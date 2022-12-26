У Друзя с Ривалдо, Мозякиным и Тетюхиным кое-что общее – догадались? Это вопрос из финала года в «Что? Где? Когда?»

В «Что? Где? Когда?» прошел финал 2022 года. Против телезрителей сыграли сразу четыре команды – Максима Поташева, Бориса Белозерова, Андрея Козлова и Александра Друзя. Все они в отборочных играх зимней серии победили с одинаковым счетом 6:5, поэтому ведущий Борис Крюк выбрал необычный формат для финала.

Первой за стол села команда Максима Поташева. Ей сразу достался вопрос от руководителя букмекерской конторы из Армении:

«7 февраля 2021-го это впервые произошло с хоккеистом Сергеем Мозякиным. 26 марта 2017-го – с волейболистом Сергеем Тетюхиным. 20 февраля 2014-го – с футболистом Ривалдо. Знатока Александра Друзя нужно не просто поставить в один ряд с этими знаменитыми игроками, а Александр должен возглавить его. О каком событии идет речь?»

Ответ – ниже под фотографией, а пока можно подумать самим.

Правильный ответ – все четверо сыграли вместе со своими детьми. Эту версию предложил капитан Максим Поташев. Сейчас Инна и Марина Друзь, дочери Александра, не играют в ЧГК, но впервые садились с отцом за стол еще в 1995-м и 2001-м.

А как было у Тетюхина, Ривалдо и Мозякина?

Вот главное о том, как вместе с детьми играли легенды своих видов спорта. Все – с сыновьями.

• Волейболист Сергей Тетюхин сыграл с сыном Павлом за «Белогорье» в матче Суперлиги против казанского «Зенита». Тогда Павлу Тетюхину было 16, Сергею – 41. Матч они проиграли – 0:3.

Главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин называл Павла Тетюхина будущим команды и достойным продолжателем семейной волейбольной династии: «Как игрок он многое перенял от отца. По техническому исполнению все делает правильно, мягко и выверено – в приеме, в защите, на подаче, обладает лидерскими качествами. Конечно, на фоне взрослых игроков пока смотрится не так крепко. Это понятно, ему только 16 лет».

Сейчас Павел Тетюхин по-прежнему в «Белогорье», в 2021-м он играл за сборную России на чемпионате Европы.

• Футболист Ривалдо сыграл с Ривалдиньо за «Можи Мирим» в штате Сан-Паулу, когда ему был 41 год, а сыну – 18. В 2015-м они забили по голу в матче против «Макаэ». На тот момент Ривалдо был президентом клуба.

Карьера Ривалдиньо не взлетела, из Бразилии он смог уехать только в скромные европейские лиги – был в Румынии, Болгарии и Польше, сейчас как раз играет за румынскую «Университатю».

• Хоккеист Сергей Мозякин и его сын Андрей сыграли в одном звене за магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ против «Барыса». Тогда Мозякину-старшему было 39 лет, Мозякину-младшему – 19. Это второй случай в КХЛ, когда отец и сын сыграли в матче КХЛ: в 2018-м вместе вышли Денис и Юрий Платоновы, тоже за «Магнитку».

Тот матч стал для Андрея Мозякина дебютным и единственным в КХЛ. В 2021-м он завершил карьеру в 20 лет. В том же году в 40 лет Сергей Мозякин тоже ушел из профессионального хоккея.

Фото: globallookpress.com/D.Nakashima, скриншоты из трансляции Первого канала