Интрига на Востоке жива! Мичков забил «Нефтехимику» – и теперь вообще непонятно, кто пройдет в плей-офф

У вратаря «Сочи» 61 сэйв!

За неделю до окончания регулярки казалось, что все основные вопросы, касающиеся участников плей-офф, почти решены, и остались только формальности – кто на кого выходит в первом раунде. На Западе последнюю путевку уже хотел забирать Минск – ведь к преследующему его «Спартаку» (-3 очка, но матч в запасе) приехала «Магнитка», а на Востоке «Нефтехимик» готовился дома красиво разобраться с не особо мотивированным «Сочи» и увеличить отрыв от 9-го места до максимально комфортного.

Но что-то пошло не так: и если Минск никак не мог повлиять на результат конкурента, то Нижнекамск сам возродил интригу в конференции.

У Мичкова – победный гол, но звезда вечера – Бердин

А начиналось для «Нефтехимика» все просто замечательно – игроки выучили значение слов «тотальное доминирование» и почти не вылезали из чужой зоны: 26:1 по броскам (в створ – 15:0) к середине первого периода. К перерыву было уже 34 (22) и открытый счет: нижнекамцы настолько замучили вратаря Михаила Бердина, что он сам подарил шайбу.

Правда, дальше пришлось начинать все заново – сказалась эпидемия удалений, зацепившаяся еще из первых 20 минут. И вроде «Нефтехимик» с легкостью пошел на второй заход: куча бросков – больше половины в створ, чуть ли не полпериода в чужой зоне. Но выхлопа – ноль, а перед вторым перерывом еще и потеряли на своей синей линии Мичкова – 1:2.

Такая ситуация вообще не поменяла ход игры – только больше раззадорила «Нефтехимик». Сложно сказать, откуда они взяли силы, но в третьем периоде нанесли еще 38 (!) бросков – 22 в створ. Была только одна неувязочка – Михаил Бердин, который уже и так перевыполнил норму по подаркам за вечер.

«Команда сегодня сражалась, хотела выиграть, но бывает так, что вратарь ловит кураж и его не пробить. Моментов у нас была уйма, но бывают вот такие матчи...», – грустно констатировал Олег Леонтьев на пресс-конференции.

За вечер у Михаила 61 сэйв с 62 бросков – результат просто фантастический! В истории регулярок КХЛ только два вратаря творили что-то подобное:

«Нефтехимик» все еще фаворит в гонке. Но уже не настолько явный

На тренере нижнекамцев после матча не было лица: «Возможно, на некоторых подействовала шумиха, что будто нам уже отдали место в плей-офф и многие подумали, что нам гарантировано место в «восьмерке». Поверьте, петь команде дифирамбы раньше времени – это только вредит. Никому от этого лучше не стало».

Хотя пока поводов рвать на голове волосы нет: «Нефтехимик» все еще восьмой и останется таковым, даже если «Трактор» выиграет ближайший матч – из-за большего количества побед в основное время. Это вообще важный козырь нижнекамцев сейчас.

«Нефтехимику» не нужно никуда ездить – регулярку команда завершает домашними матчами. С одной стороны это преимущество, а с другой – сегодняшний результат с «Сочи».

О силе будущих соперников после такого матча бессмысленно рассуждать, просто констатируем: «Магнитка» и «Куньлунь». К слову, уральцев «Нефтехимик» обыгрывал на прошлой неделе – и даже в гостях. Так что все в руках нижнекамцев.

Но если они хоть чуть-чуть оступятся – «Амур» с радостью заберет путевку в весну: у хабаровчан – два матча на Дальнем Востоке с «Адмиралом», который при любом исходе останется седьмым в этой регулярке.

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Фото: ХК «Нефтехимик» Нижнекамск