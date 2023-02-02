«Трактор» рискует пролететь мимо плей-офф! На Востоке лютая заруба: четыре клуба на одно место

Уже каждый матч – на вылет.

Челябинск – удивительный хоккейный регион. С одной стороны – мощнейшая школа, пачками выпускающая звезд: сейчас только в НХЛ играют Кузнецов, Ничушкин, Тренин, Дадонов (а Гончар тренирует в «Виннипеге»), в КХЛ десятки челябинцев разбросаны по клубам. С другой – главная команда ужасно нестабильна. Хотя цели озвучивает максимальные.

В 2016 году администрация Челябинска утвердила программу «О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе», которая была рассчитана до 2019-го – к тому моменту, по планам чиновников, «Трактор» должен был выиграть три Кубка Гагарина и один раз дойти до финала конференции. За окном 2023-й: за 6 сезонов у клуба 2 финала Востока, 2 вылета в первом раунде и еще дважды он просто не выходил в плей-офф.

По идее, сезон-2022/23 должен был стать шагом вперед: в прошлую весну «Трактор» заходил второй командой Востока по процентам очков (тогда регулярку досрочно прервали), в Кубке Гагарина вышел в финал конференции. Казалось, что вектор абсолютно верный – так и надо продолжать. Да, в межсезонье Челябинск потерял четырех лидеров: Седлака, Бэйлена, Гику и Вилла (первый, второй, четвертый бомбардир и основной вратарь). Зато переманил лучшего снайпера СКА Антона Бурдасова, сохранил Теему Пулккинена, а уже по ходу сезона усилился голкиперами Хэммондом и Мельничуком (обоих еще в 2022-м поднимали в НХЛ), защитниками Альмквистом и Хэмилтоном, нападающими Шумаковым и выдернутым из НХЛ Сошниковым.

И вроде бы при такой ситуации и всеобщем исходе легионеров из КХЛ «Трактор» должен как минимум сохранять позиции прошлого сезона, но на деле из шести обновлений-2022/23 прижилось только два, а ровно за месяц до начала Кубка Гагарина-2023 в таблице вот такая ситуация:

Уже понятно, что «Трактор» не участвует в выборе соперника по плей-офф, хотя бы потому что вообще рискует туда не попасть. В феврале его ждет драка за восьмое место – и пока он в ней совсем не фаворит.

Чтобы оценить шансы команд, пристальнее взглянем на нижнюю часть таблицы. На всякий случай начали с седьмого места – хотя вряд ли «Адмирал» отдаст такое преимущество за месяц.

Плотность команд восхищает – все четыре последних могут занять восьмое место. Не исключено, что в последний день регулярки придется смотреть на дополнительные показатели, а при равенстве очков в первую очередь решают победы в основное время. Тут преимущество у «Барыса», но при равенстве он все равно уступит «Нефтехимику» – уже из-за побед в овертаймах.

Но до финиша еще надо дойти такой же компанией. А матчей предостаточно – взгляните на календарь до конца регулярки.

Не такое уж простое расписание, но, по сути, с 12 февраля команде не надо никуда летать – можно методично убирать соперников, ловящих джетлаги, во Владивостоке. Плюс у «Адмирала» заметное преимущество по очкам перед отстающей группой – чтобы его растерять, нужно просто развалиться.

У Нижнекамска – сладкий календарь на февраль. Понятно, что все матчи взять не получится, но последняя домашняя серия против потерявших мотивацию «Сочи» и «Куньлуня» и хаотичной «Магнитки» делает «Нефтехимик» фаворитом гонки. Главное – что-нибудь в гостях зацепить, а то по сезону с этим туго.

Хабаровчане, как и «Адмирал», с середины февраля не будут покидать Дальний Восток, но турнирное положение у них явно хуже. К тому же до поездки домой маячит страшная гостевая серия Ярославль – Казань – Череповец, по ходу которой можно вообще вылететь из гонки за плей-офф – а ведь перед этим еще и «Авангард» надо дома обыгрывать. В общем, все зависит от того, как «Амур» будет играть в Хабаровске: возьмет все матчи – будут хорошие шансы.

У «Барыса» ситуация непростая: он провел больше матчей, но идет предпоследним. С учетом ближайших соперников к следующей домашней игре команда вообще может крепко отстать. В феврале матчей в Астане будет мало – и это проблема: из уже сыгранных 29 матчей в гостях выиграли только 10. Слишком слабо, чтобы зацепиться за плей-офф.

За всю регулярку «Трактор» в гостях набрал только 14 очков – и предпосылок, чтобы ситуация прямо радикально изменилась, не очень много (хотя один из лучших матчей в сезоне был, например, в Омске). А тут ведь еще и выезды не самые приятные – многое будет зависеть от того, как себя чувствуют «Автомобилист» и «Магнитка». Если они вернутся к лучшей форме – уж ко дню Святого Валентина Челябинск может выйти из гонки. Хотя домашние матчи «Трактор» должен брать.

* * *

Независимо от исхода этой восточной зарубы, Челябинск в любом случае провалил регулярку – не таких мест от него ждали после прошлого сезона. Но таблица Восточной конференции вызывает восхищение: между 1-й и 6-й командой всего 6 очков, а клубы из подвала сошлись в космически плотной битве за плей-офф.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; hctraktor.org/Виталий Губин