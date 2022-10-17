У «Авангарда» катастрофа в обороне: получили 7 шайб от «Магнитки» за два периода
11 голов на двоих.
В отношениях «Авангарда» и «Металлурга» давно уже нет того огонька, что лет 16 назад, когда это было едва ли не главное противостояние нашего хоккея. Но, кажется, в 2022 году команды решили освежить былые чувства: их серия во втором раунде Кубка Гагарина оказалась просто сумасшедшей (7 матчей – 51 шайба), на старте нового сезона даже с какой-то полупохмельной нестабильной игрой «ястребы» вынесли уральцев 5:1 (хотя должны 5:0), а уволенный главный тренер «Авангарда» (который 5:1 и выиграл) перед новой встречей клубов стал тренером «Магнитки» по обороне. Просто жара!
Матч в понедельник тоже не разочаровал, но, возможно, заставил уральцев усомниться в новом сотруднике. Если представить, что сегодняшняя защита «Авангарда» – это багаж Рябыкина, то болельщикам «Металлурга» можно было б запасаться успокоительным. Но все же там слишком много нюансов: по факту, это уже не его команда и не его установки, с ним не согласовывали новичков перед сезоном и уж точно не обсуждали кандидатуры вратарей. А это были ключевые люди в понедельник.
Шайба, отскочившая от Станислава Галимова прямо на клюшку Николаю Голдобину на 82-й секунде, была предвестником проблем «Авангарда» в этот вечер. Уже на 16-й минуте он поехал на скамейку – на смену ему выкатывался 21-летний Андрей Мишуров.
Был ли Галимов основной причиной счета 3:1 в пользу «Магнитки»? Точно нет, но одной из. Он не подтащил команду – а для «ястребов» в их нынешнем состоянии это безумно важно. Впрочем, и Мишуров, у которого было 36 минут суммарного опыта в КХЛ, не стал решением проблемы.
У Галимова – 3 пропущенных с 16 бросков (81,2% отраженных, коэффициент надежности – 11,59), у Мишурова – 4 с 18 (77,8% ОБ, КН – 5,48). На том фоне становится абсолютно понятно, что основной вратарь «Авангарда» – Василий Демченко. Вот только он тоже не безупречен (90,9% ОБ, КН – 2,35), а его игра в последнем матче помогла «Адмиралу» уйти с 1:3 и выиграть в Омске в серии буллитов.
Хотя прежде, чем в чем-то винить вратарей, взгляните на игру защитников «Авангарда». Где они, кстати?
В целом в Магнитогорске получился вечер дворового хоккея: без обороны, со сменой вратарей (у вас тоже так было – стояли до гола и менялись?), без какого-либо акцента на том, сколько игроков на льду (2 гола в меньшинстве) – главное атаковать всей командой. И это было весело.
Выиграли хозяева двора. К их игре тоже хватало вопросов (и к Паскуале – 4 пропущенных, 89,5% отраженных, и к обороне), но у ребят с сибирской улицы проблем несравнимо больше.
«Естественно, мы говорили об обороне «Авангарда» [c Дмитрием Рябыкиным], – делился секретами Илья Воробьев после матча. – Но эти две команды знают друг друга как облупленных – сколько и в регулярке играли, и в плей-офф. Но с Дмитрием был разговор.
«Авангард» – «Металлург» – это все время эмоции, еще с того времени, как я играл. Накал страстей – особенные игры!».
И в этом он прав. Старое хоккейное класико набирает былую зрелищность – даже несмотря на проблемы команд. Следующий раунд – уже 9 ноября.
- Дата проведения
- 17 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- 1:0 – 2 Голдобин (Карпов, Еременко)
- 1:1 – 3 Шевченко ()
- 2:1 – 11 Чибисов (Карпов, Керран)
- 2:2 – 14 Ткачев (Грицюк, Малыхин)
- 3:2 – 16 Зернов (Карпов, Голдобин)
- 4:2 – 18 Зернов (Голдобин)
- 5:2 – 28 Акользин (Неколенко)
- 5:3 – 31 Бродхерст (Ткачев)
- 6:3 – 32 Коростелев (Маклюков, Минулин)
- 7:3 – 34 Майе (Керран, Лайпсик)
- 7:4 – 40 Найт ()
- Вратари: Паскуале 34/38 – Мишуров 14/18, С. Галимов 13/16.
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Фото: metallurg.ru
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