  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. «Колорадо» обменял Ничушкина в «Коламбус»

0
«Колорадо» обменял Ничушкина в «Коламбус» на три драфт-пика
«Колорадо» обменял Ничушкина в «Коламбус».

«Колорадо» объявил об обмене нападающего Валерия Ничушкина в «Коламбус». 

«Мы приобрели выбор во втором раунде драфта НХЛ 2026 года, выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года и выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2028 года у «Коламбуса» в обмен на нападающего Валерия Ничушкина», – говорится в сообщении «Эвеланш». 

В прошлом сезоне 31-летний Ничушкин провел 72 матча и набрал 49 (17+32) очков при полезности +9. В плей-офф у него 2+2 за 12 игр при полезности 0.

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: соцсети «Колорадо»
logoКоламбус
переходы
logoКолорадо
logoНХЛ
logoВалерий Ничушкин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Глупо, как по мне, если Валера катит, а он периодически катит, то это машина и за немного денег
Под кого так кепку расчищают активно? Неужели Андерсон с Вегасом не договорился?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Вегас» назначил Джоэла Уорда главным тренером фарм-клуба
1 минуту назад
«Монреаль» интересуется Марченко (Дэвид Паньотта)
вчера, 22:59
Фридман об Овечкине: «Вашингтон», вероятно, попробует освободить место под потолком, чтобы продлить с ним контракт»
вчера, 22:41
Кекяляйнен об уходе Така: «У «Баффало» есть хороший план по его замене, рассмотрим все варианты. У нас также есть игроки, которые готовы получить больше игрового времени»
вчера, 22:28
«Вашингтон» обменял Лапьера в «Питтсбург» на 2 драфт-пика
вчера, 19:59
Никита Щитов: «Возинья популярнее Овечкина. Хоккей – это узкий круг, в Африке, Португалии или Испании его нет, там не знают Александра. А футбол есть во всем мире»
вчера, 19:38
«Флорида» выменяла Хэтэуэя и выбор в 6-м раунде у «Филадельфии» на 2 драфт-пика. «Флайерс» удержат 50% зарплаты форварда
вчера, 19:18
Владелец «Миннесоты» о Куинне Хьюзе: «Выдающийся игрок. Мы собираемся продлить с ним контракт. Хотели бы заключить максимально долгое соглашение»
вчера, 18:59
«Калгари» пытается обменять Зари. Клуб хочет получить выбор во 2-м раунде драфта (Даррен Дрегер)
вчера, 18:42
Никулин перешел в «Сибирь». «Локомотив» не стал повторять оффер-шит
вчера, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов о переходе в «Ванкувер»: «Я уже в том возрасте, что либо сейчас, либо никогда. НХЛ – другой уровень, не хочу потом жалеть, что не попробовал себя там»
вчера, 22:08
Щитов о запрете Хаукеланну играть за сборную Норвегии: «Сейчас политику смешивают со спортом, особенно в Европе. Он выбрал деньги, чем-то приходится жертвовать»
вчера, 21:55
Козлов о Жаровском: «Он принадлежит «Салавату», и я не хочу, чтобы у него были мысли о «Монреале». Пусть готовится к сезону КХЛ. Александр, я тебе прямо говорю: готовься!»
вчера, 21:32
Генменеджер «Коламбуса» о будущем Веренски: «Мы провели несколько разговоров с его агентом, но окончательного плана пока нет»
вчера, 19:50
Корнилов о Хаукеланне в «Тракторе»: «Не говорил бы, что едет спаситель, который способен в одиночку дотащить клуб до финала. Это не мессия»
вчера, 18:25
Новичок «Вашингтона» Кайру о Уилсоне: «Играть против него совсем не весело. Здорово оказаться на его стороне»
вчера, 17:32
Каменский о выборах главы ИИХФ: «Хотелось бы, чтобы выиграл белорус Гончаров. Из списка претендентов знаю только его и Бржизу. Чех давно работает в федерации, имеет большой опыт»
вчера, 16:54
Гендиректор ФХР Курбатов о выдвижении в Совет ИИХФ: «Это будут непростые выборы, в отличие от 2021 года. Но надо бороться»
вчера, 15:59
Гендиректор «Торпедо» о Красковском: «Своей карьерой Павел доказал надежность и стабильность, умение честно работать. Считаем успехом подписание 2-летнего контракта»
вчера, 15:46
Алексей Дементьев: «Уверен, что Овечкин точно еще будет играть в НХЛ. Клуб, подписавший его, получит сумасшедший ресурс привлечения зрителей, «Вашингтон» это понимает»
вчера, 14:34