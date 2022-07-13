21 комментарий

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Что было до «Зенита» Рио-де-Жанейро? «Зенит» Прага от Петржелы и «Зенит» Буэнос-Айрес при Манчини

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Какая диаспора у вас любимая?

У «Зенита» было несколько этапов, когда клуб ассоциировался с легионерами одной национальности – в разное время правили чехи, аргентинцы и бразильцы. 

Вспоминаем главное. 

«Зенит» Прага – эпоха Петржелы. После ухода Власты играл только Ширл

Дополнение: важной частью того отряда были словаки Камил Чонтофальски и Мартин Шкртел.

В конце 2002-го главным тренером «Зенита» назначили чеха Властимила Петржелу, и он сразу перетянул в Петербург четверых соотечественников – защитников Павела Мареша (700 тысяч евро), Мартина Горака (500 тысяч евро), Радека Ширла (500 тысяч евро) и форварда Лукаша Гартига (300 тысяч евро).

Петржела наигрывал в основе всю четверку, но к концу серебряного для «Зенита» сезона-2003 железно основными считались только Мареш и Горак. Ширл сыграл в 18 из 30 матчах чемпионата, Гартиг – лишь в 10. 

В сезоне-2004 в «Зенит» прибыли еще два чеха – нападающий Марек Кинцл (600 тысяч евро) и правый защитник Ян Флахбарт (500 тысяч евро). Кинцла купили к началу чемпионата, но он проиграл конкуренцию и за сезон провел лишь 90 минут. Флахбарт же, подъехавший к финальной трети сезона, ненадолго стал основным.

К следующему сезону команду покинули Горак и Кинцл: первый уехал в аренду в турецкий «Денизлиспор», второй – в австрийский «Рапид». Мартина позже выкупил «Ростов», а Марека оставил себе «Рапид».

В середине сезона-2005 в словацкую «Артмедию» ушел Гартиг, который так и не добрался до основы «Зенита». Петржела позже вспоминал: «Лукаш начал очень хорошо, играл агрессивно, но, увы, мало забивал. Это была его основная проблема. К тому же раскрыться ему помешали травмы».

К сезону-2006 в команде из чехов остались Ширл, Мареш и Флахбарт – плюс Ярослав Несвадьба (450 тысяч евро), подъехавший к старту чемпионата. Эпоха Петржелы заканчивалась – в мае 2006-го он ушел из «Зенита», уступив место Дику Адвокату. Вместе с Петржелой из состава исчезли почти все чехи.

Флахбарт в сезоне-2006 не играл совсем, Мареш после прихода Адвоката потерял место в основе. Несвадьба сыграл лишь один матч (против нальчикского «Спартака») и сначала отправился в аренду в «Младу-Болеслав», а затем ушел в хорватский «Интер». Адвокату подошел только Ширл, который здорово играл до 2010 года.

«Зенит» Буэнос-Айрес – дорогой и провалившийся замысел Манчини 

Первым аргентинским легионером «Зенита» стал Алехандро Домингес, который перешел из «Рубина» в январе 2007-го. Трансфер обошелся в 7 млн евро. 

За два года в клубе Домингес не засиял, как в Казани, но именно он сделал сверхважный сэйв головой в историческом матче с «Сатурном». Его даже назвали «Вознесением святого Домингеса»

«За прошедшие годы прыжок в Раменском снился мне множество раз! Это было что-то невероятное, я ведь никогда до этого так не прыгал и не играл так головой. Честное слово! Тот день стал совершенно особенным моментом моей жизни. Каждый раз вспоминаю его с самыми теплыми чувствами», – рассказывал аргентинец в 2022-м.

В 2013-м в «Зенит» из того же «Рубина» приехал один из лучших левых защитников РПЛ – Кристиан Ансальди обошелся клубу в 8 млн евро. Ансальди не выиграл конкуренцию у праймового Доменико Кришито и в 2016-м ушел из «Зенита», перед этим скатавшись в аренды в «Атлетико» и «Дженоа».

В 2014-м «Зенит» наконец-то угадал с аргентинцем – из «Бенфики» за 6 млн евро привезли перспективного Эсекиеля Гарая. Вот лаконичное резюме Александра Дорского: «Сильнейший центральный защитник в истории «Зенита» и, вероятно, РПЛ. Второй год Гарая в Петербурге омрачился паническими атаками и желанием жены вернуться в Испанию, но в дебютный сезон в России аргентинец был прекрасен. Очень жаль, что все закончилось так быстро». 

Летом 2017-го в «Зенит» пришел Роберто Манчини – и организовал самую масштабную закупку аргентинцев в истории клуба. В Петербург перебрались Леандро Паредес (23 млн евро), Себастьян Дриусси (15 млн), Эмануэль Маммана (16 млн), Эмилиано Ригони (9 млн) и Матиас Краневиттер (8,5 млн) – на аргентинских новичков потратили внушительные 71,5 млн евро.

«Почему я так люблю аргентинцев? Вообще-то мне больше нравятся женщины. У аргентинцев бойцовский характер, они всегда показывают отличную игру. У меня есть опыт работы с ними, и когда в «Зените» появилась возможность приобрести их для команды, я ею воспользовался», – так Манчини объяснял логику трансферов.

После матча с «Реал Сосьедадом», в котором все пятеро вышли в составе, Роберто выдал странное: «Пять аргентинцев в составе «Зенита»? Для меня они все россияне. Национальность игрока не имеет для меня значения – я ставлю тех, кто находится в оптимальном состоянии». 

В сезоне-2017/18 «Зенит» провалился – команда заняла 5-е место и впервые с сезона-2006 осталась без трофеев и медалей. В ЛЕ отлетели во втором раунде плей-офф – от «РБ Лейпциг». После ухода Манчини аргентинская диаспора постепенно распалась.

•‎ Ригони стал лучшим бомбардиром группового этапа ЛЕ в первом же сезоне. Потом съездил в аренды в «Аталанту» и «Сампдорию», а в 2020-м перешел в «Эльче».

•‎ Маммана в марте 2018-го порвал кресты, а в октябре 2019-го получил рецидив. После восстановления Эмануэль недолго поиграл за «Сочи», а затем укатил в «Ривер Плейт».

•‎ Краневиттер к 2019 году окончательно переехал на банку и решился на переход в мексиканский «Монтеррей».

•‎ Паредес стал одним из лидеров «Зенита» и зимой 2019-го перешел в «ПСЖ» за 40 млн евро.

•‎ Фанаты полюбили и Дриусси – он отыграл за «Зенит» 138 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 22 ассиста. Летом 2021-го Себа выкупил у клуба контракт и улетел в «Остин» из МЛС.

«Зенит» Рио-де-Жанейро – костяк чемпионской команды Семака 

Всего через «Зенит» прошло 13 бразильцев – больше, чем легионеров любой другой национальности из дальнего зарубежья. Первый появился в «Зените» чуть больше десяти лет назад – это был Халк, которого взяли из «Порту» за рекордные 40 млн евро. 77 голов и 66 ассистов в 148 матчах окупили все затраты. 

В 2016-м, когда Халк уже уехал в Китай, из «Гремио» за 7 млн евро взяли другого фактурного бразильца – Жулиано. В сезоне-2016/17 он оформил 17+13, но к лету 2017-го скис и ушел в «Фенербахче». За полгода до Жулиано в «Зенит» свободным агентом пришел Маурисио, который более-менее стабильно отыграл полтора сезона, но летом 2017-го потерял место в составе и оказался в греческом ПАОК.

Зимой 2017-го Мирча Луческу настоял на покупке Эрнани из «Атлетико Паранаэнсе». До прихода Манчини он играл регулярно (правда, никто так и не понял, что в нем особенного), но итальянцу не пригодился и отправился в аренду в «Сент-Этьен». Семаку бразилец тоже не понадобился, и в 2019-м его отдали в аренду в «Парму», которая его и выкупила.

Формирование актуальной бразильской версии началось зимой 2019-го: тогда из «Гамбурга» за 13,5 млн приехал Дуглас Сантос, а летом из «Барселоны» за 40 млн выписали Малкома – это по-прежнему самый дорогой трансфер «Зенита» наряду с Халком и Витцелем.

Следующим летом «Зенит» усилился Венделом из «Спортинга» – за него отдали 20,3 млн евро. Клуб настолько впечатлился бразильским эффектом, что летом 2021-го взял Клаудиньо (12 млн евро), а через полгода – Юри Алберто (25 млн евро).

Клаудиньо мгновенно стал звездой, а Алберто летом 2022-го попросил трансфер и убежал в «Коринтианс» – его обменяли на кипера Ивана Куарезму и вингера Густаво Мантуана. Мантуан стал качественным джокером (4 гола + ассист в РПЛ после выходов на замену), а Куарезма неэффективно боролся с лишним весом и уехал уже в конце 2022-го.

Последние два бразильских приобретения «Зенита» – центрдефы. Летом 2022-го из «Сочи» пришел Родригао (3,5 млн евро), а зимой – 19-летний Роберт Ренан, которым уже активно интересуется мадридский «Реал». Ренан, кстати, тоже стал частью сделки с «Коринтиансом» по Алберто.

Ну а Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо и Малком – фундамент нынешнего «Зенита». 

«Зенита», который получил вторую звезду. 

Звезды на эмблемах считают по-разному! В Италии за 10 титулов дали бы одну, а в Германии – три ⭐

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы

Представьте, что вы – Сергей Семак

Фото: globallookpress.com/Serge Fedoseev/Russian Look; East News/AFP; РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Даничев, Михаил Куравлев

Лучшая диаспора «Зенита»?
480 голосов
Чехи Петржелы
27%
Радек Ширл
Аргентинцы Манчини
4%
Леандро Паредес
Бразильцы Семака
69%
Малком

21 комментарий

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Enchanter WIZZARD
Россияне Адвоката!!!
+40
0
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кuraakula belov
Как в первую диаспору можно было не включить Чонтофальски и Шкртела? Словаки и чехи воспринимались тогда как одно целое
+21
-1
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Mishutka Pyatkin
Чехословаки Петржелы.
+7
0
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zhuk88
Для меня лучший легионер в истории Зенита это Ширл. Образец отношения к делу.
Так и не понял, почему у Спалетти он не играл
+6
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Евгений Вырныгаев
Ответ кuraakula belov
Как в первую диаспору можно было не включить Чонтофальски и Шкртела? Словаки и чехи воспринимались тогда как одно целое
тем более Петржела родился и вырос в Чехословакии и думаю не воспринимает население Чехии и Словакии как разный народ, почти 40 лет жил в одном государстве, а потом его поделили поделили на две части, но благо в ЕС эти границы не чувствуются.
P.S. все совпадения и параллели с сегодняшним лейтмотивом случайны, автор не закладывал в них почву для "политдебатов". Всем спокойной ночи.
+7
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Nerazzurri-88
Я за чехов) Они и подешевле были, и с того Зенита я начал болеть за СБГ. Пусть даже не все основные и 90% результата давал пресловутый "русский костяк"
+3
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Таир Бакиев
Бразильскую, потому что от нее меньше всего проблем и конфликтов было.
+2
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Остап Бендер
Мой любимый Зенит это перед Халком/Витцелем.
Малафеев, Анюков, Губочан, Кришито, Семак, Денисов, Быстров, Файзулин, Широков, Зырянов, Канунников, Могилевец.
Может, столько бы не выиграли, но было б интересно!
+2
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Trash Talking
В каждой диаспоре был любимчик и тот, кто не грел душу. Мне по душе больше даже не диаспора, а связка Халк - Витцель, которая была куплена на флажке ТО. 100 млн на двоих или не 100, но оба отработали профессионально свой контракт и никогда не халтурили. Халк - скорее всего, лучший легионер в истории Зенита (дриблинг, скорость, удар), а Витцель один из лучших игроков в РПЛ, умевших укрыть мяч корпусом и не отдать его никому. В центре полузащиты с ним было спокойно.
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Фантом
Ответ zhuk88
Для меня лучший легионер в истории Зенита это Ширл. Образец отношения к делу. Так и не понял, почему у Спалетти он не играл
Если быть честным, то с талантом у него было довольно плохо. Да, самоотдача и отношение к делу - выше всяких похвал, но природные способности задавали потолок, выше которого не прыгнуть. К тому же дополнительное неудачное совпадение - как раз примерно в начале эпохи Спалетти Ширл начал часто травмироваться, а во время стройки команды это чревато потерей места в составе и для куда более одаренного футболиста. В итоге пришлось расставаться, хотя действительно жаль, что так получилось.
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Антон Панарин
Спасибо за статью! Но вопрос вообще не уместен) интереснее было бы подискутировать, какая команда с 2007 года любимая)
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Abriel
Ширл и щас бы не потерялся.
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eyeballerswow
у Домингеса было вознесение
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igls54
Как по мне, так чехи были самые близкие к народу. С Ширлом фоткался в "Мушкетере"(была такая чешская пивница) на Адмиралтейском, а Флахбарта с подругой встретил в "Динос Парке" в Лисьем Носу
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Dmitry Beskov
Были еще Корейцы Адвоката, аж 3 человека!
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эль Пуканьеро Бомбардини
>перспективного Эсекиеля Гарая
перспективного 28-летнего вице-чемпиона мира, да уж перспективный
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AERN
Когда Петржела занял 2 место ему повезло, что у Локо и Спартака был кризис. Так что Бразильцы.
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Abriel
Ответ zhuk88
Для меня лучший легионер в истории Зенита это Ширл. Образец отношения к делу. Так и не понял, почему у Спалетти он не играл
ппкс
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LuckyGnom
Ответ zhuk88
Для меня лучший легионер в истории Зенита это Ширл. Образец отношения к делу. Так и не понял, почему у Спалетти он не играл
Для меня лучший - это Кришито.
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эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ Trash Talking
В каждой диаспоре был любимчик и тот, кто не грел душу. Мне по душе больше даже не диаспора, а связка Халк - Витцель, которая была куплена на флажке ТО. 100 млн на двоих или не 100, но оба отработали профессионально свой контракт и никогда не халтурили. Халк - скорее всего, лучший легионер в истории Зенита (дриблинг, скорость, удар), а Витцель один из лучших игроков в РПЛ, умевших укрыть мяч корпусом и не отдать его никому. В центре полузащиты с ним было спокойно.
профессионализм это конечно хорошо, но для того зенита это были 2 инородных тела, это по сути кержаков признал в заметке. обладали абсолютно не теми качествами(а иногда вообще противоположными) для своих позиций в рамках стиля в котором играл тогда зенит, не знаю чья это была идея, но она обошлась клубу в 2 потерянных сезона, увольнение тренера и изгнание доброй половины состава
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Таир Бакиев
Ответ эль Пуканьеро Бомбардини
>перспективного Эсекиеля Гарая перспективного 28-летнего вице-чемпиона мира, да уж перспективный
у нас в 28 еще перспективные :)
Ну а 28 для ЦЗ вообще не возраст
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