Красота из КХЛ: форвард «Локомотива» технично просочился к воротам через защитника и опередил голкипера

Денис Алексеев просочился и сотворил что-то невероятное.

Новая неделя Фонбет чемпионата КХЛ-2022/23 только началась, а лучший ее гол (и, возможно, фаворит сезонного рейтинга) уже известен. Для того, чтобы переплюнуть гол Дениса Алексеева из матча с «Динамо», нужно будет специально придумывать что-то совсем экстравагантное – из разряда буллитов на Матчах звезд. Да и то не факт, что получится.

В начале второго периода «Локомотив» красиво раскатился из своей зоны, Алексеев получил пас у синей линии, пересек ее – перед ним оставался защитник Андрей Миронов и вратарь Илья Коновалов. Денис убрал шайбу под себя, прокинул ее мимо соперника, а затем на вытянутых руках опередил голкипера и бросил с неудобной руки. Кра-со-ти-ща!

«Честно говоря, тренер точно не может натренировать такие моменты, это уже точно мастерство игрока, – улыбался главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после матча. – Этим мастера и отличаются, что могут сделать гол из ничего. Всей пятерке, конечно, [похвала]. Но если б наконечника не было, никто бы об этой атаке не вспомнил. В хоккее помимо командных действий важны индивидуальности».

Кажется, он достучался до своих игроков - до Алексеева уж точно. Денис не только забросил победную шайбу в матче, но и открыл счет в первом периоде – момент менее яркий, но тоже технически тонкий.

В итоге нападающий третьего звена сделал за вечер дубль с трех бросков в створ и провел на льду 16:34.

Алексеев не всегда был заметен на старте сезона, но в целом игрок неплохо начал регулярку – 3+4 в 8 матчах. Лучший результат 24-летнего форварда, проводящего почти всю карьеру в Ярославле (были редкие аренды и фарм) – 37 очков в сезонах-2019/20 и 20/21. В этом году у него все шансы переписать личный рекорд – тем более, что чемпионат заметно длиннее, чем прежде.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: dynamo.ru