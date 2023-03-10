Про КХЛ
Блог

Топы возвращаются! СКА и «Ак Барс» вышли вперед в сериях, а «Локо» – во второй раунд

Витязь Витязь
Локомотив Локомотив
Динамо Минск Динамо Минск
Ак Барс Ак Барс
СКА СКА
КХЛ КХЛ
Нефтехимик Нефтехимик
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Хоккей Хоккей

Шел 9-й день Кубка Гагарина.

Это случилось – один из клубов вышел в полуфинал конференции! «Локомотив» вообще плохо поддерживал тренд на сенсации – и после 1-1 в серии не стал играться с судьбой. Это было тяжело, на это в сумме понадобилось 4 овертайма, но Ярославль идет дальше. 

Чуть ниже – об этом и других вечерних матчах дня. А о главной дневной сенсации мы писали отдельно.

Казань решила игру за период – снова заработало большинство

Казанцы не стали наступать на грабли прошлого матча и заранее сняли все вопросы о победителе. Ключевых факторов успеха было ровно три: игра в неравных составах, второй период и жесткая дисциплина «Ак Барса».

Команда использовала два первых большинства – именно этот компонент не работал в предыдущих двух матчах. Но к хорошей реализации лишнего добавились своевременные голы в формате 5-на-5. В итоге Казань забила 3 гола за 6 минут перед вторым перерывом – и тут стало понятно, что Нижнекамску можно готовиться к шестому матчу.

Особенно хорош был Александр Радулов. У него 2+1 за игру, и мастерство, как мы видим, решает много – такой бросок вытащить было нереально. Это был пятый гол, который, по сути, похоронил все надежды соперника.

Что касается дисциплины, то «Нефтехимик» в третьем начал срываться – лишние удаления, жесткие силовые приемы и откровенные провокации. Радулов в какой-то момент даже закусился с Олегом Леонтьевым. За тренера в конце игры попытался вписаться Евгений Кашников, но драки не случилось – Александр не повелся на соперника, зато заработал большинство, которое потом и реализовал.

Казань показала класс, не дрогнула и сохранила голову холодной при крупном счете – теперь «Ак Барс» в шаге от выхода во второй раунд. Конечно, и нижнекамцы просто так не отпустят соперника в домашнем матче, но ключевая игра была как раз сегодня. И ее «Нефтехимик» с треском проиграл.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Ак Барс – Нефтехимик 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)
Дата проведения
9 марта, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Воронков (Войнов)
1:1 – 15 Галимов (Шафигуллин)
2:1 – 24 Галиев (Войнов)
3:1 – 34 Кагарлицкий (Галиев, Радулов)
4:1 – 35 Дыняк (Лукоянов, Журавлев)
5:1 – 39 Радулов (Сафонов)
6:1 – 59 Радулов (Лямкин, Шипачев)
Вратари: Билялов 29/30 – Судницин 14/19, Тихомиров 9/10.

Счет в серии – 3-2

«Локомотив» перетерпел, переработал и перебегал «Витязь»

Серия этих команд – не про голы, передачи, героев, красивые хайлайты и наслаждение хоккеем. Здесь про коллективный труд, про терпение, про характер, про полную выкладку в каждой смене и работу на всех участках площадки. А уж потом, если все сделано идеально, – про наслаждение результатом. Болельщикам других команд смотреть такое тяжело, но фанаты «Локомотива» и «Витязя» могут вас просто не понять, если скажете, что в четверг было скучно – нерв возможно решающего матча все перекрывал.

Забавно, в первых сменах даже появилась легкая надежда на то, что команды раскроются – но после гола Зинченко на третьей минуте атакующий хоккей как рукой сняло. «Витязь» уже был готов играть на удержание, а «Локомотив», не торопясь, стал поддавливать и поддушивать соперника. Но даже отыгрывается Ярославль как-то максимально организованно – не заигрывается, не теряет голову в своих атаках, почти не допускает ошибок. Безумно интересно взглянуть в плей-офф на их столкновение с абсолютно другой системой хоккея – например, со СКА.

«Витязь» закончил сезон – хотя, кажется, и так прыгнул выше головы. У «Локомотива» поинтереснее и состав, и тренерский штаб, но подмосковный клуб все равно бился и старался: в четверг команды снова ушли в овертаймы – в ходе первого на скамейку вернулся даже Аркалов, которому разбили голову шайбой в третьем периоде.

Пожалуй, это и был самый яркий момент вечера, но обойдемся без крови на ночь. Вот гол, который определил первую команду в полуфинале Запада. Да, больше борьба на пятаке, чем атака.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Локомотив – Витязь 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Дата проведения
9 марта, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Зинченко ()
1:1 – 49 Никулин (Сергеев)
2:1 – 80 Иванов (Каюмов)
Вратари: Исаев 34/35 – Дорожко 48/50.

Счет в серии – 4-1

С Яшкиным и Гусевым СКА может играть даже без центров

После поражения в Минске казалось, что армейцев так зарядят на матч, что они выйдут и снесут все с первых же минут. На деле же получилась более-менее равная игра, в которой игроки «Динамо» вообще забили первыми, а потом до 58-й минуты пытались зацепиться за счет. Шансы на то, что все перетечет в овертайм были – но в целом СКА наиграл этим вечером на победу без лишних нервов.

Не смотрите на дубль Хайруллина – он хоть и очень своевременный, но все же в пустые ворота. Дубль Яшкина в этом смысле для Питера был в разы важнее – дважды монументально показал себя на чужом пятачке в большинстве. К слову, за вечер обе команды реализовали две попытки из трех в формате 5-на-4 – тут ничья, а решила все игра в полноценных составах. Ростер СКА явно звезднее Минска из-за нескольких фамилий. Одна из них – Гусев. Именно его гол, по мнению Крэйга Вудкрофта, стал переломным моментов (хоть потом Соколов ответил не менее красивой шайбой).

Хотя после матча Роману Ротенбергу есть о чем переживать: в конце второго периода буквально в двух сменах подряд центры СКА получили травмы. Бардаков неудачно приземлился после хита соперника – и заковылял на скамейку; больше в матче не появлялся. А Хуснутдинов решил в падении выбить шайбу из зоны, но промахнулся по ней – беда в том, что по ней промахнулся и защитник Минска Джозеф Душак, а вот по лицу соперника случайно попал. К счастью, Хуснутдинов вернулся на лед до конца матча в защитной маске.

Но как ругался Ротенберг... Не берите билеты за скамейкой игроков СКА, если идете семьей.

Кубок Гагарина

1-й раунд

СКА – Динамо Минск 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)
Дата проведения
9 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Пинчук (Спунер, Соколов)
1:1 – 10 Яшкин (Гусев, Ожиганов)
2:1 – 17 Глотов (Комаров)
3:1 – 39 Яшкин (Жафяров, Ожиганов)
3:2 – 46 Пакетт (Козун, Спунер)
4:2 – 47 Гусев (Глотов, Камалов)
4:3 – 51 Соколов (Барберио, Козун)
5:3 – 58 Хайруллин ()
6:3 – 59 Хайруллин (Хуснутдинов)
Вратари: Николаев 19/22 – Колосов 37/41.

Счет в серии – 3-2

«Салават» в шаге от вылета! Отыгрался с 0:3 за 9 секунд до сирены, а потом пропустил в овертайме 🤦‍♂️

Любимая привычка Ротенберга – называть легенд хоккея своими наставниками. Собрали всех учителей

Сразу три вратаря сыграли за одну команду в матче плей-офф! Это вообще как?

Фото: hclokomotiv.ru; vk.com/ska; vk.com/hcakbars

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trash Talking
Эмоции вратаря Витязя можно понять. Как же он эффектно выгреб шайбу клюшкой почти с линии, и всё равно защитники не смогли подстраховать и как-то выбить её.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AtMOROSOk
Локомотив второй раз подряд пропускает первым и выигрывает матч. Это радует.
А так, не соглашусь что серия не про наслаждение хоккеем. Второй, третий, четвёртый матчи в этой серии были огненными. Первый и пятый более академичные.

Теперь есть время немного отдохнуть и поднакопить силы, пока у других есть проблемы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий