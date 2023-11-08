Футбольная мечта идиота
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Снейдер – самый счастливый телеэксперт. С пивом и чипсами

Уэсли Снейдер Уэсли Снейдер
Футбол Футбол

Сейчас убедитесь.

Уэсли Снейдер завершил карьеру больше четырех лет назад, но лучшую жизнь, кажется, познал только сейчас.

Прилично набрал, запустил алкогольный бренд и пьет пиво в ТВ-студиях

Через несколько дней после объявления об уходе из футбола камеры выхватили Снейдера на матче «Утрехта» и «Венло». Все заметили, что Уэсли сильно набрал. 

Самого Уэсли это совсем не парило – он смотрел матчи родного «Утрехта» из личного скайбокса, путешествовал и вместе с партнером запустил алкогольный бренд, который постоянно рекламировал в соцсетях.

Была даже коллаборация с Роналдиньо!

Алкоголь, который сильно мешал Снейдеру во время карьеры (раз, два), стал важной частью имиджа нового Уэсли. Яркий пример: в 2023-м экс-игроку почти в каждой футбольной ТВ-студии в Нидерландах наливали пиво. И давали чипсики. А он и не отказывался!

Уэсли в 2020-м мог возобновить карьеру в «Утрехте», но не набрал форму. Сейчас пытается стать тренером – пока не выходит

Несмотря на страсть к горячительным напиткам, от футбола Уэсли не отрекся – постоянно участвует в благотворительных матчах и иногда гоняет мяч на любительском уровне.

Кстати, летом 2020-го технический директор «Утрехта» Йорди Зайдам говорил, что Снейдер может возобновить карьеру в клубе из родного города, если наберет форму.

Не набрал.

А еще Уэсли уже два года безуспешно пытается стать тренером. В 2021-м он пошел на тренерские курсы Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), но бросил до завершения программы. В начале 2023-го Снейдер рассказал про поездку в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне к Александеру Чеферину.

«Хочу посмотреть, сможет ли он что-нибудь устроить. Я часто читал, что я не хочу учиться [на тренера], но это неправда. Я хотел меньше тренировать в полевых условиях, в KNVB не смогли предложить мне это. Я думал про себя: «Позвольте мне присоединиться к топ-тренерам Нидерландов, тогда я смогу все увидеть и ощутить вблизи». Это не сработало, поэтому я прекратил обучение», – рассуждал Снейдер. 

Прошел почти год – пока без прогресса. Поддерживать «Интер» в полуфинале ЛЧ с «Миланом» на фанатской трибуне вместе с Марко Матерацци Снейдеру все еще гораздо интереснее.

***

«Я мог бы стать, как Месси или Криштиану. Но мне просто не хотелось. Я наслаждался жизнью, иногда позволял бокальчик за ужином. Лео и Криштиану – совсем другие, они многим пожертвовали ради карьеры. Впрочем, я ни о чем не жалею, моя карьера все равно получилась удивительной», – говорил Уэсли три года назад.

Главный гедонист мирового футбола.

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Фото: instagram.com; кадры трансляций

41 комментарий

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Tarantul Cfg
Серёга Жуков
+75
-1
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Michael_the_creator
Отдайте ему ЗМ 10 года
+42
-6
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Денис Ширинов
Все мы немножко Снейдер
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Roman
Наш парень, Уэсли)
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HCSibir1989
Да кайфует человек и ни в чем себе не отказывает. Молодец, что еще сказать.
+9
0
+9
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А потом этот парень уехал
Ответ SeKToR
Вы можете представить, чтобы у нас Мостовому в эфире Матч ТВ пиво с чипсиками ставили во время анализа матчей?))))
вот поэтому он и злой такой
+9
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Camp_Nou
Ответ Tarantul Cfg
Серёга Жуков
Я вообще сначала подумал, что это Тесак, только потом заголовок увидел.
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SeKToR
Вы можете представить, чтобы у нас Мостовому в эфире Матч ТВ пиво с чипсиками ставили во время анализа матчей?))))
+6
0
+6
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Deadwood
Местами напоминает Вована из Реальных пацанов
+4
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Сергей Николаенко
Ответ Michael_the_creator
Отдайте ему ЗМ 10 года
Лучше кубок Стенли - в ЗМ пиво не нальешь.
+4
-1
+3
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krokodilych
Ответ HCSibir1989
Да кайфует человек и ни в чем себе не отказывает. Молодец, что еще сказать.
Это всё-таки лучше начинать после спортивной карьеры, а не во время оной :(
+3
0
+3
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Кокич
Снейдер-то счастлив, зато страдают адепты истинного обладателя ЗМ-2010.
+7
-4
+3
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Егор Егор
Ответ Кокич
Снейдер-то счастлив, зато страдают адепты истинного обладателя ЗМ-2010.
Именно поэтому тут такие как ты и половина сообщений "отдайте ему ЗМ, ну отдайте"?
+2
0
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Max Volkov
18+ кг, смотреть под пивом!
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Максим Черкашин
О пивко.:))))))
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Football_legend
Заслуженный обладатель золотого бокала 2010
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Tarantul Cfg
Серёга Жуков
С голландского Амазона
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Scorpio
Ответ Rhett Butler
до Газзы ему далеко конечно, но направление верное... (шутка)
как и Газзе до него, но уже по части футбола ))
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Биомеханоид
Ответ SeKToR
Вы можете представить, чтобы у нас Мостовому в эфире Матч ТВ пиво с чипсиками ставили во время анализа матчей?))))
Его трезвого-то волокёт куда-то... Впрочем, я бы глянул на такое шоу
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Gleb_Open
Ответ Michael_the_creator
Отдайте ему ЗМ 10 года
Он тогда даже в тройку не вошёл))
Хотя, вполне заслуживал ЗМ
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Xela0857
это тот самый г ом осек чтоль
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Кокич
Ответ Егор Егор
Именно поэтому тут такие как ты и половина сообщений "отдайте ему ЗМ, ну отдайте"?
Я человек взрослый, поэтому никогда не пишу на тему "кто заслужил ЗМ, а кто не заслужил". Кто получил его, тот, значит, и заслужил. Порядок определения обладателя ЗМ прост до примитивизма.
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Lavinka
Чисто по кайфу .
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zalik73
Лучший игрок мира по версии журналистов при опросе Франс Футбол.2010
А после подсчёта голосов капитанов и тренеров опустился на четвёртое место
Выдающиеся карьера
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Dr. Heisenberg
А наши эксперты должны за кадром догоняться..
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