Сборная России по футболу 7х7 – чемпионы мира. Играют за идею, летают в Бразилию и Гватемалу, пьют перед финалом пиво

Бегают против друзей Винисиуса.

Sports.ru продолжает писать о любительском футболе совместно с любительской футбольной лигой «AFL Вулканбет» – одной из крупнейших любительских лиг России и стран СНГ. В ней принимают участие около тысячи команд и 30 тысяч игроков, есть прямые трансляции матчей, а некоторые комментировал Василий Уткин. Кстати, Sports.ru также играет в AFL.

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В России любительский футбол – это 8х8, а в остальном мире все чуть иначе – популярны 6х6 и 7х7. Раньше семь на семь играли люди с ограниченными возможностями, но потом формат переделали под любителей. В 2017 году в Гватемале прошел первый чемпионат мира по футболу среди любителей 7х7, а потом было еще два турнира – в Бразилии и Италии.

Возможно, вы не в курсе, но сборная России – двукратный чемпион мира. Наша сборная, в которой было и несколько игроков из AFL, три года назад победила в Гватемале, а прошлой осенью – в Италии.

В Гватемале побеждали в страшную жару и под крики puta. Летели с тремя пересадками 56 часов, тренеры запрещали игрокам спать

Регламент для любительских турниров и чемпионата мира очень размытый. Глобально нужно, чтобы у человека год не было профессионального контракта, тогда он считается любителем и может играть. Поэтому любой человек, который только закончил в ФНЛ, спокойно может вписаться. Отсюда безумный уровень конкуренции: топовых игроков сотни, попасть в сборную России – просто удача.

«Мне позвонили недели за две до Гватемалы и спросили: «Ну чего, поедешь?» – рассказывает Виктор Косачев. – Наверное, меня порекомендовали. Думаю, должен был поехать определенный пул игроков, но кто-то отвалился, а они искали срочно замены. Одного парня вообще позвали за сутки до вылета. Так команда и собралась».

При этом почти вся наша команда – игроки с профессиональным прошлым. В том числе и из AFL: Владислав Хатаженков («Ереван Плаза») – в РПЛ, Кирилл Бирюков («Вест Хэм») – в ФНЛ, Виктор Косачев («Фиорентина») – в высшей лиге Армении. Поскольку к формату 7х7 никто не привык, предварительно специально тренировались в этом режиме два раза в день. Считается, что 8х8 все еще похож на большой футбол, а 7х7 – уже ближе к мини. Правда, не все игроки сборной с этим согласны.

«Мне кажется, что 7х7 ближе к 8х8, а не к мини, разница просто в том, что один человек может больше решить сам, – объясняет Кирилл Бирюков. – И 7х7 намного зрелищнее, чем мини-футбол. Это бразильская история, они там очень масштабно 7х7 играют по всей стране. Но, конечно, 8х8 мне привычнее».

«За тренировки и игры в сборной 7х7 нам не платят, – говорит Косачев. – Я играю как бы за ромбик – польстило то, что выбрали из кучи игроков. А так мы ничего в играх за сборную России не зарабатываем, а только тратим – есть же расходы в путешествиях на сувениры, экскурсии и еду, хоть нас на турнирах и кормят».

Путь в Гватемалу из Москвы – не самая комфортная история. Парни потратили на дорогу 56 часов, а билеты с двумя пересадками стоили по 180 тысяч рублей. Все это оплачивала федерация любительского футбола России. Из Москвы прилетели в Амстердам, после долгой пересадки летели в Панаму больше 10 часов. Там сломался самолет, сначала спали на полу, а потом авиакомпания всех отправила в шикарный отель. Когда с задержкой полдня прилетели в Гватемалу, нашу команду уже никто не ждал. Автобус давно уехал, а новый появился только через четыре часа и еще столько же ехал до места проведения турнира.

«Приехали, было где-то четыре часа дня, жара страшная, – говорит Косачев. – Разница во времени, все хотят спать. Тренеры говорят: «Спать нельзя». Кто уснет, тот на поле завтра не выйдет. Все не спим до десяти вечера, чтобы сразу в режим войти». Эти шесть часов – просто мучение».

В Гватемале советовали не выходить на улицу. Один из наших пошел гулять, встретил человека с мачете и рванул обратно в отель

Парни жили в жестком графике и играли каждый день – выходной был только один раз, ездили к Тихому океану. На обратном пути попали в страшный ливень. «Если душ к глазам поднести, такая же видимость будет», – говорит вратарь команды Денис Коршиков.

«Как-то у нас было свободное время, – рассказывает Косачев. – Я предложил всем погулять, когда мы еще в Гватемале будем и посмотрим. Все такие: «Нет-нет, мы спать, вечером тренировка». Я один и поперся, куда глаза глядят. Иду, а впереди меня мужик. Подхожу ближе и вижу: у него на поясе мачете висит! Размером в половину ноги. Я резко перешел и думаю: «Сейчас меня мочканет, заберет 15 долларов, которые с собой взял на прогулку, будет месяц на них жить». Забежал в палатку, где тростниковый сок продают, купил эту хрень, чуть прошел и ушел назад».

Странный выбор места проведения турнира – это не просто так. Есть куча федераций любительского футбола по всему миру, все они конкурируют. Глава одной из таких федераций гватемалец (хотя живет в Америке), он и организовал чемпионат мира в родной стране. Из-за этого, кстати, не доехали многие европейские сборные, сильнейшими составами были представлены только мексиканцы и американцы.

«За сборную Гватемалы, по-моему, играла сборная по мини-футболу, профики, – говорит Косачев. – Так и добрались до финала, хотели выиграть домашний чемпионат мира. Мексиканская сборная тоже очень стильная, но при этом всем этим латинским командам надо отдать должное – играют для болельщиков, обыгрывают красиво, между ног пихают, кайфуют от футбола».

В группе Россия заняла первое место, но по ходу турнира меняли регламент и даже заставили сыграть дополнительный матч – наши ушатали американцев со счетом 12:0. В плей-офф играли с Коста-Рикой, а за командой России не приехал автобус. Возможно, специально. Добирались на первой попавшейся маршрутке, где сидели друг на друге.

«Когда приехал, мы увидели, что автобус и не собирался за нами ехать, – рассказывал Коршиков. – Мы вылезали из этого микроавтобуса, все над нами смеялись: футболисты, зрители. А мы взяли и на контратаках выиграли у костариканцев 2:1. Просто когда у латиноамериканцев что‑то не получается, они начинают нервничать. Этим мы и воспользовались».

За Уругвай играли Рекоба и Салайета, а перед финалом с Гватемалой наши выпили по четыре пива – так и победили

Если за Гватемалу играли профики, то за Уругвай вообще легенды – парни встретили Альваро Рекобу и Марсело Салайету.

«Рекоба жил прямо в нашем отеле, мы с ним все перефотографировались, – говорит Косачев. – После финала даже с ним поболтал, очень открытый и простой. Спрашиваю: «Что вы здесь вообще делаете?» Он говорил, что просто любит футбол. Возможно, хочет свою какую-то любительскую организацию в Уругвае.

Оказывается, Рекоба сейчас работает таксистом. С деньгами у него все в порядке, но он подает пример детям: не сидит без дела, а работает и зарабатывает.

«Что касается их уровня, то Салайета уже толстый, но класс виден. У Рекобы просто волшебная левая, с центра поля забивал. Думаю, он не старался особо, но удар – супер. Мы в целом все в порядке, но в нашей команде ни у кого и близко нет такого удара».

В полуфинале с Мексикой повели 2:0, но потом пропустили два. Дотянули до буллитов: там наши из семи буллитов не забили четыре, а мексиканцы – пять.

«Буллиты намного прикольнее, чем пенальти, – говорит Косачев. – За буллитами следят два судьи. Один смотрит за твоими действиями, другой – за временем. На буллит дают 7 секунд, а если вратарь отбил, то ты можешь добить – главное, успеть. Я, правда, бить не пошел – не хватило нервов».

Дальше был финал с Гватемалой, а перед этим – снятие стресса. Рекомендациями тренера команда чуть пренебрегла.

«Чтобы обнулиться после этого полуфинала, пошли за пивом, – говорит Косачев. – Мы понимали, что финал только через сутки, что успеем восстановиться. Нам даже разрешили по паре пива, но мы не по паре, а по четыре. Только тогда отпустило – напряжение и эмоции зашкаливали».

На финал с Гватемалой пришло три тысячи зрителей, они полностью облепили клетку с полем, кто-то сидел на деревьях. Все болели против России, а бросающего аут называли путой.

«Команда очень сильная, реально там были действующие миньщики, – говорит Косачев. – Мне запомнился нападающий, который с виду даже на футболиста не похож – маленький, толстенький. За счет корпуса принимал, обводил и бил – с ним прямо сложно было. Плюс там были сильные братья и какой-то древний ацтек – вот они вчетвером и кошмарили нас. Выиграли мы за счет дисциплины. Все на своей половине, все внимательно действовали. Заряд пива, конечно, помогал. Плюс перед каждой игрой нас накачивали: играете за родину, сзади не больше одного касания, все на зубах. А тут сказали: «Все, вы уже в финале, проделали огромный путь, теперь получите удовольствие». Это всех раскрепостило, не могли уже проиграть».

Правда, отпраздновать нормально не получилось. На следующий день в 9 утра уже надо было уезжать, а после игры нашу команду полтора часа не выпускали со стадиона. Все хотели сфотографироваться с русскими – совали в кадр чуть ли не грудных детей.

Бразильцы в любительском футболе – космос. Днем тусят с Винисиусом, а вечером устраивают джогу бониту

Следующий чемпионат мира был в Бразилии, но там уже не получилось – наши парни вылетели в плей-офф. Зато прошлой осенью в Италии повторили гватемальское достижение – снова стали первыми, но уже в более будничной обстановке.

«Нам повезло, что с Бразилей в полуфинале играла Мексика, – говорит Косачев. – Когда смотрели их матч, переглядывались и понимали: «Нам ######». Бразильцы играют просто в космический футбол, они родились, чтобы в него играть. Все пластичные, техничные, один в один каждый может обыграть. Один чудак сделал 30 обводок за игру, все удачные! Мы потом нашли его в инстаграме, а он кент Винисиуса Джуниора из «Реала». Они то ли из одной деревни, то ли просто тусуются вместе. Только тот в «Реале», а этот со мной тут играет».

«Да, бросилось в глаза, что они просто из другого теста сделаны, – говорит Бирюков. – Вроде тощие, вообще не атлетичные – ты от них не ждешь ни ловкости, ни быстроты, ни координации. Этот друг Винисиуса – просто Робиньо в молодости. Даже очень хороший защитник не реагировал на его действия – настолько резко и быстро он действовал, просто с места уходил. При этом насколько красиво, настолько же и нестабильно. В общем, Бразилия.

Мексика, кстати, тоже сильная была. За них играли два парня – ну просто бэйби-фэйс. Похожи на девятиклассников, хочется подзатыльник дать. Но как они владеют мячом! Никогда не скажешь, что любители. Этим Южная Америка и отличается. Там были, например, итальянцы 190-сантиметровые, кабаны, но они не координированы и близко так не двигаются».

Мексиканцы каким-то чудом обыграли Бразилию 5:4, поэтому нашим в финале было проще. Победили разгромно – 6:1, а перед этим не изменили традиции – за сутки до финала снова выпили по четыре. А во время тусы на заднем дворике соседи окатили всю команду из шланга за громкую музыку.

«Все проходило в Риме, но было уже не так атмосферно, – говорит Косачев. – Хотели поле построить прямо в центре, чтобы туристы и все смотрели. Но не договорились, мы играли где-то за МКАДом. Смешно, что все было уверены, что победят бразильцы. Даже перфоманс под них сделали. Когда нас награждали, было конфетти и дымовая завеса в цветах бразильского флага. Мы такие: «Упс! Организаторы, вы что-то накосячили».

Следующий чемпионат мира 7х7 среди любителей должен был пройти этим летом в Москве на Красной площади, а итальянцы планировали привезти Франческо Тотти. К сожалению, коронавирус притормозил и эту историю.

Фото: vk.com/aflmoscow; ifa7.com; lfl.ru/Елизавета Кузенкова