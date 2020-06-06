Снейдер о «Реале»: «Я не заметил, как бутылка водки стала моим лучшим другом. Я врал себе»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал о проблемах с алкоголем, которые испытывал, играя за мадридский «Реал».

«Я был молод и ценил успех и внимание. Но что-то пошло не так. Наркотиков не было, но был алкоголь и рок-н-ролл. Я привык жить как звезда. Когда ты игрок «Реала», тебя обожают. Все словно покрыто слоем любви. Ты ходишь по улице, тратишь тысячи евро и оплачиваешь покупки людям.

Не могу сказать, что я лишил себя чего-то. Я довольно хорошо играл, но говорили, что я мог выступать еще лучше.

Я был один и очень редко видел Джесси (сын Снейдера, который родился в 2006 году – прим. Sports.ru). Между прочим, почему нужно оставаться в одиночестве, когда у тебя есть достаточно друзей, с которыми можно провести время?

Я не заметил, как бутылка водки стала моим лучшим другом. Моего отношения к делу было недостаточно для «Реала». Я врал себе, говоря, что все идет хорошо, цеплялся за свой футбольный интеллект. С точки зрения физической подготовки я проваливался. Я меньше бегал, но скрывал это с помощью техники. Я думал, что никто этого не заметит», – рассказал Снейдер в своей автобиографии.

Снейдер выступал за с 2007 по 2009 год. Затем он перешел в «Интер».