«Колорадо» обменял Ничушкина в «Коламбус».

«Колорадо » объявил об обмене нападающего Валерия Ничушкина в «Коламбус».

«Мы приобрели выбор во втором раунде драфта НХЛ 2026 года, выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года и выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2028 года у «Коламбуса » в обмен на нападающего Валерия Ничушкина », – говорится в сообщении «Эвеланш».

В прошлом сезоне 31-летний Ничушкин провел 72 матча и набрал 49 (17+32) очков при полезности +9. В плей-офф у него 2+2 за 12 игр при полезности 0.