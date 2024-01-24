Покер за 27 минут, капитан Ковальчук, выход в плей-офф! «Спартак» и без лидеров вынес «Динамо»

Цыплаков – звезда дня!

Кажется, пора признать: «Динамо» vs «Спартак» – главная вывеска сезона-2023/24. Никакие зеленые дерби, Кубки икры и тем более армейские противостояния даже близко не давали такого огня, который создают эти московские команды в регулярке.

Почти каждая их игра – закрученный сюжет, множество шайб и минимальное преимущество одних над другими (до этого так было в трех из четырех случаев). И все с эмоциями – и на трибунах, и на льду. Вот это действительно дерби.

Пятая встреча клубов в этой регулярке закончилась праздником для «Спартака» – победа 6:3 в номинально выездной игре. Но это был не хоккей, а целое представление. А для кого-то даже бенефис.

Цыплаков – герой дня! Такого в его карьере еще не было

До этого вечера казалось, что 25-летний нападающий Максим Цыплаков обделен вниманием. На фоне результативности Голдобина, Порядина и их меняющихся из-за травм центров, возвращения Ковальчука и вообще успешной игры «Спартака» прогресс Цыплакова словно оставался в тени. Хотя его рост очевиден: личный рекорд по очкам он повторил еще в начале декабря, а по голам – улучшил в 2,5 раза к моменту нового матча с «Динамо».

Но теперь он точно услышит все невысказанные комплименты в свой адрес. Вероятно, ему даже надоест это внимание. Максим стал автором первого покера сезона КХЛ-2023/24. Вот как это было:

● на 6-й минуте при игре «Спартака» в меньшинстве обокрал Рашевского, убрал шайбу под себя, чуть сместился в центр – и вывел команду вперед;

● на 12-й – опустился после вбрасывания чуть ближе к синей линии и бросил в касание после паса Чайковски. Вратарь даже не видел момента;

● 4-я минута второго периода – просто быстрее всех нашел шайбу перед пятачком и в касание отправил ее в ближний верхний угол;

● а чуть позже, снова в меньшинстве красно-белых (!), решил прокатиться до чужой зоны и обозначить прессинг – шайба фантастически удачно отскочила в его сторону. Цыплаков не растерялся и завез ее прямо в ворота.

Еще раз: сразу две шайбы в меньшинстве! А ведь он и «Ак Барсу» в прошлом матче положил в формате 4-на-5 (и в предпоследний день 2023-го еще «Витязю»). Роскошный показатель, конечно.

Для Максима это первый такой матч в карьере – прежде у него и хет-триков не было. «Да, похоже, сегодня все получается, – аккуратно радовался нападающий во втором перерыве. – Раскрыл секрет динамовского большинства? Нет, всегда так играю. Время от времени подарки какие-то присылают».

У Цыплакова было достаточно времени и на пента-трик, и на гекса-трик, но оборона «Динамо» больше не дала ему забить, что вообще не испортило настроения.

«Можно сказать, что вписал имя в историю. У меня слов нет, одни эмоции», – говорил нападающий в раздевалке «Матч ТВ». И ведь это действительно исторический момент: Цыплаков уложил 4 шайбы в 27 минут с начала матча – никто быстрее за все годы в КХЛ такого не делал.

Цыплаков – внук нападающего сборной СССР и московского «Локомотива» Виктора Цыплакова. Самого Максима можно назвать воспитанником «Спартака»: в школе красно-белых он с 13 лет и в итоге прошел всю клубную систему, а теперь в 25 лет выдал такой прорывной сезон.

Прямо сейчас форвард – третий снайпер КХЛ с 29 голами, и если до Буше 9 шайб, то до Голдобина – всего 2. Инсайды про интерес к Максиму от 12 клубов НХЛ сейчас уже не вызывают улыбку, а кажутся блестящей перспективой для игрока.

Контракт Цыплакова со «Спартаком» – по которому, согласно «Спорт-Экспрессу» , он получает 12 млн в год – заканчивается в этом апреле. Наверняка ему предложат сумму в 2, а то и 3 раза выше – и очень любопытно, что он выберет.

«Спартак» играл без лидеров. А по ходу матча терял игроков

Но стоит признать, что Максим Цыплаков оказался в первом звене не от хорошей жизни – у «Спартака» и так был полный лазарет (и отдельная беда с центрфорвардами), а перед матчем с «Динамо» выяснилось, что по команде ходит вирус – и Голдобин с Порядиным не сыграют.

Чтоб понимали, насколько состав был далек от оптимального – вот те, кто не мог принять участие в матче. Важность всех этих людей для команды легко прослеживается по статистике.

Караул, а не ситуация – именно поэтому главным фаворитом матча считалось «Динамо». А когда Рашевский открыл счет уже на 55-й секунде, замаячила уверенная победа его команды. Но, кажется, именно тогда бело-голубые и правда сильно поверили в легкость двух очков, потеряв концентрацию.

А вот «Спартак» во в многом спас быстрый гол – без него, вероятно, и не было бы никакого победы с легендарным покером. Примечательно, что его забросил Шейн Принс, возвращение которого из лазарета хоть немного выручило тренеров красно-белых при заявке на игру.

1:1 к началу третьей минуты матча – ну типичные «Динамо» и «Спартак» образца сезона-2023/24. Правда в этот вечер номинальные гости выглядели в разы лучше в плане командной игры – бело-голубые же впервые по-настоящему завелись где-то минуты после 30-й, когда особо ловить уже было нечего.

В качестве причины такой неудачи – даже в большинстве (0 в 3 попытках) – Алексей Кудашов назвал соперника: «Здорово играли, не дали ничего нам сделать». Такие заслуженные комплименты должны быть приятны «Спартаку» и его болельщикам – особенно в момент, когда клуб официально вышел в плей-офф .

И формально все произошло при капитане Ковальчуке – на свитере Ильи впервые оказалась эта нашивка, из-за отсутствия Дмитрия Вишневского. Не сказать, что она вдохновила легенду на подвиги, но и провалов не наблюдалось: 17 минут на льду, 0 бросков, 0 очков, 0 в полезность, 1 хит и 2 перехвата передачи.

Но в этот вечер были и грустные новости для красно-белых.

По ходу матча в раздевалку ушли и не вернулись защитник Джоуи Кин («+3» в полезности, когда его уводили) и вратарь Патрик Рыбар, которого под трибунами уже заметили на костылях . Вот эпизод, после которого в игре «Спартака» и «Динамо» – как в декабрьском матче – появился четвертый вратарь (бело-голубые своего еще по ходу первого периода сменили).

Похоже, словак пропустит ближайшие матчи. И в ближайшую субботу ему придется наслаждаться очередной серией дерби «Динамо» – «Спартак» уже как зрителю.

И вы не забудьте про эту игру! Такое не пропускают. Начало – 17:00 мск.

Фото: РИА Новости /Сергей Гунеев