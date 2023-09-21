Уже девятые на Западе!

СКА наконец-то прервал пятиматчевую серию поражений. Забросил 4 шайбы «Северстали» – и взял первую домашнюю победу в сезоне-2023/24.

Но хоккей армейцев не выглядел сверхуверенным, а заметное преимущество в счете они обеспечили себе только в середине третьего периода, когда гости побежали отыгрываться. Только тогда СКА и смог выдохнуть.

Но для команды был важен сам факт победы, слишком давно она не выигрывала – с 4 сентября. Больше всего, кажется, радовался сегодня главный тренер Роман Ротенберг.

«Мужики, сегодня мы увидели рождение новой команды, – сказал он игрокам в раздевалке. – Родилась новая команда, которая победила. Но сегодня нам прорвал блокаду Али (Владимир Алистров – Sports.ru): порхай как бабочка, жаль как пчела. Давайте Али поздравим, прорвал блокаду Ленинграда».

Именно Владимир Алистров забил первый гол в матче и отдал Никишину пас на решающий (не путать с победным). Хотя сами армейские игроки признали лучшим Владимира Зыкова, у которого дубль за вечер.

И вроде все хорошо, но, кажется, СКА не так хотел победить.

Ротенберг перетряхнул все звенья и сменил капитана, но не это помогло

После пяти поражений подряд было очевидно, что перемены в СКА назрели. Роман Ротенберг не стал массово обменивать игроков (во всяком случае, пока), а пошел другим путем – поменял капитана. В среду он сообщил, что главную нашивку теперь носит Александр Кадейкин.

«В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Он был с нами в победный сезон-2014/15, когда команда одержала победу над ЦСКА в финале конференции, отыгравшись с 0-3 в серии, был капитаном сборной на Кубке Первого канала. Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, обладает необходимым опытом и пониманием», – написал тренер СКА в телеграм-канале. Марат Хайруллин при этом был разжалован в ассистенты.

Было понятно, что и сочетания звеньев на следующую игру поменяются – в нынешнем виде у СКА ничего не получалось. Вот какой оказалась заявка на матч с «Северсталью».

В глаза бросалось много изменений:

● в воротах – 20-летний Артемий Плешков, которого этим летом выменивали из «Сочи», скорее, ради усиления других команд системы – но явно не на роль основного кипера СКА. До «Северстали» у него была только одна игра в сезоне – в ВХЛ за «СКА-Неву». Маттсона и Иванова не оказалось даже в заявке.

● Фальковский в обороне теперь играл с Федотовым, а к Сапего поставили Пашнина.

● топ-9 нападения снова перемешали. К устоявшейся в последние матчи связке Кадейкина и Гальченюка добавили Толчинского, но Алекса при этом перевели на правый фланг. И Глотов, и Алистров, и Хайруллин играли в последних матчах друг с другом – но ни разу именно в таком сочетании. А вот Лайпсик, Хуснутдинов и Грицюк прежде не пересекались в играх как одно звено, но в СКА все когда-то бывает в первый раз.

● по сравнению с прошлым матчем (поражение от «Сибири») нетронутыми оказались только первая пара обороны и четвертая тройка нападения.

Сработали ли изменения тренерского штаба СКА? На 100% - точно нет.

Если говорить только о результате, то его обеспечили индивидуальная игра Алистрова, его взаимодействие с Никишиным из первой пары обороны и действия как раз четвертой тройки нападения, на счету которой – победный и последний гол. Оба – у Валентина Зыкова с передач Полякова.

При этом у остальных троек явно не хватает взаимопонимания. Нападающие часто берут игру на себя – и не всегда такая инициатива оправдана. Например, во втором периоде Арсений Грицюк пошел сразу на трех соперников без поддержки партнеров – в итоге потерял шайбу, а третий период вообще смотрел со скамейки запасных (0 смен за 20 минут).

У нового капитана команды – 0+0, 2 броска и 2 минуты штрафа, хотя на вбрасываниях Кадейкин – просто мощь: 17 из 24 (70,8%). После матча Александр был рад результату, но признавал, что победили со скрипом.

Да, СКА атаковал чаще, опаснее и вообще выглядел лучше, но Череповец регулярно попадал по штангам и был близок к тому, чтобы сравнять счет (даже сравнял, но судьи зафиксировали блокировку вратаря). Питер даже с учетом победы далек от той машины, которой должен быть с таким-то составом. В обороне же вообще возникают необъяснимые вещи.

СКА прервал серию поражений – или, как говорит Роман Ротенберг, «провал блокаду»:

«Нужно работать дальше, не обращать внимания на эмоции. Да, хоккей – игра эмоций. Мы видели сегодня и как Ледовый выдохнул, и как ребята завелись. Такой прорыв блокады Ленинграда произошел сегодня. И прорвал эту блокаду Али. Это дорогого стоит, важно, что ребята берут на себя ответственность в таких тяжелых ситуациях. А дальше другие подтянулись, он повел команду за собой», – повторился Ротенберг уже на пресс-конференции.

Но даже после этой победы работы у тренерского штаба меньше вообще не стало.

Серия Ротенберга близка к антирекорду Брагина. Так плохо до него было лишь дважды

Вообще для Питера эпохи КХЛ совершенно нехарактерны затяжные черные полосы – даже в первых сезонах при Смите, Занатте, Сикоре, Ржиге СКА не проигрывал больше трех раз подряд. Правда, у некоторых тренеров могла быть и парочка таких серий за регулярку.

Проигрывать в 5 и более матчей армейцы стали только при последних тренерах. Причем результат Ротенберга – 5 поражений – второй в клубной кахээловской истории, наравне с Кудашовым. Антирекордсмен – Валерий Брагин, угодивший с командой в кризис в ноябре 2021-го. Хотя в тот момент его уже сложно было называть самостоятельным главным тренером.

По количеству дней эта серия поражений – четвертая, но по факту чуть ли не первая: в случае самых продолжительных серий Смита, Ялонена и Брагина календарь чемпионата разбивали матчи Евротура.

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Фото: vk.com/ska