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Самая яркая драка на старте сезона: тафгай «Куньлуня» сцепился с мощным форвардом «Адмирала»

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Было жарко.

Уже по предсезонке можно было понять, что Фонбет чемпионат КХЛ-2022/23 будет зрелищным и боевым. Даже если отбросить двухсерийные массовые танцы «Авангарда» и «Сочи», можно вспомнить Антона Новикова из того же «Сочи» со Степаном Фальковским (СКА), Андрея Никонова («Динамо») с Павлом Махановским («Амур»), Илью Карпухина («Трактор») с Джошем Карри («Магнитка»), Владислава Семина («Барыс») с Егором Барановым («Автомобилист») – и это еще не полный список всех летних боев.

Даже в первом официальном матче сезона – за Кубок Открытия – закусились Максим Соркин и Артем Минулин, спустя два дня краги сбросили Захар Бардаков из СКА и новичок «Салавата» Саша Хмелевский, а в начале этой неделе «Куньлунь» и «Сибирь» вообще устроили драку в подтрибунке. Все это были импульсивные, напряженные, но не самые зрелищные бои. 

В воскресенье в матч «Адмирал» – «Куньлунь» состоялся мастер-класс по настоящим дракам на льду: сошлись нападающий Марк Верба (24 года, 184 см, 83 кг) и тагфай китайской команды Гарет Хант (34 года, 175 см, 85 кг). У Вербы было преимущество в габаритах – и он даже почти натянул свитер на голову соперника, но опыт взял свое – победа Ханта по очкам.

Гарет Хант успел еще нанести удар по лежащему Вербе – и это уже выглядело перебором. Журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале назвал такой поступок мерзостью – но в комментарии пришла пресс-служба «Куньлуня» с уверениями, что Хант планирует подойти к Вербе после матча.

Хотя, кажется, Марк и так не держит зла на соперника:

Вратарь Никита Серебряков назвал именно Марка Вербу лучшим игроком вечера – и передал ему в раздевалке переходящую фуражку:

– Пацаны, все красавцы. Спасибо, что помогали. Кто забил – вообще красавцы. Но сегодня... гладиатор!

– За такую победу можно и по будке получить. Всех с победой!

Надо отметить, что прилетело игроку «Адмирала» неплохо:

Но его команда уверенно выиграла – 3:1 и поднялась на четвертое место в конференции. При таких раскладах Марк наверняка готов драться хоть каждый вечер.

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Фото: hcadmiral.ru, телеграм-канал Алексея Шевченкотелеграм-канал «Куньлуня»

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