Стыки между РПЛ и ФНЛ не играют уже два года (сейчас тоже под вопросом). Когда-то их ввели, чтобы победить договорняки

Короткая история.

РФС не принял идею клубов о расширении РПЛ до 18 команд. Хотя неопределенность осталась. Четкого ответа, сохранятся ли правила выхода и входа в Премьер-лигу, пока нет.

«Принять к сведению предложение об изменении системы ротации футбольных клубов между Премьер-лигой и Футбольной национальной лигой по итогам чемпионата России сезона-2021/22. Дать поручение аппарату РФС совместно с РПЛ и ФНЛ изучить подробнее данный вопрос», – вот нынешняя позиция РФС. Получается, команды будут доигрывать сезон, не зная турнирных правил. У аутсайдеров Премьер-лиги есть надежда, что в этом сезоне обойдется вообще без вылета – но если что, маячит и запасной вариант спасения.

«Клубы ФНЛ еще должны пройти лицензирование и не каждый из них сможет это сделать, – уверен босс «Уфы» Шамиль Газизов. – В первую очередь это касается вопроса инфраструктуры. Клубы РПЛ вложили значительные средства в инфраструктуру, чтобы она соответствовала высоким стандартам лиги. И это не так просто, потому что сложностей, которые не видны со стороны, достаточно».

В общем, стыки снова под угрозой, фактически их не проводят с 2019-го. Мини-турнир с потенциалом одного из главных футбольных аттракционов мая плохо приживается в России. Вот его короткая история.

Стыки вводили, чтобы уменьшить количество договорняков – про это говорил даже боссы футбола

Стыковые матчи в РПЛ внедрили одновременно с переходом на «осень-весну» (хотели еще раньше). А разговоры начались еще в 2009-м, но тогда не получилось провести реформу через общее собрание РПЛ.

«Обязательно – стыковые матчи между третьей командой Премьер-лиги с конца и бронзовым призером первого дивизиона! – говорил бывший босс РПЛ Сергей Прядкин в 2010-м. – Я уже в этом году пытался добиться их введения, но просто не успел. Мы с Сергеем Фурсенко говорили на эту тему, но выборы президента РФС состоялись поздновато, и календарь к тому моменту был уже сверстан. В любом случае благодаря такой системе наш футбол станет чище, уменьшится так называемое турнирное болото».

Босс РФС – на тот момент Сергей Фурсенко – соглашался: «Везде есть договорные... оговорка по Фрейду. Везде есть переходные матчи, которые призваны осушить болото в каждом дивизионе. Когда из Премьер-лиги в Первую лигу вылетают две команды, а еще две играют переходные игры, и никто не хочет быть на 13-14-м местах».

Предложение выглядело логично, ведь турнирное болото считалось рассадником нечисти в российском футболе. Как признавал тот же Фурсенко, работало все так: команда заранее переставала переживать, что вылетит, а наверх она особо и не стремилась. Это способствовало разнообразному обмену очков. Сегодня клуб А оказывает услугу клубу Б, потому что ему победа нужнее, а завтра забирает долг.

После отставки Фурсенко главным лоббистом стыков оставался Сергей Прядкин – он постоянно подчеркивал их важность: «Масштаб договорных матчей очень сильно преувеличен общественностью. Это проблема существует, но куда отчетливей прослеживается другая – недостаточная мотивация ряда команд на финише турнира. Поэтому-то и нужны стыковые матчи».

Интересно, что еще к 2019-му, когда речь шла про расширение РПЛ, Прядкин не изменил себе.

«Мы предусмотрели такую сносочку в случае принятия решения о расширении до 18 команд: как будет происходить обмен между РПЛ и ФНЛ. Вариантов было несколько, большинство приняли тот, при котором 15-е и 16-е места будут играть в стыковых матчах с третьим и четвертым местом ФНЛ. Но решение за исполкомом. Может быть, одна вылетит напрямую, а вторая команда сыграет стыки – такое тоже возможно. Проходных матчей при стыках не бывает, равнодушия у команд нет. Мы хотим расшириться до 18, а то и больше команд, но для этого должна быть финансовая организация и соответствующие задачи. Не надо ставить невыполнимые задачи».

Стыки ввели не в 2009-м, как хотели изначально, а в 2010-м – перед переходным сезоном-2011/12. И произошло это после запроса не только от лиги, но и от клубов. Например, идею поддерживал Леонид Федун.

«На последнем заседании РФПЛ я официально поставил вопрос с предложением сократить так называемое болото до минимума. 15-я и 16-я команды вылетают из премьер-лиги, 13-я и 14-я играют переходные матчи с третьей и четвертой командами первого дивизиона. И тогда возможность для манипуляций и «росписей» исчезает, и через два-три года у нас начнет формироваться новое поколение игроков, которое привыкнет к тому, что надо «убиваться» на поле во всех матчах. И идея договорных игр сойдет на нет. То же самое – и в первой лиге, потому что, как вы знаете, там все эти процессы еще более страшны».

В первом дивизионе стыки не появились, а вот в РПЛ их ввели. И вот что получилось.

Чаще всего в стыках играли «Томь» и «Ростов». Победители не всегда оставались в РПЛ, как и вылетевшие не всегда вылетали в ФНЛ

2011/12:

«Волга» НН – «Нижний Новгород» (2:1, 0:0)

«Ростов» – «Шинник» (3:0, 1:0)

В первых стыках интрига была только в одной паре – «Волга» и «Нижний Новгород» (не тот, который сейчас в РПЛ, а другой) бились за право остаться единственной нижегородской командой. В итоге «Нижний» проиграл – и «Волга» фактически его поглотила. Правда, ее это не спасло и продлило жизнь в РПЛ всего на пару лет.

А «Ростов» уверенно разобрался с «Шинником» – 2:0 в пользу Премьер-лиги в первом сезоне.

2012/13:

«Ростов» – СКА-Энергия (2:0, 1:0)

«Крылья Советов» – «Спартак» Нальчик (2:0, 5:2)

«Ростов» второй год подряд боролся за право остаться в РПЛ через стыки – и снова без проблем разобрался. В матчах с хабаровчанами все было еще более очевидно – и это несмотря на то, что Премьер-лига не подумала о паузе на сборные и оставила клубы без ряда важных футболистов.

«Назначив стыковые матчи на конец мая – начало июня, мы допустили технический просчет, – говорил Прядкин. – Получилось, что у игроков, вызванных в сборные, не оказалось возможности принять участие в ответных поединках. У «Крыльев Советов» таковых шестеро, у «Ростова» – семеро. Что ж, в будущем мы обязательно это учтем. Но отказываться от стыковых матчей не будем, так как они усугубляют конкурентную борьбу».

2013/14:

«Томь» – «Уфа» (1:5, 3:1)

«Крылья Советов» – «Торпедо» (0:2, 0:0)

В следующем сезоне ФНЛ неожиданно взяла двойной реванш. «Уфа» которая еще в 2012-м играла в ПФЛ, за два сезона вышла в лидеры первого дивизиона и в первом стыке просто разнесла «Томь» – 5:1, аж четыре мяча забил Дмитрий Голубов. В ответной игре важно было не проиграть крупно, «Уфа» справилась.

«Торпедо» тоже отметилось: спустило в лигу ниже мощные «Крылья». За самарцев тогда играли и Семшов, и Корниленко, и Таранов, и молодой Цаллагов, и легионеры Кабальеро и Горо.

2014/15:

«Урал» – «Томь» (1:0, 0:0)

«Ростов» – «Тосно» (1:0, 4:1)

«Ростов» в третий раз за четыре сезона оказался в стыках – и снова победил, на этот раз – «Тосно», впервые забравшийся так высоко (в Премьер-лиге будущий владелец самого грустного твиттера росфутбола окажется через год).

Во второй паре клуб РПЛ тоже был сильнее – «Урал» и «Томь» забили всего один гол в двух матчах. Екатеринбуржцев вытащил Александр Ставпец (забавно, что сейчас он – лидер и лучший бомбардир «Томи»).

2015/16

«Анжи» – «Волгарь» (1:0, 2:0)

«Кубань» – «Томь» (0:2, 1:0)

А вот уже через год «Томь» вернулась через стыки – отправив в ФНЛ «Кубань», которая за пару лет до этого играла в Лиге Европы. Состав краснодарцев выглядел мощно, хотя и страдал от задержек по зарплате: Беленов, Букур и парни вроде Фелипе Сантаны (бывший игрок дортмундской «Боруссии», чтобы вы понимали). Еще через два года команда окончательно утонула в долгах и была расформирована. Снова кроссовер: решающий гол забил опорник Валерий Чуперка, который этой зимой перешел в «Кубань».

Уже тонул и «Анжи» – совсем недавно команда с Это’О, Диарра и Роберто Карлосом рубилась с «Ливерпулем», а теперь отбивалась от «Волгаря» с Юрченко, Эбесилио и Беришей. Для астраханцев это был пик – из того «Волгаря» вышли Сутормин и Терехов, игроки из обоймы нынешней сборной России. Но даже тот пиковый «Волгарь» не смог спихнуть «Анжи» в ФНЛ.

2016/17

«Оренбург» – СКА Хабаровск (0:0, 0:0, 3:5 по пенальти)

«Арсенал» – «Енисей» (1:2, 1:0)

«Арсенал» в сезоне-2016/17 чудом спасся от вылета – разгромив чемпионский «Спартак» в последнем туре. В стыках тоже были на грани – только за счет выездного гола справились с «Енисеем» Андрея Тихонова. Тот после матча намекал на предвзятое судейство: «Претензий нет. Но мы все все понимаем».

Во второй паре – неожиданный апсет. СКА с трудом забрался в стыки, а «Оренбург», наоборот, до последнего пытался выбраться из опасной зоны. В первый и пока единственный раз в стыках случилась серия пенальти, из которой победителем вышли дальневосточники – впереди у них был единственный сезон в РПЛ.

2017/18

«Анжи» – «Енисей» (0:3, 4:3)

«Амкар» – «Тамбов» (2:0, 1:0)

«Енисей» со второй попытки прорвался в РПЛ, довольно легко справившись с разобранным «Анжи», который все равно остался. Как так получилось? Из-за второй пары.

«Амкар» Вадима Евсеева силой воли притормозил ярчайшую команду ФНЛ-2017/18, которой руководил Талалаев. А спустя месяц «Амкар» расформировали – и благодаря этому в Премьер-лиге оставили махачкалинцев. Но через год уже практически обанкротившийся «Анжи» не прошел лицензирование даже для ФНЛ – и из Премьер-лиги отправился во второй дивизион.

2018/19

«Уфа» – «Томь» (2:0, 0:1)

«Крылья Советов» – «Нижний Новгород» (3:1, 0:1)

«Томь» чаще всех светилась в стыках – четыре раза. В трех случаях – неудачно. В 2019-м томичи и не планировали попадать в стыки из ФНЛ, поэтому для них произошедшее скорее было бонусом. И в ответном матче они почти перевели игру в овертайм – но не хватило гола.

«Крылья» же не без везения предотвратили повышение «Нижнего Новгорода» в первый год после его переименования (до этого был «Олимпийцем»). На выезде самарцы дважды забили в добавленное время и выиграли 3:1 и дома особо не напрягались – уступили 0:1. Тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев жутко завелся и заработал удаление. Но с поражением пришлось смириться.

2019/20

Отменили из-за ковида

2020/21

Отменили из-за лицензий

2021/22

Что будет?

Стыковых матчей не было уже два сезона. Сначала – из-за ковида, потом – из-за отказов в лицензировании

В начале пандемии (весна 2020-го) ФНЛ в апреле остановила турнир и так его не возобновила. Хотя первая четверка шла плотно – 56 очков у «Ротора» на первом месте, 53 – у «Торпедо» на четвертом. Жертвой оказалось «Чертаново» – при равенстве очков с «Химками» (по 54) молодая команда осталась в ФНЛ и не получила даже стыков.

«Я считаю, что это нечестно. Впереди было еще 11 туров, а «Химкам» мы уступаем только по дополнительным показателям. Я бы хотел доиграть первенство. Если это невозможно, то мы должны получить любой другой шанс. Нельзя подводить итоги, не доиграв все туры. Тем более «Чертаново» играет только своими воспитанниками, мы долго к этому шли. Такой шанс был! А у нас его отнимают», – говорил капитан той команды Александр Солдатенков.

Но к нему не прислушались – «Чертаново» и «Торпедо» оставили без стыков, назвав причиной недоигранный сезон. ФНЛ согласилась, серьезного возмущения не было.

А вот в 2021-м сезон в ФНЛ получился полноценным, и причин отменять стыки не было. Второе место в первом дивизионе занял «Оренбург», четвертое место в последнем туре вырвала «Алания». Именно благодаря их попаданию в четверку не состоялись стыковые матчи: и «Оренбург» (который вышел бы напрямую), и «Алания» не получили лицензии РПЛ из-за проблем со стадионами. Но истории у обоих клубов совсем разные.

Домашний стадион «Оренбурга» в поселке Ростоши на тот момент вмещал только 7,5 тысяч человек, а в регламенте прописан нижний порог вместимости – 10 тысяч. Целесообразность этого правила можно обсуждать. Например, с таким условием «Эйбар» не смог бы играть в Примере, стадион «Ипуруа» вмещает даже меньше оренбургского – 7100 человек, но регламент в Ла Лиге мягче, чем в РПЛ.

Похожие ограничения и в КХЛ: арена должна вмещать не менее 5500 человек, но если население города меньше 100 тысяч (в Оренбурге – 550), то планка вместимости стадиона снижается до 2500 человек.

Стадион «Оренбурга» еще во времена Премьер-лиги дважды не допускали как раз по этой причине. Клуб обещал все исправить и получал лицензию в качестве исключения (во второй раз чуть не отправили играть домашние матчи в Самару). Еще до вылета из РПЛ в 2020-м «Оренбург» обещал расширить трибуны, но за полтора года не смог создать даже видимость работ. А потом было уже поздно.

«Я не согласен, но не столько с решением, а с сутью вопроса, связанным с десятью тысячами посадочных мест, – возмущался президент клуба Василий Еремякин. – Это решение лет шесть назад было прописано в регламент, но кто автор? Наверное, это клубы Премьер-лиги или чиновники, которые руководили в то время. С моей точки зрения, это волюнтаристское решение, ничем не обоснованное. Оно ни на что не направлено и абсолютно дискриминационно.

Это решение дискриминирует весь российский футбол, потому что у большинства регионов России таких стадионов просто нет. Для города Оренбурга есть правда, полуправда и статистика. Максимальная заполняемость нашего стадиона — 7 тысяч, при его вместимости 7,5 тысячи.

Мы дважды были в РПЛ: средняя посещаемость стадиона на матчах премьер-лиги, которые проходили, составляет 4 тысячи 995 человек. Вопрос в том, что экономика должна быть экономной. Это еще Леонид Ильич Брежнев сказал на 25-м съезде партии».

«Оренбург» даже пытался обжаловать отказ в лицензии, но апелляцию не удовлетворили.

У «Алании» – другая история. Стадион «Спартак» во Владикавказе не один год находился в аварийном состоянии, и после выхода команды в ФНЛ там начали ремонт – снесли аварийные трибуны, чтобы перестроить арену с нуля. В первой лиге владикавказцы играли с одной-двумя заполненными трибунами (и не сразу получили лицензию). Но в РПЛ так не разрешили.

Спартак Гогниев бушевал: «Весь год мы работали, мы старались и сейчас на том месте, которое заслужили. Я считаю, что спорт всегда должен быть выше всех этих вещей. Поэтому хочу попросить людей, которые могут повлиять на эту ситуацию, дать нам сыграть две игры с командой Премьер-лиги. Что будет дальше – это уже решение вышестоящих инстанций, но спортивный принцип должен быть, и мы заслужили это!

Моим ребятам неважно, достроенный у нас стадион или недостроенный. Им важен футбол. Если отнять у них эту возможность, это будет неправильно. Ребята весь год на жилах провели. Дайте людям возможность проявить себя на уровне РПЛ! Дайте нам показать футбол на уровне РПЛ. Дайте нам понять, насколько мы соответствуем уровню РПЛ. Хочется попросить именно об этом».

Владикавказцам тоже отказали – и по регламенту получилось так, что в Премьер-лигу вместе с «Крыльями Советов» прошмыгнул «Нижний Новгород», ставший третьим. А стыки не состоялись, хотя клубы, ставшие пятым и шестым («Балтика» и «Торпедо») активно об этом просили.

В этом сезоне у лидеров ФНЛ снова проблемы со стадионами

Похоже, у лидеров ФНЛ снова будут проблемы с лицензированием. В четверке прямо сейчас три клуба без собственных стадионов (а четвертый – «Оренбург», который наконец-то все привел в порядок), но у «Торпедо» (3-е место) проблем быть не должно – в Москве полно арен.

А вот у «Алании» и «Факела» сложности. У владикавказцев стадиона просто нет – «Спартак» полностью снесли, а на его месте ничего не строят. И дело в смене губернатора: Вячеслав Битаров помогал клубу и его владельцу Владимиру Гуриеву, а вот Сергей Меняйло заморозил стройку и перенаправил деньги на другие отрасли (в том числе на борьбу с коронавирусом). И «Алания» наверняка не получит лицензию, весь этот сезон она проводит в Грозном, а в Осетии нет арены даже для первого дивизиона.

У «Факела» есть стадион имени профсоюзов, где 13 лет назад Ромелу Лукаку боролся с Виктором Васиным, но за это время городская арена пришла в упадок, на ее реконструкцию нужно время. В Воронеже есть и второй стадион – «Факел», и в ноябре его начали активно реконструировать, но к началу нового сезона не успеют (сроки по контракту – 1 ноября). И «Факел» тоже может остаться без лицензии.

Такой стадионной проблемы не было бы без «Тамбова». До его появления в Премьер-лиге клуб без стадиона спокойно мог заявить основным любой другой подходящий стадион и играть там, но с гарантией возвращения домой.

Но «Тамбов» два года болтался по чужим стадионам, не выполнял обязательств, не реконструировал свою арену – поэтому в РФС и РПЛ решили, что так дальше нельзя и добавили в регламент: клуб должен принимать гостей на любой арене, которая пройдет лицензирование, но в пределах региона прописки.

Раньше делали скидку на локацию – и, например, «Алания» могла бы играть в Грозном, в ста километрах от Владикавказа, и этот стадион она в ФНЛ заявляла резервным в прошлом сезоне, а в этом он для нее основной. Сейчас так нельзя.

Но в стыки могут взять 5-ю и 6-ю команду ФНЛ

Для таких ситуаций в регламент внесли поправку. И с ней тоже случился забавный казус (на это обратил внимание журналист Сергей Ильев).

Изначально текст нового пункта выглядел так: при недопуске в стыки третьей и четвертой команд их в переходных матчах могут заменить пятая и шестая. Они, разумеется, должны получить лицензии РПЛ, но это не единственное условие – было еще максимальное турнирное отставание: пятая команда от четвертой не больше, чем на три очка, а шестая – на четыре.

Но в принятом регламенте уточнения про очки пропали! То есть сейчас клубы с 5-го и 6-го места ФНЛ почти гарантированно заменят «Факел» и «Аланию» в четверке, если получат лицензию.

Но только при условии, что исполком РФС не поменяет турнирные правила по ходу сезона.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Алена Кардаш, Евгений Одиноков, Павел Новиков, Юлия Дмитриева; fcufa.pro; vk.com/fcchertanovo; vk.com/fcorenburg; vk.com/fcalania; vk.com/pfcfakel