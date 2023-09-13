Разбираемся.

СКА – один из основных фаворитов и главный олигарх КХЛ – выдал худший старт за 15 лет, проиграв три матча подряд. Роман Ротенберг из эффективного менеджера на скамейке превратился в тренера, ищущего причины поражений в чем угодно, только не в команде и не в своих решениях (хотя ему оправдываться перед начальством как раз не надо).

С одной стороны – поразительно, СКА сейчас даже не попадает в зону плей-офф на Западе. С другой – все закономерно: за два месяца нельзя построить топ-команду, если в ней сразу 16 новых игроков – и это только те, кто претендует на основу.

Вообще трансферная политика армейцев в это межсезонье – катастрофа, но не из-за фамилий новичков (здесь как раз одни топы), а из-за сумм в их контрактах. Питер только в последние дни августа смог залезть под потолок зарплат (900 млн рублей), но при этом подложил себе бомбу на следующие сезоны.

Проблемы с потолком у СКА появились уже 1 мая

Старт межсезонья уже намекал, что лето-2023 для Питера получится непростым: сразу три хоккеиста перестали попадать под лимит на молодых, у большинства игроков выросли цифры в контрактах – и только у Никиты Комарова уменьшились. Да и то лишь на 2 млн – вообще не делало погоды.

По сути, уже 1 мая СКА столкнулся с лютым превышением – в 180 млн (все данные по контрактам – рейтинг зарплат «Спорт-Экспресса»). А все потому, что у клуба огромные проблемы с долгосрочным планированием.

● Самая крупная прибавка – у Дмитрия Николаева. У него закончился старый контракт (4 млн) и вступил в силу новый, подписанный в декабре 2022-го (45). У еще одного голкипера – Владислава Подъяпольского – тоже увеличилась сумма: с 32 до тех же 45. При этом в последнем плей-офф вратари сыграли по-разному – и оба неидеально. Так что у СКА уходило бы 90 млн (1/10 потолка зарплат) на двух киперов, ни один из которых не супертоп даже по меркам КХЛ.

● В мае 2022-го Питер подписал четырехлетний контракт с Игорем Ожигановым на общую сумму 235 млн рублей (40+65+65+65). После первого же сезона до менеджеров дошло, что это сильно много.

● Вообще непонятно, чем руководствовались в клубе, когда весной 2022-го выписывали контракт Эмилю Галимову на 4 года с зарплатой 140 млн (20+40+40+40) – все это было после сезона, когда нападающий набрал 4+6 в 36 матчах. При этом в чемпионате-2022/23 он свои деньги явно отработал, но вот дальнейшие суммы били по платежке.

● Остальные повышения вроде бы незначительны и больше выглядят как поощрения за то, что парни в свое время выбрали СКА, но слишком уж их много. Да и не все обоснованы. За что контракт Данилы Моисеева увеличили с 25 до 35 млн? За 0+1 в регулярке? Весной 2022-го армейцы его явно переоценили.

● Контракты бывших лимитчиков на новый сезон в сумме составили 105 млн – больше 1/9 от максимального потолка зарплат. Интересно, что по игре все трое заслуживали таких цифр – но тогда стоило избавляться от других игроков основы. Вместо этого СКА, уже и так пробивающий все разрешенные лимиты, начал массовую закупку.

СКА решил обновить состав – и загнал себя в финансовый тупик

При этом проблемы СКА связаны не только с планированием, но и с переменой настроений в клубе. Только питерские армейцы могут отказаться от лучшего игрока прошлой регулярки (он же лучший снайпер и бомбардир КХЛ) Дмитрия Яшкина и Никиты Гусева, который набирает больше очка за матч – просто потому что тренерам понадобились новые хоккеисты.

За это, пожалуй, стоит сказать спасибо жесткому потолку: иначе в другой ситуации Ротенберг мог бы и оставить Яшкина с Гусевым, и набрать новых звезд сразу.

Понятно, что все игроки, представленные выше, приходили в разный момент межсезонья (к тому моменту СКА уже кого-то и отпускал), но общая сумма их контрактов в платежке-2023/24 – 564 млн. Без учета тех, кто еще попадает под лимит – как вернувшийся тогда из аренды Мичков или новичок Илья Федотов. При этом были и другие новички – типа Соболевского, Шеховцова, но мы учитывали только тех, кого брали в главную команду.

● Приглашение Матссона – пожалуй, самая удачная сделка в финансовом плане (если забыть про пробитый потолок), хотя и сложно сказать по одному сезону, насколько это топовый и стабильный вратарь.

● На зарплату Яшкина СКА взял Сергея Толчинского, у которого было на 24 гола меньше, но на 18 передач больше. В такой ситуации команде стоило бы поискать еще ярко выраженного снайпера – но в списке из 16 новых игроков таких готовых нет. Еще интересно, что Толчинского подписали сразу на 5 лет, но если он доиграет контракт до конца – будет чудо.

● Приглашение Грицюка, Лайпсика и Гальченюка на такие суммы за первый сезон – безусловный успех менеджеров, вот только в других командах это была бы первая тройка, а не нападающие второго-третьего звена. При таком раскладе пробитый потолок не должен удивлять.

● Есть подозрение, что в СКА просто не умеют правильно играть на повышение – а сразу предлагают много. Контракт Алистрова в прошлом сезоне – 3 млн, Сапего – 10, Старкова – 11, Земченка – 25. В Питере же они получают 40, 40, 30 и 45 млн соответственно.

● По некоторым игрокам в списке есть вопросы: не очень понятно, чем они сильнее тех, кто был в прошлом сезоне, но для СКА главное – подписать, а разбираться будут позже. Например, среднее игровое время Ивана Зинченко упало с 10:35 до 6:06, Ильи Федотова – с 14 минут до 11, Максима Федотова – с 19:47 до 13:15! Сократилось на пару минут время у Лайпсика, Кадейкина, Алистрова. По ходу сезона кто-то обнаружит себя на скамейке, а потом – в ситуации из следующего пункта.

СКА всеми способами пытался залезть под потолок

О том, какой караул творится в ведомости зарплат, стало понятно еще в июле – и клуб старался решить этот вопрос, но в итоге все равно дотянули до последнего момента. И по факту чемодан-то закрылся, но вещи из него торчат так, что он вот-вот разойдется по швам.

Да, клуб мощно скинул платежку – и делал это тремя способами:

● Простым расставанием – не предлагали новый контракт или расторгали старый. К концу сезона у СКА было только два НСА – Яшкин и Кетов, который завершил карьеру. С одной стороны – конкуренты не смогут никого увести, с другой – потом вот такие беды с потолком.

● Обменами – хотя в реальных участвовали только Волков (в минское «Динамо» – на Алистрова и Сапего) и Цицюра (вместе с Кирсановым в «Витязь» – на Зинченко и Старкова). В остальных случаях сплавляли меняли игроков на воздух: денежные компенсации («Динамо» забрало Ожиганова за 10 тысяч рублей) или права на хоккеистов из других чемпионатов. Был и еще хитрый маневр с обменом Прохоркина в «Сочи» и последующим расторжением – таким образом СКА избежал включения компенсации под свой потолок, а отдал эту привилегию своему «фарму», который не доставал до пола зарплат.

В обменах и расторжениях участвовали только те игроки, с которыми руководству СКА было не жалко расставаться (хорошо: меньше всего жалко) или в которых оно разочаровалось. Кого могли – сохраняли до последнего, поэтому пришлось прибегать и к третьему способу.

● Переподписание контрактов. КХЛ еще не прикрыла эту лазейку – и СКА воспользовался ей максимально. Клуб переподписал как минимум 11 контрактов, сэкономив в сезоне-2023/24 еще 151 млн.

Общая же сумма экономии в 740 млн приблизительная – неизвестно, например, на какую компенсацию при расторжении клуб договорился с Гусевым и Рукавишниковым.

Следующим летом СКА будет еще труднее: клуб переподписывал контракты так, что срезанные в этом сезоне суммы уходили либо в бонусы игроков, либо перекидывались на следующие годы. Так у Михаила Пашнина в сезоне-2024/25 будет контракт на 55 млн, у Педана – 60 млн. Уже 115, а если вспомнить про второй сезон Гальченюка (100 млн) – уже 215.

То есть в платежке армейцев только тремя игроками уже забиты 215 млн при потолке в 900 млн на всю команду! А ведь никто из СКА, кроме Юхана Матссона и Святослава Гребенщикова, 1 мая 2024-го не будет считаться неограниченно свободным агентом.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Григорий Соколов