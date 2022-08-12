Красотка-ведущая ушла из «Авангарда». Она сменила уже два клуба КХЛ и успела поработать в сборной

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Главная потеря в межсезонье для «Авангарда» – Зухра Уразбахтина. Ведущая клубного ТВ не переедет с командой из Балашихи в Омск, хотя и обещает посетить новую арену. По ее словам, она собирается получить новое образование, поменять направление карьеры – и поэтому покидает «ястребов».

«Мне очень тяжело дался этот пост, и, думаю, вы поймете – почему, – написала Зухра в своем телеграм-канале. – Я приняла тяжелое решение – наши с «Авангардом» пути расходятся. Это был очень сложный выбор. Бесспорно, в «Авангард ТВ» мы делали наикрутейшие проекты. Это был пик моей карьеры как ведущей клубного телевидения в лучшей медиакоманде КХЛ.

Но после сезона я пришла к выводу, что хочу творчески реализовываться, хочу учиться тому, чего еще не знаю, хочу получить новое высшее образование и, как следствие, хочу поменять вектор своей карьеры.

А еще за последние годы я поняла, что за пределами Омска, Казани и еще нескольких городов – интерес к хоккею в России мал. Тем ценнее было видеть эти невероятные хоккейные сообщества, настоящие семьи – и вдохновляться вашей энергией.

У «Авангарда» огромное количество болельщиков, которые невероятно вовлечены и живо интересуются тем, что происходит в команде. Столько внимания, столько поддержки я не получала никогда и нигде; а такой преданности хоккею и страсти нет, наверное, ни у одного хоккейного сообщества в России. Берегите эту страсть и любовь к команде! Вы потрясающие!

Хочу сказать спасибо друзьям из всего медиа-отдела «Авангарда», которые были рядом, помогали и наставляли. Вы супер! Благодарю руководство хоккейного клуба за то, что пошли не смелый шаг и доверили мне быть лицом клубного ТВ в команде, где так ценят своих воспитанников. Я прошла омскую школу, это в сердце – навсегда!

Спасибо за два незабываемых года! Увидимся в Омске на хоккее – хочу приехать на новую арену и увидеть вживую вашу невероятную энергию и то, как вы поддерживаете команду. И поболеть с вами.

С любовью, Зухра ❤️».

«Авангард» в свою очередь попрощался с ведущей теплым роликом:

Уразбахтина проработала в «Авангарде» два сезона – клуб анонсировал ее появление в августе 2020-го. До этого она год вела эфиры «Ak Bars TV Live» во время матчей казанской команды. Считалось, что она покинула столицу Татарстана ради работы на «Матч ТВ» (у нее уже был продолжительный опыт на телеканале «Татарстан-24»).

В итоге в эфире «Матч ТВ» Уразбахтина так и не закрепилась, зато дебютировала на «Первом» канале, ведя студии во время домашних матчей сборной России вместе с Павлом Занозиным. Кроме того, она делала сюжеты и для ютуб-канала «Хоккея России».

«Прошу заметить: я нигде не писала о том, что я заканчиваю карьеру телеведущей, – уточнила в одной из своих сторис Зухра. – я сказала о том, что я не вижу дальше развития себя в хоккейном клубном ТВ, потому что всего самого лучшего – максимума – я достигла.

Планов у меня очень много, и в первую очередь я хочу заняться своим образованием. А второе: я буду развивать свой бизнес – онлайн-образование».

«Авангард» лишился ведущей, но вместе с тем появилась и интрига: кто заменит Уразбахтину в эфире клубного ТВ? И получится ли у новой ведущей быть настолько эффектной?

Фото: телеграм-канал и соцсети Зухры Уразбахтиной, hawk.ru