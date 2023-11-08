Снейдер – самый счастливый телеэксперт. С пивом и чипсами

Сейчас убедитесь.

Уэсли Снейдер завершил карьеру больше четырех лет назад, но лучшую жизнь, кажется, познал только сейчас.

Прилично набрал, запустил алкогольный бренд и пьет пиво в ТВ-студиях

Через несколько дней после объявления об уходе из футбола камеры выхватили Снейдера на матче «Утрехта» и «Венло». Все заметили, что Уэсли сильно набрал.

Самого Уэсли это совсем не парило – он смотрел матчи родного «Утрехта» из личного скайбокса, путешествовал и вместе с партнером запустил алкогольный бренд, который постоянно рекламировал в соцсетях.

Была даже коллаборация с Роналдиньо!

Алкоголь, который сильно мешал Снейдеру во время карьеры (раз, два), стал важной частью имиджа нового Уэсли. Яркий пример: в 2023-м экс-игроку почти в каждой футбольной ТВ-студии в Нидерландах наливали пиво. И давали чипсики. А он и не отказывался!

Уэсли в 2020-м мог возобновить карьеру в «Утрехте», но не набрал форму. Сейчас пытается стать тренером – пока не выходит

Несмотря на страсть к горячительным напиткам, от футбола Уэсли не отрекся – постоянно участвует в благотворительных матчах и иногда гоняет мяч на любительском уровне.

Кстати, летом 2020-го технический директор «Утрехта» Йорди Зайдам говорил, что Снейдер может возобновить карьеру в клубе из родного города, если наберет форму.

Не набрал.

А еще Уэсли уже два года безуспешно пытается стать тренером. В 2021-м он пошел на тренерские курсы Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), но бросил до завершения программы. В начале 2023-го Снейдер рассказал про поездку в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне к Александеру Чеферину.

«Хочу посмотреть, сможет ли он что-нибудь устроить. Я часто читал, что я не хочу учиться [на тренера], но это неправда. Я хотел меньше тренировать в полевых условиях, в KNVB не смогли предложить мне это. Я думал про себя: «Позвольте мне присоединиться к топ-тренерам Нидерландов, тогда я смогу все увидеть и ощутить вблизи». Это не сработало, поэтому я прекратил обучение», – рассуждал Снейдер.

Прошел почти год – пока без прогресса. Поддерживать «Интер» в полуфинале ЛЧ с «Миланом» на фанатской трибуне вместе с Марко Матерацци Снейдеру все еще гораздо интереснее.

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«Я мог бы стать, как Месси или Криштиану. Но мне просто не хотелось. Я наслаждался жизнью, иногда позволял бокальчик за ужином. Лео и Криштиану – совсем другие, они многим пожертвовали ради карьеры. Впрочем, я ни о чем не жалею, моя карьера все равно получилась удивительной», – говорил Уэсли три года назад.

Главный гедонист мирового футбола.

Фото: instagram.com; кадры трансляций