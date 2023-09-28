«Лада» кошмарит КХЛ, хотя 6 лет не играла в ней. Что за чудеса?

Разогнались.

На прошлой неделе мы праздновали лидерство «Спартака» в КХЛ - команда Алексея Жамнова выдала 9 побед подряд и захватила лидерство по очкам. Оказалось, ненадолго. В понедельник на ее место пришел новый неожиданный герой – «Лада», вернувшаяся в лигу спустя 6 лет.

И пусть у московского «Динамо» столько же очков при меньшем количестве матчей (считается по победам в основное), а уже завтра красно-белые наверняка вернут себе лидерство, но сам факт, что Тольятти на вершине, шокирует. Конечно, за лето состав обновился на 100% и был собран с нуля – но тут даже непонятно, какой факт постыднее для соперников «Лады». А если добавить, что команда – абсолютно худшая по игре в большинстве (14% реализации) и в пяти матчах сезона не забивала, то получается парадокс.

Так в чем же дело?

Тренер Олег Браташ наконец-то добрался до КХЛ

Браташ всегда был где-то рядом с большими клубами. Работал в штабе СКА в конце нулевых, но в роли ассистента. Привел молодежку «Спартака» к Кубку Харламова, но на повышение не взяли – главная команда исчезла из-за проблем с финансами. Зато из молодежного «Локо» был переведен в «Локомотив» по ходу сезона-2014/15, вот только вскоре пропал из клубного хоккея.

А все потому, что тренер подписал соглашение с ФХР – и на 7 сезонов возглавил вторую (она же «олимпийская» – но в смысле возраста, а не поездок на Игры) сборную. Там, правда, иногда перепадала и работа главным в первой команде – например, на Кубке «Карьялы»-2021, но в целом Браташа можно было увидеть в деле пару раз в год (и то, если смотрели вторую сборную, что вряд ли). Сейчас кажется, что КХЛ многое потеряла за эти годы, хотя сам тренер считает, что именно контракт с ФХР ему многое дал.

«Олимпийская сборная России – это ведь взрослая команда, – объяснял он «Спорт-Экспрессу». – Мне эта работа была интересна с профессиональной точки зрения. Считаю, что получил очень хороший опыт. Конечно, специфика работы в клубе и в сборной отличается. Но я поработал с огромным количеством игроков. Это был интересный и плодотворный этап. Просто он несколько затянулся».

По его признанию, за время работы в сборных было 3 конкретных предложения из лиги – в том числе и от топ-клубов. Этой весной он таких ждать не стал – отозвался на приглашение «Лады», не боясь того, что команда строится заново. Просто хотел работать.

Сложно однозначно описать стиль его нынешней команды – конечно, это не атакующие кружева Ларионова, но и не однозначный автобус в своей зоне. Скорее, тут работает метод «играем так, как позволяет состав» – по ситуации. Проще сказать, какой из Браташа комментатор (вы же помните, что он работал на чемпионатах мира?), нежели тренер. К концу сезона разберемся. Но уже сейчас понятно, что он нужен был в лиге.

Менеджеры нашли качественных легионеров – из Канады, Чехии и Словакии

Росандич, Джозефс, Космачук – какую из этих хоккейных фамилий вы слышали до старта сезона? А менеджеры тольяттинцев покопались в Европе и нашли парней, наплевав на то, что их никто не знает.

Одного взяли в оборону – и пока к словаку Миславу Росандичу есть вопросы, явно не для третьей пары защитников его приглашали. А вот с нападающими в «Ладе» угадали: канадец Скотт Космачук – лучший бомбардир (8+10), его соотечественник Трой Джозефс – лучший снайпер (10+7). Организуют голы и в равных составах, и в большинстве, но самое главное – очень вовремя: у каждого – по 3 победных шайбы. Иногда получается очень красиво.

К слову, суммарная зарплата Росандича, Джозефса и Космачука, по данным «СЭ» – 95 млн. А в «Магнитке» один только Жан-Себастьян Деа (3+3 в 15 матчах) получает 80 млн.

В список удачных евронаходок «Лады» можно добавить и Остапа Сафина – родившийся в Праге российский нападающий уже выдает лучший сезон во взрослой карьере (8+9).

Половина команды – уже списанные игроки. Им есть что доказывать

Перед стартом сезона «Ладу» называли командой «сбитых летчиков». Ракурс был неправильным: оказалось, это команда игроков, которым есть что доказывать.

Победителю МЧМ-2011 Максиму Березину не хватало айстайма даже в «Нефтехимике», но в Тольятти его снова заставили почувствовать себя молодым: среднее время на льду – 21:26!

Андрей Алтыбармакян и Никита Попугаев чуть не отсидели себе ноги в ложе питерской арены, после того как их забрали из «Сочи» – Ротенберг заявлял их на игру в исключительных случаях. Но в «Ладе» Андрей выходит в первом звене, а Никита в дни, которые не проводит в лазарете, стремится к графику очко за матч.

К 25 годам Георгий Солянников наигрался за «СКА-Неву», а сейчас может позволить себе играть в первой паре клуба КХЛ – в Питере ему такой роскоши на постоянной основе был не дали.

Михаил Фисенко три года назад едва не превратился в мем с легкой подачи экс-руководителя «Авангарда», но теперь он первый центр «Лады» с лучшей в команде статистикой на точке – 56,3%.

Казалось, что Кугрышев и Сергей Шумаков уже ближе к завершению карьеры, чем к новому клубу в КХЛ, но нет – оба успешно пылят в Тольятти. Дмитрий выходит с легионерами (5+9), Сергей в звеньях пониже, но тоже очки потихоньку набирает: 3+2 – в сумме это уже столько же, сколько за весь прошлый сезон.

В Тольятти все в порядке с основным вратарем и бэкапом. Выручил Ротенберг

Один из самых царских подгонов от СКА этим летом – Владислав Подъяпольский. Очередной вратарь, в котором разочаровался Роман Ротенберг, стал основным в Тольятти. Причем не просто основным, а тем фактором Икс, который может и потянуть в одиночку – к началу октября по продвинутой статистике Владислав пропустил на 9 шайб меньше, чем должен был. Сейчас цифра должна быть выше.

В общем, неудивительно, что в сентябре его признали лучшим вратарем в лиге, а декабре он поедет на Матч звезд КХЛ.

Подъяпольский – шестой вратарь в КХЛ по проценту отраженных бросков (93,1%), но среди тех, кто сыграл больше 10 матчей – третий. По коэффициенту надежности – только 12-й (2,12), но и это весьма приличные цифры. И лучше, чем у Серебрякова в СКА.

Не менее важно для «Лады» то, что здесь есть надежный бэкап. К 27 годам Александр Трушков наконец-то дождался нормальной возможности поиграть в КХЛ – и пока пользуется ей на все 100%. Видимо, продолжит и в ближайшее время – Подъяпольский пропустил последние матчи из-за повреждения.

«Лада» хорошо готова физически, а вот с формой соперников ей повезло

«Ребята сегодня достали из себя последние силы, наверное, – говорил Олег Браташ сегодня, после матча с «Адмиралом». – Третья игра за четыре дня, у нас сейчас намного больше игр, чем у других команд. Хотя вроде мы не участвуем в олимпийском отборе, как «Куньлунь». Я ни в коем случае не жалуюсь, я просто констатирую факт. То, что ребята сегодня нашли в себе силы выиграть матч, нашли путь к победе, – дорогого стоит. Завтра – долгожданный выходной для всех, и игроков, и тренеров! Потому что на тренеров тоже нагрузка нешуточная ложится».

Получается, Тольятти был готов к этому. За 8 дней команда сыграла 5 матчей – причем, два из них были гостевыми. Путь хоть и не был трудным – как у «Трактора» на прошлой неделе – но это все равно приличная физическая нагрузка, и, кажется, тренеры сами удивлены результату: 4 победы и 1 поражение – и то в овертайме. От «Динамо».

И это уже не первый сюрприз календаря – с 5 по 10 октября команда провела 4 матча подряд. Но это был выезд на Дальний Восток – и с такими перелетами в разы сложнее: только одно набранное очко. Хотя перед этим была неплохая подачка: 4 матча подряд в Челябинской области – по два с «Трактором» и «Магниткой» – и итоговые 7 очков.

«Лады», безусловно, заслуживает похвалы, но надо признать, что она в первую очередь пользуются ситуацией – у остальных клубов Востока просто катастрофа со стабильностью. «Металлург» играет сериями побед и поражений, «Авангард» штормит от матча к матчу без основного вратаря (Проскуряков, который не подразумевался в роли первого номера, получил травму) и полноценного второго звена. «Ак Барс» тоже с легкостью чудит, «Автомобилист» уже, кажется, и не метит в топ-клубы.

В общем, Тольятти ворвался на первую строчку Востока в период безвременья. Сколько продержится – непонятно. Но матчи этого сезона – с ЦСКА или теми же Омском, Казанью и Магнитогорском – намекают, что этот успех вовсе не мимолетный.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко