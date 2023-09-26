«Трактор» 12 часов ждал вылета на матч, добирался еще и на автобусе, отказался от раскатки – и все равно обыграл «Магнитку»

Забивал даже рикошетом от задницы.

Новый сезон КХЛ неожиданно поднял тему транспорта, перелетов, и дорожных карт – но не из-за «Амура» или «Адмирала», а благодаря Роману Ротенбергу, который искал в этом причины поражений или невнятной игры своей команды. Даже ввел термин «самолетные ноги» в хоккейное пространство. Армейцы и правда прилично налетали, но насколько это мощное оправдание собственных неудач – вопрос открытый. «Трактор» сегодня вряд ли с этим согласится.

Дорожные приключения челябинцев – главная история недели. В понедельник они сыграли в гостях с «Нефтехимиком», но после этого не вылетели в запланированное время из Нижнекамска: борт, который должен был забрать команду, не смог сесть из-за непогоды – и отправился в Самару ждать, когда все нормализуется. В итоге игроки «Трактора» загрузились в самолет только в ночь на среду (а до этого тусовались в гостинице и аэропорту, без ледовых тренировок) – меньше, чем за сутки до старта следующего гостевого матча, с «Металлургом». Но и на этом сложности не кончились.

Правда, они были уже ожидаемыми. Ремонт магнитогорского аэропорта затянулся, а потому все клубы КХЛ продолжают летать на матчи с «Металлургом» через Челябинск, пересаживаясь там на автобус. В «Тракторе» заранее понимали, что приземлятся в родном городе, а утром потом двинут на матч в Магнитогорск. Но полноценного времени ни перевести дух, ни потренироваться не было – команда в итоге отказалась даже от раскатки. Играть предстояло с листа.

Как же все удивились, когда к концу второго периода «Трактор» вел со счетом 4:0, а Максим Шабанов на 35-й минуте вот так убегал от подготовленного к матчу соперника:

«Положительное в игре команды? Что-то сложно вспомнить положительное, только отрицательное. Поэтому у меня нет ответа на вопрос – говорил защитник «Магнитки» Алексей Маклюков еще в первом перерыве, при 0:1. – «Трактор» прилично нагружает нашу оборону. Много играли в своей зоне. В движении почему-то уступаем, что-то мы не успеваем. Будем думать».

Кажется, игроки «Металлурга» действительно прониклись историей про путешествия челябинцев – и ждали соперника, который будет играть на ватных ногах. Но гости их перебегали в первой половине матча, не уступали в бросках, а в опасных моментах и вовсе превзошли – как и в реализации.

При этом стоит отметить, что главный тренер «Магнитки» Андрей Разин сам помог «Трактору». На 12-й минуте Семен Дер-Аргучинцев забросил необычную шайбу с двумя рикошетами: от борта за воротами и от пятой точки Артема Загидулина.

После этой случайности Разин тут же заменил Загидулина на Илью Набокова, который позже пропустит 3 гола с 6 бросков в створ. На третий период в воротах «Магнитки» вновь вышел Загидулин.

«Если б мы выиграли, получилось бы осмысленное и классное решение, а проиграли – конечно, задним числом можно говорить, что оно было таким [порывистым], – объяснял Разин после матча. – Поверьте, у меня все-таки небольшой опыт, но есть, и иногда видно психологию вратаря. Наоборот – иногда не хочешь ему испортить, и иногда терпишь. Что и происходило до этого в некоторых матчах. Но сегодня... Виноват не Артем, виновата вся команда, весь тренерский штаб, виноват я в том числе, но это хоккей, это игра, все ошибаются. Надо исправлять».

Дер-Аргучинцев забил и еще раз – но уже без рикошетов: просто внаглую отобрал шайбу в чужой зоне и бросил над ухом вратаря.

В этом матче один из голов забросил Антон Бурдасов – и, возможно, секрет в том, что оба хоккеиста только восстановились после травм. Хотя еще неизвестно что сложнее – играть неделями подряд и попадать в такие дорожные приключения или же входить в важный матч без практики.

А вот вызов Никиты Подскребалина из «Челмета», который не ездил в Нижнекамск – кажется, хитрый ход Алексея Заварухина. 25-летний вратарь не терял сутки в гостиницах и аэропортах, а спокойно тренировался с фармом. В итоге «Трактор» взял из Челябинска голкипера в тонусе и на кураже – это была его дебютная игра в КХЛ, и он отразил 36 из 38 бросков.

Хотя сам Заварухин уверяет, что давно обещал дать парню шанс, а победу объясняет так: «Это общекомандное состояние. Здесь и сейчас, возможно, мы в лучшем физическом состоянии. Мы обращали на это внимание ребят. Все идет от головы. Надо выходить и играть в тот хоккей, в который мы умеем».

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Фото: ХК «Трактор»