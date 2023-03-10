Шел 9-й день Кубка Гагарина.

Это случилось – один из клубов вышел в полуфинал конференции! «Локомотив» вообще плохо поддерживал тренд на сенсации – и после 1-1 в серии не стал играться с судьбой. Это было тяжело, на это в сумме понадобилось 4 овертайма, но Ярославль идет дальше.

Чуть ниже – об этом и других вечерних матчах дня. А о главной дневной сенсации мы писали отдельно.

Казань решила игру за период – снова заработало большинство

Казанцы не стали наступать на грабли прошлого матча и заранее сняли все вопросы о победителе. Ключевых факторов успеха было ровно три: игра в неравных составах, второй период и жесткая дисциплина «Ак Барса».

Команда использовала два первых большинства – именно этот компонент не работал в предыдущих двух матчах. Но к хорошей реализации лишнего добавились своевременные голы в формате 5-на-5. В итоге Казань забила 3 гола за 6 минут перед вторым перерывом – и тут стало понятно, что Нижнекамску можно готовиться к шестому матчу.

Особенно хорош был Александр Радулов. У него 2+1 за игру, и мастерство, как мы видим, решает много – такой бросок вытащить было нереально. Это был пятый гол, который, по сути, похоронил все надежды соперника.

Что касается дисциплины, то «Нефтехимик» в третьем начал срываться – лишние удаления, жесткие силовые приемы и откровенные провокации. Радулов в какой-то момент даже закусился с Олегом Леонтьевым. За тренера в конце игры попытался вписаться Евгений Кашников, но драки не случилось – Александр не повелся на соперника, зато заработал большинство, которое потом и реализовал.

Казань показала класс, не дрогнула и сохранила голову холодной при крупном счете – теперь «Ак Барс» в шаге от выхода во второй раунд. Конечно, и нижнекамцы просто так не отпустят соперника в домашнем матче, но ключевая игра была как раз сегодня. И ее «Нефтехимик» с треском проиграл.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Счет в серии – 3-2

«Локомотив» перетерпел, переработал и перебегал «Витязь»

Серия этих команд – не про голы, передачи, героев, красивые хайлайты и наслаждение хоккеем. Здесь про коллективный труд, про терпение, про характер, про полную выкладку в каждой смене и работу на всех участках площадки. А уж потом, если все сделано идеально, – про наслаждение результатом. Болельщикам других команд смотреть такое тяжело, но фанаты «Локомотива» и «Витязя» могут вас просто не понять, если скажете, что в четверг было скучно – нерв возможно решающего матча все перекрывал.

Забавно, в первых сменах даже появилась легкая надежда на то, что команды раскроются – но после гола Зинченко на третьей минуте атакующий хоккей как рукой сняло. «Витязь» уже был готов играть на удержание, а «Локомотив», не торопясь, стал поддавливать и поддушивать соперника. Но даже отыгрывается Ярославль как-то максимально организованно – не заигрывается, не теряет голову в своих атаках, почти не допускает ошибок. Безумно интересно взглянуть в плей-офф на их столкновение с абсолютно другой системой хоккея – например, со СКА.

«Витязь» закончил сезон – хотя, кажется, и так прыгнул выше головы. У «Локомотива» поинтереснее и состав, и тренерский штаб, но подмосковный клуб все равно бился и старался: в четверг команды снова ушли в овертаймы – в ходе первого на скамейку вернулся даже Аркалов, которому разбили голову шайбой в третьем периоде.

Пожалуй, это и был самый яркий момент вечера, но обойдемся без крови на ночь. Вот гол, который определил первую команду в полуфинале Запада. Да, больше борьба на пятаке, чем атака.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Счет в серии – 4-1

С Яшкиным и Гусевым СКА может играть даже без центров

После поражения в Минске казалось, что армейцев так зарядят на матч, что они выйдут и снесут все с первых же минут. На деле же получилась более-менее равная игра, в которой игроки «Динамо» вообще забили первыми, а потом до 58-й минуты пытались зацепиться за счет. Шансы на то, что все перетечет в овертайм были – но в целом СКА наиграл этим вечером на победу без лишних нервов.

Не смотрите на дубль Хайруллина – он хоть и очень своевременный, но все же в пустые ворота. Дубль Яшкина в этом смысле для Питера был в разы важнее – дважды монументально показал себя на чужом пятачке в большинстве. К слову, за вечер обе команды реализовали две попытки из трех в формате 5-на-4 – тут ничья, а решила все игра в полноценных составах. Ростер СКА явно звезднее Минска из-за нескольких фамилий. Одна из них – Гусев. Именно его гол, по мнению Крэйга Вудкрофта, стал переломным моментов (хоть потом Соколов ответил не менее красивой шайбой).

Хотя после матча Роману Ротенбергу есть о чем переживать: в конце второго периода буквально в двух сменах подряд центры СКА получили травмы. Бардаков неудачно приземлился после хита соперника – и заковылял на скамейку; больше в матче не появлялся. А Хуснутдинов решил в падении выбить шайбу из зоны, но промахнулся по ней – беда в том, что по ней промахнулся и защитник Минска Джозеф Душак, а вот по лицу соперника случайно попал. К счастью, Хуснутдинов вернулся на лед до конца матча в защитной маске.

Но как ругался Ротенберг... Не берите билеты за скамейкой игроков СКА, если идете семьей.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Счет в серии – 3-2

Фото: hclokomotiv.ru; vk.com/ska; vk.com/hcakbars