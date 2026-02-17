КХЛ. «Авангард» уступил «Ак Барсу», «Металлург» победил «Барыс» в гостях, «Лада» обыграла ЦСКА, «Локомотив» одолел «Нефтехимик»
В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Авангард» проиграл «Ак Барсу» (2:5), «Металлург» выиграл гостевой матч у «Барыса» (3:2), «Лада» обыграла ЦСКА (2:1), «Локомотив» одолел «Нефтехимик» (1:0).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24994 голоса
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
261 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ребята сегодня большие молодцы!!!
Над Омичами!! Молодцы!
Классный матч
Трушков сегодня затащил, молодчик!
2 из 2 реализация большинства, отбились 4 из 4 меньшинства.
Бились молодчики, всегда бы так.
Всё ему не слава богу. Такой тошнотик
слов нет. Ноет всю дорогу...
Молодчаги парни!!!Дальше лучше!!!