Про КХЛ
Блог

«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме

Корбан Найт Корбан Найт
Кирилл Панюков Кирилл Панюков
Дмитрий Кагарлицкий Дмитрий Кагарлицкий
Авангард Авангард
Ак Барс Ак Барс
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

«Ак Барс» повел в серии 1-0.

Третий раунд Кубка Гагарина официально стартовал: «Ак Барс» и «Авангард» выдали в целом не самый зрелищный матч с шикарнейшей концовкой. Омск проиграл впервые со 2 марта – почти месяц, но тут и соперник абсолютно другого уровня и другой организации игры (далеко не «Магнитка»). И кажется, эта серия затянется по максимуму.

Кагарлицкий выдал первый дубль с января 2022-го

Казанцы заметную часть вечера контролировали матч – им с первых минут удалось навязать хоккей на своих скоростях, и тут же подвернулось быстрое большинство. Автором первого гола стал Дмитрий Кагарлицкий – хотя ему в этом случае, безусловно, повезло с отскоком.

Кагарлицкий вообще должен был стать главным героем вечера: во втором периоде он подкараулил ошибку «Авангарда» после атаки – и реализовал выход один-на один.

Дмитрий второй сезон играет в «Ак Барсе», и это его четвертый дубль за казанцев – правда, третий был очень давно, аж в январе 2022-го, в матче против «Сибири». Этот сезон не лучший в карьере нападающего – только 13+18 в регулярке, зато в плей-офф у него теперь 11 (5+6) очков в 13 матчах. Хотя в серии с «Адмиралом» он не набирал очки со второй игры.

«Честно, мне не сильно нравится моя игра, – рассказал Кагарлицкий после матча. – Статистика неплохая, но я бы не стал заострять на ней внимание. Хочется просто побеждать, мы собрались ради другой цели. А уж кто там лучший бомбардир, кто сколько очков набрал... Нам важен Кубок Гагарина».

По счету «Ак Барс» всегда умел играть, поэтому зрелища в хоккейном смысле не получилось. «Авангард», разумеется, побежал отыгрываться – перебросал соперника, бросал из разных ситуаций, но чаще всего это были не особо опасные позиционные атаки.

«Мы немножко потеряли игровой ритм, это чувствуется, – признавался нападающий омичей Федор Малыхин после второго перерыва. – Сейчас войдем в серию, найдем свою игру – так же, как это было в прошлых сериях. «Ак Барс» доминирует по счету, но я не сказал бы, что там безоговорочная доминация. Мы будем придерживаться своей игры, своего хоккея. Как играет «Ак Барс» – это их дело».

«Авангард» так и не навязал свою игру в третьем периоде, но все же основное время матча смог спасти – за счет главной своей фишки.

Омск потрясающе играет в большинстве

«Ак Барс» старался действовать максимально аккуратно – играть без нарушений. На это был сделан акцент тренерским штабом – и это подтвердил Зинэтула Билялетдинов в раздевалке после матча. Он знал, насколько опасно большинство «Авангарда», но вряд ли подозревал, что настолько: Омск в среднем реализовывал 28% удалений соперника, но конкретно в этот вечер показал 100%.

Гол Корбана Найта на 50-й минуте не особо изменил ситуацию – «Ак Барсу» хватает преимущества и в один гол, чтобы удержать победу. Но когда «Авангард» пошел на решающий штурм, совсем необязательное удаление получил Кирилл Семенов – за выброс шайбы. Омск хладнокровно реализовал большинство, когда оставалось три секунды до конца основного времени. Просто оцените пас Телегина – да, максимально простой, но он его придумал в решающий момент вечера.

При этом стоит отметить работу Антона Курьянова – после того, как Константин Шафранов покинул «Авангард», большинство у команды не развалилось именно благодаря молодому тренеру. В этом матче именно он чертил схему – пусть тайм-аут был еще при формате 6-на-5.

Матч надолго не затянулся – Панюков решил все через 3 минуты

Безусловно, «Авангард» получил эмоциональное преимущество после такого спасения, но, во-первых, дальше у «Ак Барса» было 17 минут, чтобы успокоиться, а во-вторых – у Билялетдинова не та команда, которая будет разваливаться в таких ситуациях.

В овертайме обе команды успели сделать по одному броску в створ: у гостей был не особо опасный, а вот «Ак Барс» сделал максимально точный выстрел – отличился Кирилл Панюков. Но надо отметить и действия Кирилла Семенова, который реабилитировался за глупое удаление. 

Панюков лишь второй сезон в «Ак Барсе», но, кажется, пока это самый важный гол в его карьере. Хотя не исключено, что в этой серии будут еще. 

В субботний вечер казанцы показали, что знают, как играть против «Авангарда», но при этом и гостей выбил из тонуса длительный простой, и в понедельник должен быть другой матч. Похоже, эта серия затянется.

Кубок Гагарина

Финал Востока

Ак Барс – Авангард 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Кагарлицкий (Радулов, Войнов)
2:0 – 31 Кагарлицкий (Шипачев, Войнов)
2:1 – 49 Найт (Бродхерст, Береглазов)
2:2 – 59 Найт (Телегин, Ткачев)
3:2 – 62 Панюков (Семенов, Журавлев)
Вратари: Билялов 26/28 – Демченко 20/23.

Счет в серии – 1-0

Ремейк лучшего финала Востока за всю историю: Омск выглядит машиной, но за Казань – опыт Билялетдинова

Пока футбол страдает от Fan ID, на хоккее полные трибуны

Как хорошо вы знаете плей-офф КХЛ? Sports.ru погоняет вас по Кубку Гагарина

Фото: vk.com/hcakbars; vk.com/hc_avangardomsk

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Линар Нуртдинов
Алга Татарстан)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1319pro
Так напишите, как в протоколе, что гол забит на 60, а не на 59 минуте
Позорище продолжается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Как то странно отреагировали игрока Авангарда на шайбу за 3 секунды, как будто забросили 10-ю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Тимохин
Даёшь финал ЦСКА - Ак Барс!
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильнур Хасанов
с победой барс
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий