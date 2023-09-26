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«Трактор» 12 часов ждал вылета на матч, добирался еще и на автобусе, отказался от раскатки – и все равно обыграл «Магнитку»

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Забивал даже рикошетом от задницы.

Новый сезон КХЛ неожиданно поднял тему транспорта, перелетов, и дорожных карт – но не из-за «Амура» или «Адмирала», а благодаря Роману Ротенбергу, который искал в этом причины поражений или невнятной игры своей команды. Даже ввел термин «самолетные ноги» в хоккейное пространство. Армейцы и правда прилично налетали, но насколько это мощное оправдание собственных неудач – вопрос открытый. «Трактор» сегодня вряд ли с этим согласится.

Дорожные приключения челябинцев – главная история недели. В понедельник они сыграли в гостях с «Нефтехимиком», но после этого не вылетели в запланированное время из Нижнекамска: борт, который должен был забрать команду, не смог сесть из-за непогоды – и отправился в Самару ждать, когда все нормализуется. В итоге игроки «Трактора» загрузились в самолет только в ночь на среду (а до этого тусовались в гостинице и аэропорту, без ледовых тренировок) – меньше, чем за сутки до старта следующего гостевого матча, с «Металлургом». Но и на этом сложности не кончились.

Правда, они были уже ожидаемыми. Ремонт магнитогорского аэропорта затянулся, а потому все клубы КХЛ продолжают летать на матчи с «Металлургом» через Челябинск, пересаживаясь там на автобус. В «Тракторе» заранее понимали, что приземлятся в родном городе, а утром потом двинут на матч в Магнитогорск. Но полноценного времени ни перевести дух, ни потренироваться не было – команда в итоге отказалась даже от раскатки. Играть предстояло с листа.

Как же все удивились, когда к концу второго периода «Трактор» вел со счетом 4:0, а Максим Шабанов на 35-й минуте вот так убегал от подготовленного к матчу соперника:

«Положительное в игре команды? Что-то сложно вспомнить положительное, только отрицательное. Поэтому у меня нет ответа на вопрос – говорил защитник «Магнитки» Алексей Маклюков еще в первом перерыве, при 0:1. – «Трактор» прилично нагружает нашу оборону. Много играли в своей зоне. В движении почему-то уступаем, что-то мы не успеваем. Будем думать».

Кажется, игроки «Металлурга» действительно прониклись историей про путешествия челябинцев – и ждали соперника, который будет играть на ватных ногах. Но гости их перебегали в первой половине матча, не уступали в бросках, а в опасных моментах и вовсе превзошли – как и в реализации.

При этом стоит отметить, что главный тренер «Магнитки» Андрей Разин сам помог «Трактору». На 12-й минуте Семен Дер-Аргучинцев забросил необычную шайбу с двумя рикошетами: от борта за воротами и от пятой точки Артема Загидулина.

После этой случайности Разин тут же заменил Загидулина на Илью Набокова, который позже пропустит 3 гола с 6 бросков в створ. На третий период в воротах «Магнитки» вновь вышел Загидулин.

«Если б мы выиграли, получилось бы осмысленное и классное решение, а проиграли – конечно, задним числом можно говорить, что оно было таким [порывистым], – объяснял Разин после матча. – Поверьте, у меня все-таки небольшой опыт, но есть, и иногда видно психологию вратаря. Наоборот – иногда не хочешь ему испортить, и иногда терпишь. Что и происходило до этого в некоторых матчах. Но сегодня... Виноват не Артем, виновата вся команда, весь тренерский штаб, виноват я в том числе, но это хоккей, это игра, все ошибаются. Надо исправлять».

Дер-Аргучинцев забил и еще раз – но уже без рикошетов: просто внаглую отобрал шайбу в чужой зоне и бросил над ухом вратаря.

В этом матче один из голов забросил Антон Бурдасов – и, возможно, секрет в том, что оба хоккеиста только восстановились после травм. Хотя еще неизвестно что сложнее – играть неделями подряд и попадать в такие дорожные приключения или же входить в важный матч без практики. 

А вот вызов Никиты Подскребалина из «Челмета», который не ездил в Нижнекамск – кажется, хитрый ход Алексея Заварухина. 25-летний вратарь не терял сутки в гостиницах и аэропортах, а спокойно тренировался с фармом. В итоге «Трактор» взял из Челябинска голкипера в тонусе и на кураже – это была его дебютная игра в КХЛ, и он отразил 36 из 38 бросков. 

Хотя сам Заварухин уверяет, что давно обещал дать парню шанс, а победу объясняет так: «Это общекомандное состояние. Здесь и сейчас, возможно, мы в лучшем физическом состоянии. Мы обращали на это внимание ребят. Все идет от головы. Надо выходить и играть в тот хоккей, в который мы умеем».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Металлург Мг – Трактор 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)
Дата проведения
25 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Дер-Аргучинцев (Бурдасов, Блажиевский)
0:2 – 25 Бурдасов (Дер-Аргучинцев, Кравцов)
0:3 – 34 Шабанов (Блажиевский, Сошников)
0:4 – 38 Дер-Аргучинцев ()
1:4 – 45 Карпов (Орехов, Паливко)
2:4 – 48 Акользин (Карпов, Яковлев)
Вратари: Набоков 6/9, Загидулин 11/12 – Подскребалин 36/38.

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Фото: ХК «Трактор»

24 комментария

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Booligan
Ответ Всё знаю
Это йозе марино лукавил что ли??? когда рассказывал про самолётные ноги? Оказывается можно с листа выходить и обыгрывать лидера?))
так разные самолёты
+68
0
+68
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Всё знаю
Это йозе марино лукавил что ли???
когда рассказывал про самолётные ноги?
Оказывается можно с листа выходить и обыгрывать лидера?))
+35
-2
+33
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Sergeev55
Чёрно-белый, только чёрно-белый!!!
Вперёд, Трактор!!!
+7
-1
+6
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Tamerlan27
Йозе бы сейчас Взорвался !
+6
0
+6
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Гекдениз Кардениз
Ответ Tamerlan27
ИЗ вхл
ВХЛ с заглавных
+5
0
+5
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Tamerlan27
Ответ Гекдениз Кардениз
И это с учетом того что в раме дебютировал молодой кипер с Вхл
ИЗ вхл
+6
-1
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Анна
Молодцы всем врагам назло.
+8
-4
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Jaguarrr
Просто отдохнули, когда самолет ждали:) Всё просто.
+5
-1
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Yop-pop
Ответ Андрей Демидов
Мыльников травму получил, отсюда и появление Никиты, Бурдасов тоже не летал в Нефтекамск, а добирался отдельно от команды до Магнитогорска
НИЖНЕКАМСК,а не Нефтекамск
+3
0
+3
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Agent Smith
Челябенские мужики настолько суровы, что побеждают без раскатки.
+3
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LanSER
вот и посмотрим, как такие перипетии влияют на игру. Может это скажется далее ? Понаблюдаем. Если нет, то весь этот плач про условия получается для отмазки.
+3
0
+3
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Александр Медушев
Ответ LanSER
вот и посмотрим, как такие перипетии влияют на игру. Может это скажется далее ? Понаблюдаем. Если нет, то весь этот плач про условия получается для отмазки.
Скажется, если регулярно. А так, что молодым парням один сложный переезд?
+2
0
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Гекдениз Кардениз
И это с учетом того что в раме дебютировал молодой кипер с Вхл
+4
-2
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Алексей Иванов
Ответ Анна
Молодцы всем врагам назло.
Кто враги то?
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Bogdan Sakov
Ответ Гекдениз Кардениз
ВХЛ с заглавных
+++)
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Семен Горбунков
Ответ Magnit102
Металлурга на льду не было,от слова совсем.О причине остаётся только догадываться...
Гнать надо Михайлиса и легов.
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xandpa
Это в чей огород щас камень был?)
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Alex1104
"Забивал даже рикошетом от задницы" - хорошо, что не от передницы.
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Андрей Демидов
Мыльников травму получил, отсюда и появление Никиты, Бурдасов тоже не летал в Нефтекамск, а добирался отдельно от команды до Магнитогорска
+1
-1
0
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Magnit102
Металлурга на льду не было,от слова совсем.О причине остаётся только догадываться...
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IronTankograd
Ответ Tamerlan27
ИЗ вхл
На вхл.
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Mixa174
Ответ IronTankograd
На вхл.
тогда уж Всеросийская Хоккейная Лига
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