«Ак Барс» повел в серии 1-0.

Третий раунд Кубка Гагарина официально стартовал: «Ак Барс» и «Авангард» выдали в целом не самый зрелищный матч с шикарнейшей концовкой. Омск проиграл впервые со 2 марта – почти месяц, но тут и соперник абсолютно другого уровня и другой организации игры (далеко не «Магнитка»). И кажется, эта серия затянется по максимуму.

Кагарлицкий выдал первый дубль с января 2022-го

Казанцы заметную часть вечера контролировали матч – им с первых минут удалось навязать хоккей на своих скоростях, и тут же подвернулось быстрое большинство. Автором первого гола стал Дмитрий Кагарлицкий – хотя ему в этом случае, безусловно, повезло с отскоком.

Кагарлицкий вообще должен был стать главным героем вечера: во втором периоде он подкараулил ошибку «Авангарда» после атаки – и реализовал выход один-на один.

Дмитрий второй сезон играет в «Ак Барсе», и это его четвертый дубль за казанцев – правда, третий был очень давно, аж в январе 2022-го, в матче против «Сибири». Этот сезон не лучший в карьере нападающего – только 13+18 в регулярке, зато в плей-офф у него теперь 11 (5+6) очков в 13 матчах. Хотя в серии с «Адмиралом» он не набирал очки со второй игры.

«Честно, мне не сильно нравится моя игра, – рассказал Кагарлицкий после матча. – Статистика неплохая, но я бы не стал заострять на ней внимание. Хочется просто побеждать, мы собрались ради другой цели. А уж кто там лучший бомбардир, кто сколько очков набрал... Нам важен Кубок Гагарина».

По счету «Ак Барс» всегда умел играть, поэтому зрелища в хоккейном смысле не получилось. «Авангард», разумеется, побежал отыгрываться – перебросал соперника, бросал из разных ситуаций, но чаще всего это были не особо опасные позиционные атаки.

«Мы немножко потеряли игровой ритм, это чувствуется, – признавался нападающий омичей Федор Малыхин после второго перерыва. – Сейчас войдем в серию, найдем свою игру – так же, как это было в прошлых сериях. «Ак Барс» доминирует по счету, но я не сказал бы, что там безоговорочная доминация. Мы будем придерживаться своей игры, своего хоккея. Как играет «Ак Барс» – это их дело».

«Авангард» так и не навязал свою игру в третьем периоде, но все же основное время матча смог спасти – за счет главной своей фишки.

Омск потрясающе играет в большинстве

«Ак Барс» старался действовать максимально аккуратно – играть без нарушений. На это был сделан акцент тренерским штабом – и это подтвердил Зинэтула Билялетдинов в раздевалке после матча. Он знал, насколько опасно большинство «Авангарда», но вряд ли подозревал, что настолько: Омск в среднем реализовывал 28% удалений соперника, но конкретно в этот вечер показал 100%.

Гол Корбана Найта на 50-й минуте не особо изменил ситуацию – «Ак Барсу» хватает преимущества и в один гол, чтобы удержать победу. Но когда «Авангард» пошел на решающий штурм, совсем необязательное удаление получил Кирилл Семенов – за выброс шайбы. Омск хладнокровно реализовал большинство, когда оставалось три секунды до конца основного времени. Просто оцените пас Телегина – да, максимально простой, но он его придумал в решающий момент вечера.

При этом стоит отметить работу Антона Курьянова – после того, как Константин Шафранов покинул «Авангард», большинство у команды не развалилось именно благодаря молодому тренеру. В этом матче именно он чертил схему – пусть тайм-аут был еще при формате 6-на-5.

Матч надолго не затянулся – Панюков решил все через 3 минуты

Безусловно, «Авангард» получил эмоциональное преимущество после такого спасения, но, во-первых, дальше у «Ак Барса» было 17 минут, чтобы успокоиться, а во-вторых – у Билялетдинова не та команда, которая будет разваливаться в таких ситуациях.

В овертайме обе команды успели сделать по одному броску в створ: у гостей был не особо опасный, а вот «Ак Барс» сделал максимально точный выстрел – отличился Кирилл Панюков. Но надо отметить и действия Кирилла Семенова, который реабилитировался за глупое удаление.

Панюков лишь второй сезон в «Ак Барсе», но, кажется, пока это самый важный гол в его карьере. Хотя не исключено, что в этой серии будут еще.

В субботний вечер казанцы показали, что знают, как играть против «Авангарда», но при этом и гостей выбил из тонуса длительный простой, и в понедельник должен быть другой матч. Похоже, эта серия затянется.

Финал Востока

Счет в серии – 1-0

Фото: vk.com/hcakbars; vk.com/hc_avangardomsk