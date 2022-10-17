У «Авангарда» катастрофа в обороне: получили 7 шайб от «Магнитки» за два периода

11 голов на двоих.

В отношениях «Авангарда» и «Металлурга» давно уже нет того огонька, что лет 16 назад, когда это было едва ли не главное противостояние нашего хоккея. Но, кажется, в 2022 году команды решили освежить былые чувства: их серия во втором раунде Кубка Гагарина оказалась просто сумасшедшей (7 матчей – 51 шайба), на старте нового сезона даже с какой-то полупохмельной нестабильной игрой «ястребы» вынесли уральцев 5:1 (хотя должны 5:0), а уволенный главный тренер «Авангарда» (который 5:1 и выиграл) перед новой встречей клубов стал тренером «Магнитки» по обороне. Просто жара!

Матч в понедельник тоже не разочаровал, но, возможно, заставил уральцев усомниться в новом сотруднике. Если представить, что сегодняшняя защита «Авангарда» – это багаж Рябыкина, то болельщикам «Металлурга» можно было б запасаться успокоительным. Но все же там слишком много нюансов: по факту, это уже не его команда и не его установки, с ним не согласовывали новичков перед сезоном и уж точно не обсуждали кандидатуры вратарей. А это были ключевые люди в понедельник.

Шайба, отскочившая от Станислава Галимова прямо на клюшку Николаю Голдобину на 82-й секунде, была предвестником проблем «Авангарда» в этот вечер. Уже на 16-й минуте он поехал на скамейку – на смену ему выкатывался 21-летний Андрей Мишуров.

Был ли Галимов основной причиной счета 3:1 в пользу «Магнитки»? Точно нет, но одной из. Он не подтащил команду – а для «ястребов» в их нынешнем состоянии это безумно важно. Впрочем, и Мишуров, у которого было 36 минут суммарного опыта в КХЛ, не стал решением проблемы.

У Галимова – 3 пропущенных с 16 бросков (81,2% отраженных, коэффициент надежности – 11,59), у Мишурова – 4 с 18 (77,8% ОБ, КН – 5,48). На том фоне становится абсолютно понятно, что основной вратарь «Авангарда» – Василий Демченко. Вот только он тоже не безупречен (90,9% ОБ, КН – 2,35), а его игра в последнем матче помогла «Адмиралу» уйти с 1:3 и выиграть в Омске в серии буллитов.

Хотя прежде, чем в чем-то винить вратарей, взгляните на игру защитников «Авангарда». Где они, кстати?

В целом в Магнитогорске получился вечер дворового хоккея: без обороны, со сменой вратарей (у вас тоже так было – стояли до гола и менялись?), без какого-либо акцента на том, сколько игроков на льду (2 гола в меньшинстве) – главное атаковать всей командой. И это было весело.

Выиграли хозяева двора. К их игре тоже хватало вопросов (и к Паскуале – 4 пропущенных, 89,5% отраженных, и к обороне), но у ребят с сибирской улицы проблем несравнимо больше.

«Естественно, мы говорили об обороне «Авангарда» [c Дмитрием Рябыкиным], – делился секретами Илья Воробьев после матча. – Но эти две команды знают друг друга как облупленных – сколько и в регулярке играли, и в плей-офф. Но с Дмитрием был разговор.

«Авангард» – «Металлург» – это все время эмоции, еще с того времени, как я играл. Накал страстей – особенные игры!».

И в этом он прав. Старое хоккейное класико набирает былую зрелищность – даже несмотря на проблемы команд. Следующий раунд – уже 9 ноября.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: metallurg.ru