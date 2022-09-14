Подлая игра Радулова против «Торпедо»: умышленно ударил в бок одного соперника, оттаскал за воротник другого

Матч вообще получился жестким.

В недавнем интервью подкасту «Полный контракт» голкипер Михаил Бирюков вспоминал, как играл в сборной России с Радуловым – и тот пытался постоянно куда-то деть свою энергию и вдобавок принести пользу команде:

«Саша подходил, просил меня освободить место недалеко от скамейки соперников – садился, свешивался. Ему некуда было девать энергию – вы все его знаете – и когда он не мог выплеснуть ее полноценно на льду, он ходил просто по скамейке, отдавал всю энергию ребятам. И когда он ее и здесь уже не мог выплеснуть, он садился вот так – и начинал разговаривать с той скамейкой. Я сначала на это все так странно смотрел – мол, зачем ты это делаешь? А когда Койву-младший, который Мико, по-моему, начал отвечать, и я увидел, что он уже думает не об игре, а начинает охотиться за Сашей на льду и отвечает на это все».

Но не все действия заведенного Радулова одинаково полезны – иногда он просто начинает грубить и бить соперника без видимой причины. Как в матче с «Торпедо», например, когда он просто ударил клюшкой под ребра 20-летнего защитника Максима Федотова:

Главные судьи пропустили этот эпизод – хотя это удаление как минимум 2 на минуты. И Радулов тут мог подвести команду.

Хотя удаление Александр схватил еще до конца первого периода, когда зачем-то полез третьим во взаимоотношения Кирилла Семенова и 19-летнего Василия Атанасова, открывшего счет в матче. Радулов сперва толкнул молодого, а затем схватил за шкирку и пытался свалить (или протащить по льду на глазах у трибун?), но помешали арбитры и налетевшие игроки «Торпедо».

«Это хоккей. Нормальное поведение человека, который хочет выиграть», – прокомментировал оба эпизода с участием Александра Олег Знарок. К слову, у нападающего за этот вечер 18:35 на льду с 0 бросков в створ.

У Атанасова, кстати, нет никаких претензий к Радулову, о чем он с улыбкой говорил еще во время матча: «Радулов и Семенов? Я думаю, не всерьез они говорили. Так, напугать, может, хотели – увидели, что против них молодой пацан борется, кусается. Я думаю, запугать хотели. Но я не поддаюсь на такое».

А вот его партнера – нападающего Егора Виноградова – никто не спрашивал, поддается ли он на такое. Он просто встретился с коленом Вячеслава Войнова и досрочно закончил матч из-за травмы. И не он один: Кенни Агостино получил повреждение в первом периоде и больше на лед не выходил.

К слову, защитник «Ак Барса» закончил матч с двумя минутами штрафа – но не за этот эпизод, а за выброс шайбы в третьем периоде.

«По Агостино – он выбыл на две недели минимум, – не стал замалчивать травмы Игорь Ларионов. – Может быть, даже больше. Завтра все будет понятно. По Виноградову – то же самое. Нижняя часть тела, не буду говорить, какая конкретно, но, судя по всему, тоже серьезная травма.

Удар Радулова по Федотову? Вы знаете, комментировать такие вещи не совсем корректно, потому что это на усмотрение арбитров. Мы не можем контролировать судей, которые находятся на площадке. Они должны видеть – в сегодняшнем хоккее два лайнсмена и два арбитра: один смотрит на шайбу, другой – что происходит вдали от шайбы. Поэтому как бы я ни комментировал, мы ничего не поменяем».

Фото: ak-bars.ru