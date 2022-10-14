Болельщик выбежал на лед в матче «Ак Барса» и СКА. Как он вообще смог это сделать?

Подставил клуб на полмиллиона.

Александр Радулов забил три гола в важном матче против СКА – и, кажется, продлил трудовую деятельность Олега Знарка в Казани. Но обсуждать в ближайшее время будут не это – а незваного гостя на льду «Татнефть-Арены».

За 2:23 до конца основного времени на площадке оказался фанат в форме «Ак Барса» – судьи тут же остановили игру, а лайнсмены оперативно перехватили его и проводили к выходу со льда. При этом, правда, не успели помешать болельщику прокатиться на коленях перед фанатской трибуной.

Комментаторы матча – Денис Казанский и Артем Божко – пытались понять, как фанат прорвался на лед, его почти никто не заметил сначала. Но на повторах становится понятно: шоумен просто перелез через борт – в левом углу кадра видно, как он спрыгивает.

Интересно, что совсем рядом находился и стюард казанской арены – но он не успел к болельщику и остался в роли зрителя. «Первый раз такое вижу, – сказал Олег Знарок на пресс-конференции. – До этого только на футболе. Мы прославились. Молодец!».

Безусловно, в футболе такие выходки зрителей куда популярнее, но и в хоккее хватает историй. Например, эпичный забег фаната в матче «Миссиссага» – «Гелф» в 2016-м. Это молодежная лига Онтарио – тут нет полиции и стюардов.

Да чего уж там – такое случалось даже в НХЛ, причем в прекрасные 90-е: тогда болельщик чуть не отхватил от Рэя Ферраро за свою выходку. Дело было на последних секундах третьего периода матча «Лос-Анджелес» – «Анахайм» при счете 2:2.

Хотя и современная НХЛ знает похожие истории – но там хотя бы без рукоприкладства со стороны игроков. Только агрессия лайнсменов.

Случай в матче «Ак Барс» – СКА не уникальный и для КХЛ. В сезоне-2015/16 болельщик выбежал на лед во время матча «Северсталь» – «Лада». Даже потанцевал под новогоднюю музыку. Спрыгнул, кстати, приблизительно с того же места, что и казанский фанат.

А совсем свежий случай был в октябре прошлого года – по ходу московского дерби «Спартак» – ЦСКА (и не первый раз такое).

Красно-белые вообще привыкли платить за выходки фанатов: «На 200 тысяч клуб оштрафован за болельщика, выбежавшего на лед в перерыве матча против магнитогорского «Металлурга». На 300 тысяч за болельщика, который выбежал во время матча против «Витязя» в Подольске». И это только небольшой чек из сезона-2013/14.

С тех пор прайс на подобные поступки фанатов заметно вырос. «В случае нарушения пункта 4.15 правил поведения в спортсооружении, при котором зритель проникает на ледовую площадку в период проведения матча, на клуб-«хозяин» налагается штраф в размере 500 тысяч рублей», – совсем свежая, июльская, правка от Совета директоров КХЛ.

Так что болельщик «Ак Барса» сделал родной клуб беднее за полмиллиона – и возможно, гарантировал себе бан на посещение домашних матчей. Стоило ли оно того?