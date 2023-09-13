Дэллман или Доус?

Продолжаем сериал про иностранцев в КХЛ. Как мы выяснили в предыдущем выпуске, канадцы стабильно популярны в нашей лиге при любом лимите и любой политической ситуации. За 16 лет в КХЛ сыграли 319 канадских игроков, на втором месте финны – 192 (во многом благодаря «Йокериту», который прошли 80 из них), на третьем – чехи (160).

При этом среди канадцев очень большая текучка: только 88 игроков (из 319) задержались в лиге хотя бы на три сезона. Для сравнения: у чехов почти столько же – 84, только из 160. В любом случае ярких игроков среди канадцев было достаточно, чтобы выбор десятки лучших оказался очень трудным. Поэтому по традиции, прежде чем перейти к топ-10, немного поговорим о тех, кто туда не попал.

Коротко о критериях: они те же, что и в рейтинге чехов – статус, влияние, наследие. Трофеи – тоже хорошо, но не забываем, что они мало коррелируют с личным вкладом конкретного игрока. И минимум три полных сезона в лиге.

Корбан Найт. Самая свежая канадская потеря для КХЛ – теперь будет кошмарить на вбрасываниях соперников в швейцарской лиге. В целом, он не хуже последних двоих в десятке и имеет хороший козырь в виде Кубка Гагарина с омской бандой Боба Хартли. Но – конкуренция.

Джонатан Чичу. Лучший снайпер НХЛ-2006 на закате карьеры провел четыре бодрых сезона в иностранной части КХЛ. Но все это было далеко от главных событий.

Дастин Бойд. Центр супетройки «Барыса» первой половины 2010-х – с Боченски и Доусом. Во второй половине нулевых резко сдулся и по большому счету задержался в лиге несколько дольше, чем нужно.

Джефф Плэтт. Вполне легендарная для КХЛ личность: 14 сезонов, 630 матчей (рекорд для иностранцев из дальнего зарубежья), был важным игроком нескольких отличных команд (Минск-2011, «Локомотив»-2014, ЦСКА-2016). Но все-таки большую часть карьеры провел на вторых ролях. Например, Лайпсик в плей-офф за три года уже набрал больше Плэтта.

Тэйлор Бек. Выстреливает вспышками и слишком часто меняет команды – за шесть лет поиграл уже в шести. Но в Омске-2019 был хорош.

Брэндон Козун. Невероятно яркий хоббит времен «Йокерита» и раннего периода в «Локомотиве». Ярославцы, наверное, будут негодовать, но после двух хороших сезонов явно поплыл и на том уровне больше не играл.

Войтек Вольски. В хорошей форме мог удивить – не зря когда-то набирал по полсотни очков в НХЛ. Но травмы подпортили ему карьеру и там, и тут.

Филипп Майе. Два сезона был лучшим бомбардиром «Магнитки» и особенно хорош в плей-офф-2022. Через год мог бы побороться за место в конце десятки, но летом уехал домой.

Рэй Эмери. Сейчас даже трудно поверить, что такие парни когда-то играли в КХЛ. Жаль, что всего один сезон, но это было нечто. Рэй бил врача, на неделю пропадал из команды, требовал компенсировать разницу курсов. Но играл при этом – отлично.

Эрик О’Делл. В КХЛ попал через «Сочи» в 2016-м, и тогда трудно было представить, что к 2023-му он станет одним из лучших иностранцев в лиге, тем более что первая попытка пойти на повышение провалилась в Магнитогорске.

Райан Спунер. Уже провел четыре приличных сезона за Минск и Екатеринбург и хорошо начал в Омске. Теперь нужно добавить в плей-офф, там он пока толком не играл.

Кертис Сэнфорд. Приехал в «Локомотив» заканчивать карьеру и сделал это красиво – в первые два сезона был одним из лучших вратарей лиги. Хотя последний немного подкачал.

Эдвард Паскуале. Точно был бы претендентом на топ-10, но два последних плей-офф провел неудачно. Поэтому снова оказался там, где начинал кахаэловский период – в «Барысе».

Рэй Жиру. Мощнейший человечище. Если бы в зачет шли сезоны до КХЛ, наверняка был бы в десятке. Три сезона в «Ак Барсе» – топ. В СКА и «Тракторе» – уже чуть-чуть не то.

Думаю, хватит – кого не назвал, вспоминайте в комментариях. Теперь – главные десять.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Федоренко