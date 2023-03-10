Топы возвращаются! СКА и «Ак Барс» вышли вперед в сериях, а «Локо» – во второй раунд
Шел 9-й день Кубка Гагарина.
Это случилось – один из клубов вышел в полуфинал конференции! «Локомотив» вообще плохо поддерживал тренд на сенсации – и после 1-1 в серии не стал играться с судьбой. Это было тяжело, на это в сумме понадобилось 4 овертайма, но Ярославль идет дальше.
Чуть ниже – об этом и других вечерних матчах дня. А о главной дневной сенсации мы писали отдельно.
Казань решила игру за период – снова заработало большинство
Казанцы не стали наступать на грабли прошлого матча и заранее сняли все вопросы о победителе. Ключевых факторов успеха было ровно три: игра в неравных составах, второй период и жесткая дисциплина «Ак Барса».
Команда использовала два первых большинства – именно этот компонент не работал в предыдущих двух матчах. Но к хорошей реализации лишнего добавились своевременные голы в формате 5-на-5. В итоге Казань забила 3 гола за 6 минут перед вторым перерывом – и тут стало понятно, что Нижнекамску можно готовиться к шестому матчу.
Особенно хорош был Александр Радулов. У него 2+1 за игру, и мастерство, как мы видим, решает много – такой бросок вытащить было нереально. Это был пятый гол, который, по сути, похоронил все надежды соперника.
Что касается дисциплины, то «Нефтехимик» в третьем начал срываться – лишние удаления, жесткие силовые приемы и откровенные провокации. Радулов в какой-то момент даже закусился с Олегом Леонтьевым. За тренера в конце игры попытался вписаться Евгений Кашников, но драки не случилось – Александр не повелся на соперника, зато заработал большинство, которое потом и реализовал.
Казань показала класс, не дрогнула и сохранила голову холодной при крупном счете – теперь «Ак Барс» в шаге от выхода во второй раунд. Конечно, и нижнекамцы просто так не отпустят соперника в домашнем матче, но ключевая игра была как раз сегодня. И ее «Нефтехимик» с треском проиграл.
1-й раунд
- Дата проведения
- 9 марта, 19.30, «Татнефть-Арена»
- 1:0 – 1 Воронков (Войнов)
- 1:1 – 15 Галимов (Шафигуллин)
- 2:1 – 24 Галиев (Войнов)
- 3:1 – 34 Кагарлицкий (Галиев, Радулов)
- 4:1 – 35 Дыняк (Лукоянов, Журавлев)
- 5:1 – 39 Радулов (Сафонов)
- 6:1 – 59 Радулов (Лямкин, Шипачев)
Счет в серии – 3-2
«Локомотив» перетерпел, переработал и перебегал «Витязь»
Серия этих команд – не про голы, передачи, героев, красивые хайлайты и наслаждение хоккеем. Здесь про коллективный труд, про терпение, про характер, про полную выкладку в каждой смене и работу на всех участках площадки. А уж потом, если все сделано идеально, – про наслаждение результатом. Болельщикам других команд смотреть такое тяжело, но фанаты «Локомотива» и «Витязя» могут вас просто не понять, если скажете, что в четверг было скучно – нерв возможно решающего матча все перекрывал.
Забавно, в первых сменах даже появилась легкая надежда на то, что команды раскроются – но после гола Зинченко на третьей минуте атакующий хоккей как рукой сняло. «Витязь» уже был готов играть на удержание, а «Локомотив», не торопясь, стал поддавливать и поддушивать соперника. Но даже отыгрывается Ярославль как-то максимально организованно – не заигрывается, не теряет голову в своих атаках, почти не допускает ошибок. Безумно интересно взглянуть в плей-офф на их столкновение с абсолютно другой системой хоккея – например, со СКА.
«Витязь» закончил сезон – хотя, кажется, и так прыгнул выше головы. У «Локомотива» поинтереснее и состав, и тренерский штаб, но подмосковный клуб все равно бился и старался: в четверг команды снова ушли в овертаймы – в ходе первого на скамейку вернулся даже Аркалов, которому разбили голову шайбой в третьем периоде.
Пожалуй, это и был самый яркий момент вечера, но обойдемся без крови на ночь. Вот гол, который определил первую команду в полуфинале Запада. Да, больше борьба на пятаке, чем атака.
1-й раунд
- Дата проведения
- 9 марта, 19.30, «Арена-2000»
Счет в серии – 4-1
С Яшкиным и Гусевым СКА может играть даже без центров
После поражения в Минске казалось, что армейцев так зарядят на матч, что они выйдут и снесут все с первых же минут. На деле же получилась более-менее равная игра, в которой игроки «Динамо» вообще забили первыми, а потом до 58-й минуты пытались зацепиться за счет. Шансы на то, что все перетечет в овертайм были – но в целом СКА наиграл этим вечером на победу без лишних нервов.
Не смотрите на дубль Хайруллина – он хоть и очень своевременный, но все же в пустые ворота. Дубль Яшкина в этом смысле для Питера был в разы важнее – дважды монументально показал себя на чужом пятачке в большинстве. К слову, за вечер обе команды реализовали две попытки из трех в формате 5-на-4 – тут ничья, а решила все игра в полноценных составах. Ростер СКА явно звезднее Минска из-за нескольких фамилий. Одна из них – Гусев. Именно его гол, по мнению Крэйга Вудкрофта, стал переломным моментов (хоть потом Соколов ответил не менее красивой шайбой).
Хотя после матча Роману Ротенбергу есть о чем переживать: в конце второго периода буквально в двух сменах подряд центры СКА получили травмы. Бардаков неудачно приземлился после хита соперника – и заковылял на скамейку; больше в матче не появлялся. А Хуснутдинов решил в падении выбить шайбу из зоны, но промахнулся по ней – беда в том, что по ней промахнулся и защитник Минска Джозеф Душак, а вот по лицу соперника случайно попал. К счастью, Хуснутдинов вернулся на лед до конца матча в защитной маске.
Но как ругался Ротенберг... Не берите билеты за скамейкой игроков СКА, если идете семьей.
1-й раунд
- Дата проведения
- 9 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
- 0:1 – 8 Пинчук (Спунер, Соколов)
- 1:1 – 10 Яшкин (Гусев, Ожиганов)
- 2:1 – 17 Глотов (Комаров)
- 3:1 – 39 Яшкин (Жафяров, Ожиганов)
- 3:2 – 46 Пакетт (Козун, Спунер)
- 4:2 – 47 Гусев (Глотов, Камалов)
- 4:3 – 51 Соколов (Барберио, Козун)
- 5:3 – 58 Хайруллин ()
- 6:3 – 59 Хайруллин (Хуснутдинов)
Счет в серии – 3-2
«Салават» в шаге от вылета! Отыгрался с 0:3 за 9 секунд до сирены, а потом пропустил в овертайме 🤦♂️
Любимая привычка Ротенберга – называть легенд хоккея своими наставниками. Собрали всех учителей
Сразу три вратаря сыграли за одну команду в матче плей-офф! Это вообще как?
Фото: hclokomotiv.ru; vk.com/ska; vk.com/hcakbars
А так, не соглашусь что серия не про наслаждение хоккеем. Второй, третий, четвёртый матчи в этой серии были огненными. Первый и пятый более академичные.
Теперь есть время немного отдохнуть и поднакопить силы, пока у других есть проблемы.