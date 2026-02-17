  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. «Авангард» уступил «Ак Барсу», «Металлург» победил «Барыс» в гостях, «Лада» обыграла ЦСКА, «Локомотив» одолел «Нефтехимик»
261

КХЛ. «Авангард» уступил «Ак Барсу», «Металлург» победил «Барыс» в гостях, «Лада» обыграла ЦСКА, «Локомотив» одолел «Нефтехимик»

В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Авангард» проиграл «Ак Барсу» (2:5), «Металлург» выиграл гостевой матч у «Барыса» (3:2), «Лада» обыграла ЦСКА (2:1), «Локомотив» одолел «Нефтехимик» (1:0).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24994 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЛада
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoАвтомобилист
logoБарыс
logoАвангард
результаты матчей
logoНефтехимик
logoМеталлург Мг
logoАк Барс
logoЦСКА
logoСочи
261 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Всех Барсовых с победой!!!
Ребята сегодня большие молодцы!!!
Ответ Tina
Всех Барсовых с победой!!! Ребята сегодня большие молодцы!!!
Привет Тина. С победой вас.
Над Омичами!! Молодцы!
Ответ Олег
Привет Тина. С победой вас. Над Омичами!! Молодцы!
Привет,спасибо, Вашим тоже победы
С победой болельщиков Ак Барса
Классный матч
Лада с победой!
Трушков сегодня затащил, молодчик!
2 из 2 реализация большинства, отбились 4 из 4 меньшинства.
Бились молодчики, всегда бы так.
Ну что за человек Ку-ку Кукуруза????
Всё ему не слава богу. Такой тошнотик
слов нет. Ноет всю дорогу...
Всех наших с пАБедой! Яшкин лихо вернулся.
Казань отлично!!!!!! Миллер!!!
Зелёных соседей с победой! Спокойно, солидно, Яшкин 3 очка
Ответ Dragon10
Зелёных соседей с победой! Спокойно, солидно, Яшкин 3 очка
🤝🤝👏
Кукуруза дальше ной! Ак барс с победой! 💪
Казанский Акбарс с победой!!!!!
Молодчаги парни!!!Дальше лучше!!!
Ну вот Барсы сегодня потрепали Ястребков, спасибо за победу пацаны.
