«Колорадо» обменял Ничушкина в «Коламбус» на три драфт-пика
«Колорадо» обменял Ничушкина в «Коламбус».
«Колорадо» объявил об обмене нападающего Валерия Ничушкина в «Коламбус».
«Мы приобрели выбор во втором раунде драфта НХЛ 2026 года, выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года и выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2028 года у «Коламбуса» в обмен на нападающего Валерия Ничушкина», – говорится в сообщении «Эвеланш».
В прошлом сезоне 31-летний Ничушкин провел 72 матча и набрал 49 (17+32) очков при полезности +9. В плей-офф у него 2+2 за 12 игр при полезности 0.
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: соцсети «Колорадо»
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