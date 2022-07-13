21 комментарий

Какая диаспора у вас любимая?

У «Зенита» было несколько этапов, когда клуб ассоциировался с легионерами одной национальности – в разное время правили чехи, аргентинцы и бразильцы.

Вспоминаем главное.

«Зенит» Прага – эпоха Петржелы. После ухода Власты играл только Ширл

Дополнение: важной частью того отряда были словаки Камил Чонтофальски и Мартин Шкртел.

В конце 2002-го главным тренером «Зенита» назначили чеха Властимила Петржелу, и он сразу перетянул в Петербург четверых соотечественников – защитников Павела Мареша (700 тысяч евро), Мартина Горака (500 тысяч евро), Радека Ширла (500 тысяч евро) и форварда Лукаша Гартига (300 тысяч евро).

Петржела наигрывал в основе всю четверку, но к концу серебряного для «Зенита» сезона-2003 железно основными считались только Мареш и Горак. Ширл сыграл в 18 из 30 матчах чемпионата, Гартиг – лишь в 10.

В сезоне-2004 в «Зенит» прибыли еще два чеха – нападающий Марек Кинцл (600 тысяч евро) и правый защитник Ян Флахбарт (500 тысяч евро). Кинцла купили к началу чемпионата, но он проиграл конкуренцию и за сезон провел лишь 90 минут. Флахбарт же, подъехавший к финальной трети сезона, ненадолго стал основным.

К следующему сезону команду покинули Горак и Кинцл: первый уехал в аренду в турецкий «Денизлиспор», второй – в австрийский «Рапид». Мартина позже выкупил «Ростов», а Марека оставил себе «Рапид».

В середине сезона-2005 в словацкую «Артмедию» ушел Гартиг, который так и не добрался до основы «Зенита». Петржела позже вспоминал: «Лукаш начал очень хорошо, играл агрессивно, но, увы, мало забивал. Это была его основная проблема. К тому же раскрыться ему помешали травмы».

К сезону-2006 в команде из чехов остались Ширл, Мареш и Флахбарт – плюс Ярослав Несвадьба (450 тысяч евро), подъехавший к старту чемпионата. Эпоха Петржелы заканчивалась – в мае 2006-го он ушел из «Зенита», уступив место Дику Адвокату. Вместе с Петржелой из состава исчезли почти все чехи.

Флахбарт в сезоне-2006 не играл совсем, Мареш после прихода Адвоката потерял место в основе. Несвадьба сыграл лишь один матч (против нальчикского «Спартака») и сначала отправился в аренду в «Младу-Болеслав», а затем ушел в хорватский «Интер». Адвокату подошел только Ширл, который здорово играл до 2010 года.

«Зенит» Буэнос-Айрес – дорогой и провалившийся замысел Манчини

Первым аргентинским легионером «Зенита» стал Алехандро Домингес, который перешел из «Рубина» в январе 2007-го. Трансфер обошелся в 7 млн евро.

За два года в клубе Домингес не засиял, как в Казани, но именно он сделал сверхважный сэйв головой в историческом матче с «Сатурном». Его даже назвали «Вознесением святого Домингеса».

«За прошедшие годы прыжок в Раменском снился мне множество раз! Это было что-то невероятное, я ведь никогда до этого так не прыгал и не играл так головой. Честное слово! Тот день стал совершенно особенным моментом моей жизни. Каждый раз вспоминаю его с самыми теплыми чувствами», – рассказывал аргентинец в 2022-м.

В 2013-м в «Зенит» из того же «Рубина» приехал один из лучших левых защитников РПЛ – Кристиан Ансальди обошелся клубу в 8 млн евро. Ансальди не выиграл конкуренцию у праймового Доменико Кришито и в 2016-м ушел из «Зенита», перед этим скатавшись в аренды в «Атлетико» и «Дженоа».

В 2014-м «Зенит» наконец-то угадал с аргентинцем – из «Бенфики» за 6 млн евро привезли перспективного Эсекиеля Гарая. Вот лаконичное резюме Александра Дорского: «Сильнейший центральный защитник в истории «Зенита» и, вероятно, РПЛ. Второй год Гарая в Петербурге омрачился паническими атаками и желанием жены вернуться в Испанию, но в дебютный сезон в России аргентинец был прекрасен. Очень жаль, что все закончилось так быстро».

Летом 2017-го в «Зенит» пришел Роберто Манчини – и организовал самую масштабную закупку аргентинцев в истории клуба. В Петербург перебрались Леандро Паредес (23 млн евро), Себастьян Дриусси (15 млн), Эмануэль Маммана (16 млн), Эмилиано Ригони (9 млн) и Матиас Краневиттер (8,5 млн) – на аргентинских новичков потратили внушительные 71,5 млн евро.

«Почему я так люблю аргентинцев? Вообще-то мне больше нравятся женщины. У аргентинцев бойцовский характер, они всегда показывают отличную игру. У меня есть опыт работы с ними, и когда в «Зените» появилась возможность приобрести их для команды, я ею воспользовался», – так Манчини объяснял логику трансферов.

После матча с «Реал Сосьедадом», в котором все пятеро вышли в составе, Роберто выдал странное: «Пять аргентинцев в составе «Зенита»? Для меня они все россияне. Национальность игрока не имеет для меня значения – я ставлю тех, кто находится в оптимальном состоянии».

В сезоне-2017/18 «Зенит» провалился – команда заняла 5-е место и впервые с сезона-2006 осталась без трофеев и медалей. В ЛЕ отлетели во втором раунде плей-офф – от «РБ Лейпциг». После ухода Манчини аргентинская диаспора постепенно распалась.

•‎ Ригони стал лучшим бомбардиром группового этапа ЛЕ в первом же сезоне. Потом съездил в аренды в «Аталанту» и «Сампдорию», а в 2020-м перешел в «Эльче».

•‎ Маммана в марте 2018-го порвал кресты, а в октябре 2019-го получил рецидив. После восстановления Эмануэль недолго поиграл за «Сочи», а затем укатил в «Ривер Плейт».

•‎ Краневиттер к 2019 году окончательно переехал на банку и решился на переход в мексиканский «Монтеррей».

•‎ Паредес стал одним из лидеров «Зенита» и зимой 2019-го перешел в «ПСЖ» за 40 млн евро.

•‎ Фанаты полюбили и Дриусси – он отыграл за «Зенит» 138 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 22 ассиста. Летом 2021-го Себа выкупил у клуба контракт и улетел в «Остин» из МЛС.

«Зенит» Рио-де-Жанейро – костяк чемпионской команды Семака

Всего через «Зенит» прошло 13 бразильцев – больше, чем легионеров любой другой национальности из дальнего зарубежья. Первый появился в «Зените» чуть больше десяти лет назад – это был Халк, которого взяли из «Порту» за рекордные 40 млн евро. 77 голов и 66 ассистов в 148 матчах окупили все затраты.

В 2016-м, когда Халк уже уехал в Китай, из «Гремио» за 7 млн евро взяли другого фактурного бразильца – Жулиано. В сезоне-2016/17 он оформил 17+13, но к лету 2017-го скис и ушел в «Фенербахче». За полгода до Жулиано в «Зенит» свободным агентом пришел Маурисио, который более-менее стабильно отыграл полтора сезона, но летом 2017-го потерял место в составе и оказался в греческом ПАОК.

Зимой 2017-го Мирча Луческу настоял на покупке Эрнани из «Атлетико Паранаэнсе». До прихода Манчини он играл регулярно (правда, никто так и не понял, что в нем особенного), но итальянцу не пригодился и отправился в аренду в «Сент-Этьен». Семаку бразилец тоже не понадобился, и в 2019-м его отдали в аренду в «Парму», которая его и выкупила.

Формирование актуальной бразильской версии началось зимой 2019-го: тогда из «Гамбурга» за 13,5 млн приехал Дуглас Сантос, а летом из «Барселоны» за 40 млн выписали Малкома – это по-прежнему самый дорогой трансфер «Зенита» наряду с Халком и Витцелем.

Следующим летом «Зенит» усилился Венделом из «Спортинга» – за него отдали 20,3 млн евро. Клуб настолько впечатлился бразильским эффектом, что летом 2021-го взял Клаудиньо (12 млн евро), а через полгода – Юри Алберто (25 млн евро).

Клаудиньо мгновенно стал звездой, а Алберто летом 2022-го попросил трансфер и убежал в «Коринтианс» – его обменяли на кипера Ивана Куарезму и вингера Густаво Мантуана. Мантуан стал качественным джокером (4 гола + ассист в РПЛ после выходов на замену), а Куарезма неэффективно боролся с лишним весом и уехал уже в конце 2022-го.

Последние два бразильских приобретения «Зенита» – центрдефы. Летом 2022-го из «Сочи» пришел Родригао (3,5 млн евро), а зимой – 19-летний Роберт Ренан, которым уже активно интересуется мадридский «Реал». Ренан, кстати, тоже стал частью сделки с «Коринтиансом» по Алберто.

Ну а Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо и Малком – фундамент нынешнего «Зенита».

«Зенита», который получил вторую звезду.

Фото: globallookpress.com/Serge Fedoseev/Russian Look; East News/AFP; РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Даничев, Михаил Куравлев