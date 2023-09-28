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«Лада» кошмарит КХЛ, хотя 6 лет не играла в ней. Что за чудеса?

Лада Лада
Скотт Космачук
КХЛ КХЛ
Мислав Росандич
Трой Джозефс
Олег Браташ Олег Браташ
Владислав Подъяпольский Владислав Подъяпольский
Хоккей Хоккей

Разогнались.

На прошлой неделе мы праздновали лидерство «Спартака» в КХЛ - команда Алексея Жамнова выдала 9 побед подряд и захватила лидерство по очкам. Оказалось, ненадолго. В понедельник на ее место пришел новый неожиданный герой – «Лада», вернувшаяся в лигу спустя 6 лет.

И пусть у московского «Динамо» столько же очков при меньшем количестве матчей (считается по победам в основное), а уже завтра красно-белые наверняка вернут себе лидерство, но сам факт, что Тольятти на вершине, шокирует. Конечно, за лето состав обновился на 100% и был собран с нуля – но тут даже непонятно, какой факт постыднее для соперников «Лады». А если добавить, что команда – абсолютно худшая по игре в большинстве (14% реализации) и в пяти матчах сезона не забивала, то получается парадокс.

Так в чем же дело?

Тренер Олег Браташ наконец-то добрался до КХЛ

Браташ всегда был где-то рядом с большими клубами. Работал в штабе СКА в конце нулевых, но в роли ассистента. Привел молодежку «Спартака» к Кубку Харламова, но на повышение не взяли – главная команда исчезла из-за проблем с финансами. Зато из молодежного «Локо» был переведен в «Локомотив» по ходу сезона-2014/15, вот только вскоре пропал из клубного хоккея.

А все потому, что тренер подписал соглашение с ФХР – и на 7 сезонов возглавил вторую (она же «олимпийская» – но в смысле возраста, а не поездок на Игры) сборную. Там, правда, иногда перепадала и работа главным в первой команде – например, на Кубке «Карьялы»-2021, но в целом Браташа можно было увидеть в деле пару раз в год (и то, если смотрели вторую сборную, что вряд ли). Сейчас кажется, что КХЛ многое потеряла за эти годы, хотя сам тренер считает, что именно контракт с ФХР ему многое дал.

«Олимпийская сборная России – это ведь взрослая команда, – объяснял он «Спорт-Экспрессу». – Мне эта работа была интересна с профессиональной точки зрения. Считаю, что получил очень хороший опыт. Конечно, специфика работы в клубе и в сборной отличается. Но я поработал с огромным количеством игроков. Это был интересный и плодотворный этап. Просто он несколько затянулся».

По его признанию, за время работы в сборных было 3 конкретных предложения из лиги – в том числе и от топ-клубов. Этой весной он таких ждать не стал – отозвался на приглашение «Лады», не боясь того, что команда строится заново. Просто хотел работать.

Сложно однозначно описать стиль его нынешней команды – конечно, это не атакующие кружева Ларионова, но и не однозначный автобус в своей зоне. Скорее, тут работает метод «играем так, как позволяет состав» – по ситуации. Проще сказать, какой из Браташа комментатор (вы же помните, что он работал на чемпионатах мира?), нежели тренер. К концу сезона разберемся. Но уже сейчас понятно, что он нужен был в лиге.

Менеджеры нашли качественных легионеров – из Канады, Чехии и Словакии

Росандич, Джозефс, Космачук – какую из этих хоккейных фамилий вы слышали до старта сезона? А менеджеры тольяттинцев покопались в Европе и нашли парней, наплевав на то, что их никто не знает.

Одного взяли в оборону – и пока к словаку Миславу Росандичу есть вопросы, явно не для третьей пары защитников его приглашали. А вот с нападающими в «Ладе» угадали: канадец Скотт Космачук – лучший бомбардир (8+10), его соотечественник Трой Джозефс – лучший снайпер (10+7). Организуют голы и в равных составах, и в большинстве, но самое главное – очень вовремя: у каждого – по 3 победных шайбы. Иногда получается очень красиво.

К слову, суммарная зарплата Росандича, Джозефса и Космачука, по данным «СЭ» – 95 млн. А в «Магнитке» один только Жан-Себастьян Деа (3+3 в 15 матчах) получает 80 млн.

В список удачных евронаходок «Лады» можно добавить и Остапа Сафина – родившийся в Праге российский нападающий уже выдает лучший сезон во взрослой карьере (8+9).

Половина команды – уже списанные игроки. Им есть что доказывать

Перед стартом сезона «Ладу» называли командой «сбитых летчиков». Ракурс был неправильным: оказалось, это команда игроков, которым есть что доказывать.

Победителю МЧМ-2011 Максиму Березину не хватало айстайма даже в «Нефтехимике», но в Тольятти его снова заставили почувствовать себя молодым: среднее время на льду – 21:26!

Андрей Алтыбармакян и Никита Попугаев чуть не отсидели себе ноги в ложе питерской арены, после того как их забрали из «Сочи» – Ротенберг заявлял их на игру в исключительных случаях. Но в «Ладе» Андрей выходит в первом звене, а Никита в дни, которые не проводит в лазарете, стремится к графику очко за матч.

К 25 годам Георгий Солянников наигрался за «СКА-Неву», а сейчас может позволить себе играть в первой паре клуба КХЛ – в Питере ему такой роскоши на постоянной основе был не дали.

Михаил Фисенко три года назад едва не превратился в мем с легкой подачи экс-руководителя «Авангарда», но теперь он первый центр «Лады» с лучшей в команде статистикой на точке – 56,3%.

Казалось, что Кугрышев и Сергей Шумаков уже ближе к завершению карьеры, чем к новому клубу в КХЛ, но нет – оба успешно пылят в Тольятти. Дмитрий выходит с легионерами (5+9), Сергей в звеньях пониже, но тоже очки потихоньку набирает: 3+2 – в сумме это уже столько же, сколько за весь прошлый сезон. 

В Тольятти все в порядке с основным вратарем и бэкапом. Выручил Ротенберг

Один из самых царских подгонов от СКА этим летом – Владислав Подъяпольский. Очередной вратарь, в котором разочаровался Роман Ротенберг, стал основным в Тольятти. Причем не просто основным, а тем фактором Икс, который может и потянуть в одиночку – к началу октября по продвинутой статистике Владислав пропустил на 9 шайб меньше, чем должен был. Сейчас цифра должна быть выше.

В общем, неудивительно, что в сентябре его признали лучшим вратарем в лиге, а декабре он поедет на Матч звезд КХЛ.

Подъяпольский – шестой вратарь в КХЛ по проценту отраженных бросков (93,1%), но среди тех, кто сыграл больше 10 матчей – третий. По коэффициенту надежности – только 12-й (2,12), но и это весьма приличные цифры. И лучше, чем у Серебрякова в СКА.

Не менее важно для «Лады» то, что здесь есть надежный бэкап. К 27 годам Александр Трушков наконец-то дождался нормальной возможности поиграть в КХЛ – и пока пользуется ей на все 100%. Видимо, продолжит и в ближайшее время – Подъяпольский пропустил последние матчи из-за повреждения.

«Лада» хорошо готова физически, а вот с формой соперников ей повезло

«Ребята сегодня достали из себя последние силы, наверное, – говорил Олег Браташ сегодня, после матча с «Адмиралом». – Третья игра за четыре дня, у нас сейчас намного больше игр, чем у других команд. Хотя вроде мы не участвуем в олимпийском отборе, как «Куньлунь». Я ни в коем случае не жалуюсь, я просто констатирую факт. То, что ребята сегодня нашли в себе силы выиграть матч, нашли путь к победе, – дорогого стоит. Завтра – долгожданный выходной для всех, и игроков, и тренеров! Потому что на тренеров тоже нагрузка нешуточная ложится».

Получается, Тольятти был готов к этому. За 8 дней команда сыграла 5 матчей – причем, два из них были гостевыми. Путь хоть и не был трудным – как у «Трактора» на прошлой неделе – но это все равно приличная физическая нагрузка, и, кажется, тренеры сами удивлены результату: 4 победы и 1 поражение – и то в овертайме. От «Динамо».

И это уже не первый сюрприз календаря – с 5 по 10 октября команда провела 4 матча подряд. Но это был выезд на Дальний Восток – и с такими перелетами в разы сложнее: только одно набранное очко. Хотя перед этим была неплохая подачка: 4 матча подряд в Челябинской области – по два с «Трактором» и «Магниткой» – и итоговые 7 очков.

«Лады», безусловно, заслуживает похвалы, но надо признать, что она в первую очередь пользуются ситуацией – у остальных клубов Востока просто катастрофа со стабильностью. «Металлург» играет сериями побед и поражений, «Авангард» штормит от матча к матчу без основного вратаря (Проскуряков, который не подразумевался в роли первого номера, получил травму) и полноценного второго звена. «Ак Барс» тоже с легкостью чудит, «Автомобилист» уже, кажется, и не метит в топ-клубы.

В общем, Тольятти ворвался на первую строчку Востока в период безвременья. Сколько продержится – непонятно. Но матчи этого сезона – с ЦСКА или теми же Омском, Казанью и Магнитогорском – намекают, что этот успех вовсе не мимолетный.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

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