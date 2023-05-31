Роман Абрамов внимательно смотрел.

Дисклеймер: помните о возможных спойлерах к любой серии – они тут повсюду.

1. Первое появление тренера Бороды – он читает в самолете книгу Inverting The Pyramid одного из главных тактических авторов мира Джонатана Уилсона, в которой рассказывается об истории разных схем и подходов к игре и общем эволюционном пути футбольной мысли.

2. «Знаешь, как придумали футбол? В девятнадцатом веке директора школ пытались отучить мальчиков мастурбировать и придумали спорт, в котором руки использовать запрещено», – рассказывает Борода Теду Лассо в их первый приезд на стадион «Ричмонда».

По основным опубликованным сведениям о появлении современного футбола, это, конечно, не так. Но, возможно, побочная связь действительно существует: в середине XIX века английские церкви активно поощряли общественную кампанию о вреде мастурбации, а первые протоклубы пользовались поддержкой религиозных организаций – то есть футбол с единым сводом правил (и отпочковывание от него регби) и пропаганда против мастурбации развивались в одном культурном пространстве.

3. «Точно, у вас есть еще и ничья. У меня дома попытка сыграть вничью – это как конец света». Это отсылка на вечные различия между европейским и американским футболом, одно из которых – ничьи. На самом деле в амфуте они тоже бывают: но только в регулярном сезоне и только если после ничьи в основное время не выявляется победитель после всех подсчетов очков. Это такое редкое явление, что в 2008-м квотербек «Филадельфии» Донован Макнабб сразу после ничьи его команды признался журналистам, что вообще не знал о таком правиле.

4. На первой пресс-конференции Тед признается журналистам, что знает только двух футболистов: «Роналду и тот парень из фильма «Играй, как …».

5. На момент начала сериала Рой Кент выигрывал с «Челси» Лигу чемпионов восемь лет назад.

6. Первый матч Теда Лассо в «Ричмонде» – против «Кристал Пэлас». Он обыгрывает его название на предматчевой пресс-конференции: «Дворец из хрусталя – довольно хрупкая штука».

В первом сезоне мы очень часто натыкаемся на следы «Кристал Пэлас», потому что «Ричмонд» во многом основан на нем: создатели искали лондонский клуб без трофейных успехов и звезд, с идентичностью районной команды в сердце мегаполиса, взяли у него красно-синие цвета и даже снимали на «Селхерст Парк» все домашние матчи «Ричмонда». Говорят, одним из условий клуба было обязательное упоминание, что первый матч Теда «Ричмонд» проиграет именно «Кристал Пэлас».

7. Матчи «Ричмонда» на стадионе комментирует Арло Уайт – реальный спортивный журналист, который работает на американском телевидении. Возможно, это отсылка на страну Лассо, ведь Уайт проделал обратный путь: он родился в Лестере, но сделал карьеру как комментатор амфута, гольфа и МЛС.

Рядом с Уайтом комментирует Крис Пауэлл – тренер и бывший игрок, который воспитывался в академии «Кристал Пэлас».

8. В конце серии про «Кристал Пэлас» играет Glad All Over 1963 года – это любимая песня фанатов клуба и его гимн. Который в разных ситуациях и с разной частотой использовали еще очень многие команды: от «Блэкпула» до «Шэмрок Роверс».

9. Еще злой и эгоистичный Джейми Тартт говорит еще робкому Сэму после одного из неудачных игр: «Не против, если я дам совет, как лучше? Тебе нужно переместиться на машине времени в тот момент, когда твоя мамаша собиралась перепихнуться с хилым неудачником, забрать ее оттуда, отвезти в Аргентину и пристроить на член Марадоны».

10. Потасовку между одноклубниками комментатор отыгрывает фразой: «Мы не видели такого со времен «Ньюкасла»-2001».

Здесь, кажется, смешаны сразу две истории. В 2001-м звезда «МЮ» и прототип Роя Кента Рой Кин подрался со звездой «Ньюкасла» Аланом Ширером. А в 2005-м два игрока «Ньюкасла» Киран Дайер и Ли Бойер подрались между собой сразу после пропущенного гола. Обоих удалили.

11. Первое появление Дани Рохаса.

– Иди на место бомбардира, ладно?

– Да! Прямо как в «Гвадалахаре»: вы говорите, я выполняю, тренер.

Актер в роли Рохаса Кристо Фернандес раньше играл в футбол профессионально. Он не добрался до высшей лиги, но был во втором дивизионе Мексики. Гвадалахара – это не только клуб, но и родной город Фернандеса.

12. Хиггинс докладывает Ребекке: «Незанятые тренеры спрашивают, скоро ли у нас откроется вакансия. Тони Пьюлис, Алан Кербишли. Харри Реднапп три раза звонил».

13. Из биографии Роя Кента мы знаем, что он вырос в «дерьмовейшем районе южного Лондона» и в детстве его отправили играть за «Сандерленд».

14. Сюжетная линия седьмой серии первого сезона, когда вся команда едет на ночь в караоке – это оммаж реальному поступку Юргена Клоппа в «Ливерпуле» в 2018-м. Клопп – это один из прототипов для исполнителя главной роли Джейсона Судейкиса, по которым он придумывал образ Теда Лассо.

15. История о призраках стадиона «Ричмонда» основывается на легенде, что стадион использовался для набора в армию. Это отсылает к реальности: в 1914 году, когда началась Первая мировая война, многие чиновники и военные возмущались, что молодые и активные люди развлекаются на стадионах, а не записываются на фронт – и активно давили на клубы для создания агитации.

16. Когда на ритуальное примирение с призраками стадиона каждый приносит одну ценную для себя вещь, Сэм выбирает фото сборной Нигерии на ЧМ-1994 – он обещал себе, что будет держать ее на стене, пока сам не сыграет за сборную. Эта деталь отражает, как важна для Сэма национальная идентичность

17. Когда команда едет в Ливерпуль, выясняется, что Тед до этого матча не знал, что «Эвертон» – это не город, а команда грустит, потому что «Ричмонд» не выигрывал у «Эвертона» 60 лет.

18. Когда Теду приходят бумаги о разводе, мы узнаем, что юриста его жены зовут Брайан Суонсон – как и главу службы новостных корреспондентов в Sky Sports (ушел с должности в июне-2021 и стал директором ФИФА по связям с общественностью).

19. Когда Джейми после ухода в «Ман Сити» вдруг приходит к Кили домой вечером, то рассказывает, что оказался в Лондоне из-за матча с «Вест Хэмом»: «Десять касаний, две успешных обводки, а на 89-й минуте я пробивал штрафной и забил – у меня даже привстал немного».

20. Матч «Ричмонда» с «Арсеналом» на ТВ обсуждает Грэм Полл – тот самый арбитр, который однажды показал игроку на чемпионате мира три желтые. Последним матчем в его карьере была игра «Арсенала».

21. Когда Ребекка снимается для статьи о женщинах в футболе, то говорит, что их всего четверо: она, Карен, Делия и Пош Спайс. Карен Брэйди – это вице-президент «Вест Хэма» и член Палаты лордов. Делия Смит – это совладелица «Норвича». Пош Спайс – это прозвище Виктории Бекхэм в группе Spice Girls.

22. В седьмой серии тренер Борода пишет на доске состав, и мы видим, что это расстановка команды персонажей из фильма «Победа» 1981 года, по сюжету которого команда военнопленных играет со сборной Германии во время Второй мировой. Главную роль вратаря Хэтча играет Сильвестр Сталлоне, а из мощных футбольных звезд там есть Пеле и Бобби Мур.

23. Валлийски полузащитник команды Колин Хьюз рассказывает такую историю о прошлом: «Когда я играл за «Кардифф», мы вылетели. А у меня вся семья за него болела. Бабушка перестала со мной разговаривать и завещала мне коробку своего дерьма».

24. Джейми Тартт после ухода в «Ман Сити» перед игрой с «Ричмондом» говорит: «Я рад, что теперь у меня настоящий тренер – Пеп. А не тот американский клоун с родео».

25. Когда каждый в команде говорит о любимых финтах, Дани Рохас вспоминает, что в «Тигрес» у него был финт «Песочный человек».

26. В финале первого сезона перед последним матчем за выживание с «Ман Сити» Тед Лассо не хочет и слышать о ничьей, когда ему пытаются объяснить: победа «Кристал Пэлас» со счетом 6:0 в параллельном матче обеспечит «Ричмонду» спасение и при ничьей. Но все меняется, когда 26000 зрителей в конце матча при счете 0:1 получат уведомление о победе «Пэлас» 6:0 – Тед сразу же забывает о принципе и кричит команде: «Нам хватит и ничьей».

27. Когда «Ричмонд» пропускает гол с паса Тартта на последней секунде и вылетает из АПЛ, на фоне играет You’ll Never Walk Alone в кавере от Маркуса Мамфорда из Mumford & Sons, который писал саундтрек для всего сериала.

28. Второй сезон начинается с матча против «Ноттингем Форест».

29. После 8 ничьих подряд на старте Чемпионшипа «Брентфорд» затроллил «Ричмонд», прислав доставку тайской еды – это каламбур со словом tie(ничья)/thai.

30. Тед и Борода объясняют слово, которое нельзя произносить, такими примерами: «Как Макбет в театре, Волан-де-Морт в Хогвартсе или соккер в Англии».

31. В конце серии, где жизнерадостный Дани Рохас после несчастного случая с собакой временно сомневается в кредо «Футбол – это жизнь», играет песня Live Is Life группы Opus (концертная версия – именно она, а не студийная стала хитом). Кроме смысловой рифмы это, вероятно, также отсылка на Диего Марадону, который сделал песню своим символом и который, кстати, очень близок к философии Рохаса по безмятежному кайфу футбола. Смысл песни – в похожем: «Наше послание: «Быть на сцене вживую – это и есть наша жизнь». Если дела пойдут плохо, все равно все хорошо. Мы принимаем жизнь такой, какая она есть», – говорил гитарист Эвальд Пфлегер, который придумал ее в отпуске на Ибице.

32. В начале второго сезона, когда агент объясняет Джейми Тартту, что тот никому не нужен (потому что ушел из «Ман Сити» как последний козел» и изменил девушке в реалити-шоу), он берет телефон и издевательски изображает звонок: «Алло, «Реал Мадрид»? Нужен Джейми Тартт?» Нет? Окей, спасибо вам».

33. Перед дебютом Роя Кента на Sky Sports Джейми Каррагер прислал цветы с запиской «Добро пожаловать в семью», что только возмутило Роя: «Мы презирали друг друга, пока играли, а теперь – цветочки. И кто, черт, рассказали ему, какие я люблю?»

34. Приняв работу эксперта, Рой Кент попадает в реальную программу Sky Sports Soccer Saturday, где за одним столом с ним сидят настоящие ведущие: Крис Камара и Джефф Стеллинг. Кстати, четвертый ведущий в этой сцене – Тренер, которого Ребекка уволила в первых минутах сериала.

35. На первом эфире Роя они обсуждают поражение «Челси» от «МЮ» 0:1, после которого «Челси» выпадают из еврокубковой зоны. Кент как легенда «Челси» (ироничная связь с реальностью, ведь его прототип Рой Кин – наоборот легенда «МЮ») беспощаден: «Они играли как говно. Нельзя играть так, словно ты их боишься. Их лица выражали страх и покорность, как у деток в очереди к похотливому Санте. Носите форму с гордостью. А если не можете – снимите ее на хрен».

36. Авиакомпания Dubai Air, для рекламы которой Сэм сначала радостно фотографируется и чей логотип потом в знак протеста против загрязнения среды вместе с командой заклеивает на форме – это очень явная отсылка на Fly Emirates: она тоже из ОАЭ, а у стюардесс точно такая же униформа. Fly Emirates – один из самых популярных рекламных брендов в футболе: «Арсенал», «Реал», «Милан», «Бенфика», Кубок Англии.

37. Матч, на который игроки «Ричмонда» выходят с заклеенным лого спонсора и в котором прерывают серию из 8 ничьих (проигрывают) – с «Ковентри». Это актуальная деталь: на момент съемок второго сезона «Ковентри» играл первый сезон в чемпионшипе за почти десять лет.

38. В рождественской серии второго сезона француз Ришар Монло играет в фифу с сыном Хиггинса – за «ПСЖ» против «Ливерпуля» (и проигрывает).

39. Когда Тед Лассо смотрит на доску с календарем на месяц, он удивляется, что игра с «Шеффилд Уэнсдей» будет в субботу, а не в среду. «Шеффилд Уэнсдей» так называется, потому что произошел от «Уэнсдей крикет клаб», который собирался на игры по средам. Кстати, в том же календаре в субботу ранее помечен матч с «Куинз Парк Рейнджерс».

40. Хиггинс рассказывает о запросе от реального клуба ФК «Рексхэм»: «Звонили их новые владельцы – звезды шоу-бизнеса Роб Макэлхэнни и Райан Рейнольдс. Я пока не понял, они правда купили клуб или шутят, так что ничего не ответил». Это фактически метаотсылка, потому что в реальности мы все тоже не сразу поверили в эту новость. Да, голливудские актеры Макэлхэнни и Рейнольдс действительно купили клуб «Рексхэм» из пятой лиги, чтобы сделать реалити-шоу вокруг его восхождения. И уже вывели его на ступень выше.

41. На последнем эфире Роя Кента, где он осознает тренерское предназначение, ведущий шоу Soccer Saturday рассказывает о выезде «Арсенала» к «Ньюкаслу» и дебюте 17-летнего Мэттью Керра, которого прозвали ирландским Роналду.

42. Шестая серия второго сезона начинается с камео Иана Райта, который в студии анализирует победную серию «Ричмонда» и говорит про будущий матч в 1/4 Кубка: «Мне больно это говорить, но «Тоттенхэм» – это высший класс».

43. Перед мартовским матчем Кубка Англии Тед спрашивает: «Команда не из Премьер-лиги хоть раз брала все чимичанги?» Ему отвечают: «Восемь раз. Но за последние сорок лет – нет».

44. В шестой серии второго сезона тренер борода читает книгу Саймона Купера «Футбол против врага» – как футбол в разных странах используется в политике и национальной идентичности, транслируя в социум объединяющие идеи.

45. В матче 1/4 финала Кубка с «Тоттенхэмом» Джейми Тартт становится перед решающим штрафным в стойку Роналду: так же широко расставляет ноги и так же размашисто надувает грудную клетку.

46. Тартт и голландец Ян Маас объясняют Кенту задумку:

– Лучшее, что я мог сделать в этой ситуации – дать ему пространство.

– Он прав вообще-то.

– Так учил Гвардиола.

– А его учил Крайфф.

– Правильно – «Кройфф».

– Окей, британец.

47. Перед полуфиналом Кубка Англии Тед ведет команду на «Уэмбли» и пытается произнести мотивирующую речь – но снова сбивается из-за незнания футбольных нюансов:

– Осматривайтесь, впитывайте, но помните: за моей спиной обычное футбольное поле. Если забыть про стадион и трибуны, оно такого же размера, как и наше родное на «Нельсон Роуд».

– Не совсем.

– Что?

– Это на 500 ярдов больше.

– Правда? То есть все поля не одинаковые?

– Неа.

– Это крупнейшее поле в стране. У «Ман Сити» преимущество.

– Ой, мама, в этом спорте, наверное, самые гуляющие правила.

48. Перед началом полуфинала фанаты «Ман Сити» на «Уэмбли» поют Blue Moon. Затем, пока «Ричмонду» беспощадно забивают голы, эта песня звучит в версии группы The Marcels – веселой и быстрой.

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49. Матч судит Майк Дин. Создатели сериала едва успели: в середине 2022 года он закончил карьеру главного арбитра.

50. После поражения «Ричмонда» 0:5 комментатор говорит, что теперь в финале Кубка «Ман Сити» сыграет с «Лестером». И если «Ман Сити» попал сюда для художественных целей (линия Джейми Тартта против бывшей команды и болеющего за нее плохого отца), то «Лестер» – это прямая параллель с реальностью: именно он выиграл Кубок в сезоне-2020/2021.

51. Тренер Борода признается, что на игре с «Порт Вейл» случайно был под грибами, потому что по ошибке выпил не из того чайника. Вероятно, этой игрой был товарняк или ранняя стадия Кубка, потому что в Чемпионшипе «Порт Вейл» в XXI веке еще не играл. Или это просто ляп.

52. Вся девятая серия второго сезона – сплошное сквозное камео Тьерри Анри и Гарри Линекера, которые разговаривают с тренером Бородой через встреченные телевизоры. Они выступают как ангел и демон в его голове, одобряя и ругая его поступки и сомнения в себе.

53. Ганский миллиардер, который пытался переманить нигерийца Сэма, говорит, что для создания лучшего клуба Африки купил марокканский «Раджа Касабланка». Примеры будущего статуса у него такие: «Бавария», «Юнайтед», «ПСЖ», «Барселона».

54. В начале финальной серии второго сезона эксперты в ТВ-студии обсуждают инсайды о панических атаках Теда, и один из них (бывший тренер «Ричмонда») спрашивает: «Разве у Билла Шенкли были панические атаки? А у Брайана Клаффа?»

55. Решающий матч за выход из Чемпионшипа – с «Брентфордом». Который в реальности сам поднялся в АПЛ в сезоне-2020/2021.

56. После шумихи о панических атаках Кили как пиар-менеджер отбивается от звонка с предложением устроить ток-шоу Теда и некоего звездного психолога. Положив трубку, она произносит: «Пошел ты, Пирс Морган».

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57. В конце второго сезона Нейт Шелли полностью седеет. И это осознанное заимствование у Жозе Моуринью, о чем рассказывал сам исполнитель роли Нейта Ник Мохаммед. Изменение внешности символизирует последствия, которые оказывали на Нейта «горечь, вина, стыд и стресс». Кстати, первый и последний кадр второго сезона одинаковы: это крупный план лица Нейта, наблюдающего за тренировкой – только во втором случае из его глаз уходят отблески света.

58. Когда Тед в начале третьего сезона провожает сына домой в Канзас, тот дарит отцу игрушечную копию кубка АПЛ из лего: большие ручки, корона, ленты в цветах клуба – все на месте.

59. Когда Тед собирает игрушки после уехавшего сына, на кресле лежит найковский мяч. Это реальный дизайн мяча АПЛ-2021/2022.

60. Тед удивляет других тренеров, что сразу понял схему 4-4-2. Он объясняет: «Мы с Генри в этот раз много играли в фифу. Познавательно. Узнали, кто такой Марадона. И я объяснил сыну, почему кокаин – это плохо».

61. Рой Кент объясняет выбор 4-4-2 тем, что футболисты играют в нее с детства и поэтому четко понимают роли. «Они всегда будут знать, что им делать и где нужно быть – в каждый долбанный момент каждой долбанной игры с каждым долбанным соперником». Тед пытается отшутиться: «Уф. Кто это придумал? Русские?» На что рой и Борода без иронии отвечают: да. Речь про советского тренера Виктора Маслова. Крупные англоязычные медиа часто признают именно его создателем 4-4-2 в топ-футболе начала 60-х.

62. Когда команда переживает, что все медиа ставят ее на последнее место в новом сезоне, капитан Макаду перечисляет экспертов, которых успел прочитать: Гленн Ходдл, Грэм Сунесс, Джермейн Дженас.

63. Первое появление тренера Бороды в третьем сезоне – снова чтение футбольной книги. Теперь это The Miracle Of Castel Di Sangro Джо Макгинниса. Повествование через очерки журналиста об итальянской команде из крошечной горной деревни, которая пробилась в Серию B. Оставшись там, он познает страну, жизнь андердога и кучу удивительных персонажей. В какой-то степени эта книга перекликается с самим «Тедом Лассо», а заодно тизерит одну из линий третьего сезона, в которой бывший журналист Трент Кримм пишет книгу о приключениях «Ричмонда».

64. «Вест Хэм» – сплошная жирная параллель с реальностью во всем третьем сезоне. когда Нейт приезжает на «Олимпийский стадион Лондона», на фасаде надпись I’m forever blowing bubbles («Я вечно дую пузыри»). Это одноименная песня 1918 года, которая считается его гимном уже сто лет.

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65. Нападающий Зава, который внезапно уходит из «Ювентуса» и запускает трансферную гонку – это, конечно, Златан. Хвостик, большой нос, обращение к себе в третьем лице и нарочитая карикатурная самоуверенность вроде фразы при встрече: «Вы счастливы познакомиться со мной?» Другими он описывается так: «Он сыграл в 14 клубах за 15 лет, оставляя на память везде только хаос и кубки».

66. Узнав об уходе Завы, Хиггинс говорит, что эта драма нужна только тем, кому по карману: «Челси, Арсенал», «Юнайтед», «Вест Хэм».

67. Первый матч «Ричмонда» после возвращения в АПЛ – против «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Чтобы сразу показать возвращение легенды «Челси» Роя Кента на родной стадион.

68. Из разговора Ребекки и Руперта во время соперничества за трансфер Завы мы узнаем, что Нейт в первом матче «Вест Хэма» победил «Лестер».

69. Рой вспоминает, когда впервые задумался о завершении карьеры: «В последний мой сезон в «Челси» мы играли с «Арсеналом» и порвали их 3:0. Но я играл как дерьмо. И тогда я впервые подумал, что больше не выдерживаю. Меня не хватает. И это все, о чем я мог думать до конца сезона. И я ушел. Все были в шоке: команда, фанаты, пресса. Но я не хотел быть одной из тех развалин, занимающих место, пока не вылетят много позже, чем стоило бы».

70. Комментатор Крис Пауэлл перед первым матчем Завы говорит: «[Это имя] как Пеле. только все буквы изменили».

71. Тед Лассо представляет «Вулверхэмптон» так: «Что будет, если смешать лучшие роли Хью Джекмана в кино и нью-йоркское место отдыха для богатеньких?»

72. Первое действие Завы в «Ричмонде» – гол с центра поля. После этого мы видим серию быстрых сцен из разных матчей: «Бернли» – гол пяткой в падении, «Кристал Пэлас» – гол головой после очень высокого прыжка, «Лидс» – добивание в пустые, «МЮ» – гол в падении через себя, «Брентфорд» – удар по угловому флажку в праздновании непоказанного гола. В перебивках между матчами мы видим движение «Ричмонда» по таблице. В итоге к концу серии клуб третий: на первых местах с шестью победами в шести турах «Ман Сити» и «Вест Хэм».

73. Перед матчем «Ричмонда» и «Вест Хэма», где Нейт впервые увидится с бывшей командой, ТВ-студию ведет реальная журналиста NBC Sports Ребекка Лоу. Рядом с ней – уже появлявшийся в сериале Джермейн Дженас.

74. В четвертой серии третьего сезона тренер Борода показывает новую книгу – «Эксперимент Бекхэма» от журналиста Sports Illustrated Гранта Уола, которая рассказывает все детали трансфера Дэвида Бекхэма в МЛС. В конце серии появляется титр, что она посвящена как раз Гранту Уолу – он умер в декабре 2022-го.

75. Пятая серия третьего сезона начинается с поражения «Ньюкаслу» 2:4 с голами Завы. Как и прежде, сериал показывает реальную команду в эпизодической роли по схеме «настоящая форма, но выдуманные игроки». У «Ньюкасла» – точная форма сезона-2021/2022 (даже спонсор и нашивка АПЛ).

76. После этого поражения комментатор говорит, что прошел месяц с поражения от «Вест Хэма». Тогда это был седьмой тур. Матч с «Ньюкаслом» – 15-й. нам показывают таблицу: получается, что за месяц в АПЛ провели 8 туров – многовато. Из других интересных деталей в таблице: четвертое место с «МЮ» делит «Лидс», а «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» вообще нет в топ-10.

77. Когда Ребекка встречает в кафе парня, с которым у нее во втором сезоне было пару прохладных свиданий, на нем шарф, одна половина которого «МЮ», а другая – «Ман Сити». Это отсылка к его фразе с двойного свидания, когда он говорил Рою Кенту, что не может определиться.

78. Переживая о плохих перспективах перед матчем с лидером, тренер Борода задумчиво говорит: «Ман Сити» … поверить не могу, что мы зовем этого гиганта так же, как стрипклуб, где я танцевал в колледже». Это шутка над сокращенным названием Man City.

79. В начале шестой серии третьего сезона «Ричмонд» сгорает в Амстердаме «Аяксу» 5:0 в товарищеском матче. Тед называет матч выставочным. Его снова поправляют, но в этот раз он не согласен: «А вели себя они не по-товарищески».

80. В той же сцене повторяется шутка про произношение нидерландских имен:

– Для нас большая часть сыграть на «Йохан Кройфф Арена»

– Для нас честь принимать вас, но произносится «Йохан Крайфф».

81. После раздражающих вопросов журналиста о слабости команды без Завы Рой Кент случайно оказывается в потрибунке «Аякса» около плаката «Зава. 2013-2013». Это вероятная отсылка на то, что Златан действительно играл в «Аяксе». Правда, не так коротко – с 2001-го по 2004-й.

82. «Помнишь, когда Джордан не смог надеть Reebok на Олимпиаду? Кройфф, чемпион мира-1974, не надевал adidas. И ему сделали отдельную футболку. Он был крутым. А еще он был эталоном шестидесятых. Это как Джордан и Леннон вместе». Тренер Борода рассказывает Теду реальную историю, про которую Sports.ru тоже рассказывал в отдельном тексте.

83. В амстердамской серии Тед, вдохновившись Ван Гогом, американским кафе и увиденным ретроматчем «Чикаго» Джордана, придумывает целую тетрадь сенсационных тактических решений, основанных на игре треугольником. На следующее утро он показывает это Бороде и узнает, что на самом деле воссоздал «тотальный футбол» – стиль нидерландских тренеров 70-х.

84. В начале следующей серии тренер Борода показывает команде кадры финала ЧМ-1974, где Нидерланды проиграли, но «влюбили в себя всех», превращая это затем в мини-лекцию по истории футбола, рассказав и биографию Кройффа, и дальнейшее восхождение его ученика Гвардиолы.

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85. Финал седьмой серии третьего сезона, где «Ричмонд» впервые показывает новую радикальную тактику в стиле тотального футбола – это один сплошной кайф соавтора сериала Брендана Ханта который играет тренера Бороду. Хант с 1999-го болеет за «Арсенал» и именно благодаря этой любви попал в сериал: Судейкис позвал его делать рекламный проект об АПЛ (пилот «Теда Лассо», который сначала завирусился как серия коротких скетчей об американском тренере в Англии) из-за погруженности в среду. Иронично, что в прототипе Тед Лассо приехал тренировать не вымышленный клуб, а реальный «Тоттенхэм» – и Хант появился там в спортивном костюме злейшего врага. За страдания «Арсенал» получил не только роль реального соперника, но длинную сцену-переход, в которой кадры подготовки «Эмирейтс» крутятся под песню Alright группы Supergrass. Кстати, в сентябре-2022 Хант и Судейкис пришли на матч «Арсенала», и Артета признался, что учится у Теда Лассо приемам общения и оптимизму после неудач. Еще кстати, игрок «Арсенала» Хэмилтон, который закидывает «Ричмонду» хет-трик – это координирующий продюсер сериала Чип Хэмилтон.

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86. Отметка возрождения «Ричмонда» в начале восьмой серии третьего сезона: нарезка побед над «Астон Виллой» 3:0, «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом», «Эвертоном».

87. На этом моменте новое камео в ТВ-студии – Клинтон Моррисон (возможно, вы помните его по голу России за Ирландию в 2002-м или по нарезкам с майкой «Ковентри» под номером 1+9, которую он носил вместо занятой десятки) из Sky Sports.

88. Переживая из-за возможной помолвки бывшей жены, Тед перед сном читает сыну приключенческую книгу Маркуса Рэшфорда в соавторстве с детским писателем. Она вышла в рамках кампании по созданию благотворительного книжного клуба.

89. У Нейта на заставке смартфона в третьем сезоне герб «Вест Хэма». Кстати, затем в серии мы видим из истории переписки с Рупертом, что Нейт показывает владельцу клуба состав на ближайший матч по утрам.

90. Когда сын Теда хочет пойти на футбол, им выпадает единственный матч в этот день в Лондоне – и это «Вест Хэм» Нейта. Чтобы подчеркнуть детско-праздничный взгляд на футбол, сцена на стадионе фокусируется на одном из главных символов клуба – мыльных пузырях, которые запускаются по трибунам. «Вест Хэм» делает так с 90-х.

91. В девятой серии третьего сезона «Вест Хэм» и «Ричмонд» играют параллельно: первые с «Саутгемптоном», вторые – с «Брайтоном». Перед матчем Тед обшучивает название соперника: «Брайтон, Хоув и Эльбион» – звучит прямо как адвокатская контора». Кстати, никто точно не знает, почему создатель клуба прицепил древнее кельтское слово «Альбион» к названию. Зато с Хоув все понятно – это городок рядом с Брайтоном, с которыми они объединены в общую унитарную единицу в графстве Восточный Суссекс.

92. Когда Колин и Макабу играют дома в фифу, они выбирают «Реал» и «ПСЖ». Второй раз в сериале мелькает фифа, второй раз один из игроков выбирает «ПСЖ» – и оба раза «ПСЖ» проигрывает.

93. В начале серии про сборные мы узнаем, что Джейми Тартт впервые вызван в сборную Англии, вратарь Зорро Ван Дамм играет за Канаду, против него за Мексику выйдет Дани Рохас, Колин представляет Уэльс, а Бамберкэтч – Швейцарию. С последним вшита шутка про активную натурализацию иммигрантов, которой выделяется швейцарская сборная. На удивленный вопрос Теда (очень странно, что за три года он не выучил национальность основного игрока, но окееееей) темнокожий Бамберкэтч отвечает: «Конечно, я швейцарец. По мне разве не видно?»

94. В этой сцене на заднем плане видна доска с записями к последнему матчу. Соперник – «Лестер», результат – «победа», установка – такая цитата: «Тотально сохраняете эту тотальность».

95. Когда оставшиеся игроки «Ричмонда» вместе смотрят матчи сборных, мы видим трансляцию Канада – Мексика, а затем матч Англии, где комментатор называет Гарри Саутгейта.

96. Когда футболисты возвращаются из сборных и встречаются в раздевалке, Сэм приносит с собой фото сборной Нигерии с ЧМ-1994 и ставит в шкафчик рядом с фотографиями родных. Это еще и зеркальный ход с серией в первом сезоне: там Сэм сжигал такое фото, когда вся команда приносила ценные для себя личные вещи, чтобы подружиться с духом стадиона.

97. Новая книга тренера Бороды – «Клуб» Джошуа Робинсона и Джонатана Клегга. Это исследование, как «АПЛ стала самым богатым и разрушительным бизнесом в спорте» – о взлете бизнес-империи и вызванных этим проблемах идентичности. Кстати, вероятно, выбор книги на эту серию – сознательная рифма сквозному сюжету о попытке ганского миллиардера создать Суперлигу (со собственным именем в названии) и тайных переговорах владельцев клубов, где Ребекка отчитала их за потерю духа футбола и уважения к любви миллиардов людей. Сама эта Суперлига, конечно – тоже отсылка.

В начале предпоследней серии «Ричмонд» отстает от лидера «Ман Сити» на четыре очка, а их очный матч – это как раз предпоследний тур.

98. В предпоследней серии мы видим детскую комнату Джейми Тартта и секрет, о котором он говорил еще в начале сериала – над его кроватью висит постер молодого Роя Кента в форме «Челси». Это форма с лого Fly Emirates. В реальности «Челси» носил ее с 2001-го по 2005-й. Значит, фото как раз из той эпохи. Отчим Тартта говорит: «Много постеров здесь успело смениться: Анри, Джеррард, Роналду. но Рой Кент тут всегда».

99. В начале предпоследней серии «Ричмонд» отстает от лидера «Ман Сити» на четыре очка, а их очный матч – это как раз предпоследний тур. Когда Кили слушает, как трибуны «Этихада» поют Blue Moon, она грустит, что у «Ричмонда» нет такой же фирменной песни для фанатов. В ответ Хиггинс рассказывает, что раньше ей была песня Fat Bottomed Girls – потому что так хотел на тот момент владелец клуба Фредди Меркьюри.

Не поверите, но это оммаж Элтону Джону и его владению «Уотфордом». Серьезно-серьезно – это подтвердил сам Джейсон Судейкис. Создатели хотели дать этот факт еще в пилотной серии: во время вводной экскурсии Теда от Ребекки по короткому клубному музею он заметил бы единственное знакомое лицо на старых фотках и увидел бы рядом тот самый микрофон с длинной рукоятью. Но из-за переговоров о правах камео тогда не состоялось.

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100. ПЕП ПЕП ПЕП. Сразу пара сцен с ним во время очередного матча «Ричмонда» и «Ман Сити». Удивительно, но это первое появление реального тренера или игрока среди действующих персон АПЛ (был только активный на тот момент судья Майк Дин). К появлению Гвардиолы нас вели все три сезона – и не зря. После матча он говорит Теду ту же ключевую цитату, которую сам Тед сказал в разговоре с журналистом Трентом Криммом в начале сериала: «Для меня успех не в победах и поражениях. А в том, чтобы помочь этим парням стать лучшими версиями себя». Этой репликой Гвардиола выполняет важную сценарную задачу: он закольцовывает сюжет и профессиональную арку Теда – что начиналось как история потешного чудика, превратилось в путь авторитета, чьи идеи признает (и заимствует) главный мастер этой игры.

Услышав собственную цитату, Тед в ответ шутит: «Согласен с каждым словом».

101. Последняя серия начинается со студии Тьерри Анри и Гари Линекера, которые показывают таблицу перед последним туром. И в ней сразу несколько любопытных вещей. Во-первых, за 37 туров у «Ричмонда» всего 4 поражения – слишком мало для команды, на чьей серии неудач акцентировались всю середину сериала. Во-вторых, «Вест Хэм» без Нейта опустился на пятое место с отставанием в 21 очко от лидера. В-третьих, «Ньюкасл» и тут четвертый. В конце диалога Анри и Линекера мы узнаем, что смотрели эту трансляцию глазами Ребекки. На словах «Зря они расстались. Они с Рупертом были королевской парой» Ребекка выключает телевизор с ругательством: «Заткнись, Тьерри Анри». Его также постоянно посылал Борода в серии, где Анри в фантазиях ругал поступки.

102. Главное, что волнует Теда перед прощальной игрой – нелогичность названий футбольных турниров, о чем он бурно говорит с командой менеджеров. Почему в начале они выбыли в Чемпионшип, а теперь из-за крутости попадают в Лигу чемпионов, которая по сути тоже шип чемпионов? И почему чемпионов, если для попадания туда достаточно занять четвертое место?

103. Пока «Ричмонд» играет с «Вест Хэмом» Руперта (который нанял новым тренером уволенного Ребеккой перед Тедом мужика в коротких шортах), его соперник за золото «Ман Сити» параллельно играет с «Ливерпулем». И в итоге побеждает. Гвардиола выигрывает АПЛ даже в сериале.

104. В конце сериала Тед берет на стойке прессы в аэропорту еще одну детскую работу от Маркуса Рэшфорда – комикс про мальчика Беано. Там же рядом лежит журнал, из обложки которого мы узнаем, что непостоянный Зава возвращается в футбол и переходит в ФК «Лос-Анджелес» (потому что «они тут любят тосты с авокадо»).