнего матча мы получили медали и зашли в раздевалку: «Ребят, мы никуда не выходим». Тяжело. У людей мир рухнул. Жена видела мои переживания, говорила: «И на хрен тебе это надо?» , – описывал эмоции спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев. – Прихожу к [Тимуру] Аюпову, он говорит: «Дим, так не бывает. Я шел к этой цели, мы вышли из тяжелейшей лиги из 22 команд, а в итоге все так». Спасибо президенту, он вернул всех в рабочий режим: «Давайте, включаемся, сохраняем состав». У нас был подписан бюджет на реконструкцию стадиона, то есть мы понимали, что вопрос должен быть решен к следующему году, доносили это до ребят. Хотя Марцел [Личка; главный тренер], помню, попросил не говорить с ним неделю».

• «Оренбург» все-таки увеличил вместимость стадиона до 10 тысяч (если точнее – 10 046 мест). Пристроили угловые трибуны из металлоконструкций , как у «Урала» в Екатеринбурге – в итоге трибуны закруглились, ушли пустые зоны в районе угловых флагов. А на центральной трибуне появился второй ярус – его посадили на имеющиеся балки, предварительно их укрепив.

• «Это очень дорого, – говорил президент «Оренбурга» Василий Еремякин о стоимости реконструкции. – В какой-то степени это наш авантюризм, что затеяли настолько масштабное обновление, поскольку мы попали на ситуацию, когда стоимость металла выросла в два с лишним раза. Но мы справились с этой задачей благодаря нашим спонсорам».

• Еще «Оренбург» увеличил раздевалки (теперь они по 150 квадратов) и в межсезонье поменяет газон. Новое искусственное поле привезли из Нидерландов в январе. «Чудесным образом мы успели купить газон в Нидерландах, чтобы обновить покрытие к началу следующего сезона, – рассказывал президент «Оренбурга» «Матч ТВ». – Вы отлично понимаете, что в нынешней ситуации мы бы его не увидели».

• Территорию около стадиона тоже благоустроят, но уже к августу. «Стадион растет, думаю, будет красивый и уютный. Как английский стадион. Не много в России таких стадионов, честно скажу. Раздевалки новые, все очень уютно», – говорил чешский тренер Марцел Личка.

• Правда, за год «Оренбург» стал чуть слабее, хоть и удалось сохранить Личку и почти весь состав. Достаточно сравнить набранные очки – в этом сезоне их почти на 20 меньше (было 94 – стало 74). «Оренбург» стал меньше забивать (78 – 64) и чуть больше пропускать (33 – 37), а по xPoints (ожидаемое количество набранных очков) хоть и лидировал в ФНЛ, но перебрал на 5 очков.

Зато теперь все в порядке с лицензией. Но вот с выходом в РПЛ опять проблемы.

Фото: РИА Новости/Михаил Докудовский; ФК «Оренбург»