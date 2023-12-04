Ткачев обошел Голдобина! В КХЛ сменился лучший бомбардир – впервые за 2 месяца

А Буше отрывается по голам.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в уже далеком 2015 году (кажется, в другой жизни) анонсировал «хоккейные понедельники» – насыщенный тематический вечер на «Матче», в рамках которого должны были транслировать в прямом эфире одну, а лучше несколько топ-игр.

Не сказать, что задумку реализовали хотя бы на 80% даже при Чернышенко, а с его уходом составители календаря и вовсе забыли о таком нюансе. Например, в последнюю неделю перед паузой на Матч звезд-2023 и Кубок Первого канала игры распределились так: в понедельник и среду – по одной, во вторник – 9, а в четверг – 10. Равномерность – не для хоккея!

В единственном матче сегодняшнего дня играли «Авангард» и «Амур» – и в целом получилось зрелище, не особо претендующее на хоккейный понедельник: 3 шайбы за 60 минут, предсказуемая победа Омска (даже несмотря на то, что гости открыли счет), да и в плане сюжетов очень скудно. Самый острый момент вечера – эпизод, в котором Сергей Бойков получил 5 минут за колющий удар, а «уколотому» Евгению Грачеву при этом дали 2+2 за попытку колющего удара. Такого в лиге еще не было.

А вот глобально – в плане итогов сезона – игра может оказаться важной. Таким переломным моментом.

Разумеется, у «Авангарда» оба гола организовало первое звено – и само собой c прямым участием Владимира Ткачева. На 45-й минуте он отдал на синюю Шарипзянову, который нашел Буше перед воротами:

А на 50-й – Ткачев забил сам, реализовав выход один-на-один после роскошного паса уже от Буше.

Эти очки стали для Владимира 52-м и 53-м в сезоне – вот тут и кроется важность момента: нападающий вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров, оторвавшись от Николая Голдобина.

Для понимания, почему это действительно заслуживает внимания: Голдобин с первых матчей сезона шел среди лучших по очкам, но 4 октября – после игры с «Сибирью» (2+1) – отодвинул Райли Барбера и просто приватизировал первую строчку. На два месяца, без перерывов!

Казалось, что Николай так и закончит чемпионат – лучшим бомбардиром, без видимых конкурентов, но в середине осени нападающие «Авангарда» Ткачев, Спунер и Буше то ли нашли сумасшедшее взаимопонимание, то ли волшебный рецепт Панорамикса. И начали одним звеном разрывать всю лигу – не останавливаются до сих пор.

Так Ткачев догнал и обогнал Голдобина, а еще раньше это сделал Буше – в гонке снайперов. Теперь американец везет Голдобину +3 шайбы.

У Николая же затишье – 1+1 в шести последних матчах. Возможно, это связано с травой Ивана Морозова, партнера по звену – после этого Голдобин провел только один матч с привычной суперрезультативностью. Возвращение центрфорварда ожидается в лучшем случае в январе, и если тренеры «Спартака» не найдут новое сочетание для своего лидера, он точно выпадет из гонки бомбардиров. Да и непонятно, где будут сами красно-белые – уже 5 поражений в 7 играх без Морозова.

У «Авангарда» же продолжается удачная полоса – 13 побед в 14 матчах. Но помимо Ткачева с Буше, в матче с «Амуром» отлично проявил себя еще один игрок – 36-летний Илья Проскуряков, не допустивший даже мысли про овертайм.

И так подкрался момент, когда в индивидуальных таблицах лиги появился третий игрок «Авангарда», захвативший лидерство. Понятно, что у Проскурякова меньше матчей, чем у остальных, но это все равно важный показатель – особенно с учетом того, что он приехал в Омск, скорее, на роль третьего вратаря, а сезон вообще начинал в ВХЛ.

У «Авангарда» 53 очка в 37 матчах – он второй на Востоке, третий в общей таблице (если выиграет матчи в запасе – то первый). А ведь еще в октябре все гадали, кто будет следующим тренером Омска. Теперь же главная интрига для клуба (да и для лиги) в сезоне – в том, как далеко можно зайти за счет одного крутого звена.

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Фото: ХК «Авангард» Омск