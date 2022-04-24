Возможно, главный эпизод финала Кубка Гагарина-2022: игроки «Магнитки» не могли смениться больше 5 минут, но не пропустили!

Нереальная воля от уральцев.

В финале Кубка Гагарина происходят настоящие чудеса: «Магнитка», которая весь сезон играла в атаку лучше всех в КХЛ и устраивала безумные перестрелки даже в плей-офф, везет из Москвы ровно 0 пропущенных шайб.

В порядке полевые – 37 блоков за две игры.

В невероятном порядке Василий Кошечкин, сделавший два шатаута за три дня в возрасте 39 лет.

Это самоотверженный кубковый хоккей. И теперь «Магнитка» в шаге от титула, причем третью победу в серии она вытянула буквально на зубах, а многое решил отрезок во втором периоде.

«Металлург» попался в ловушку ЦСКА: с дальней скамейкой смены проще проводить атакующей команде, а гости несколько раз подряд не могли вывести шайбу из своей зоны, что привело к очень долгому наложению свежих звеньев армейцев на уставшее сочетание «Магнитки».

За 6:50 до второго перерыва ЦСКА начал свою позиционку – на площадке у «Магнитки» оказались Денис Зернов, Максим Карпов, Николай Голдобин, и пара защитников Дронов – Минулин.

Затяжная позиционная атака закончилась одним из самых опасных моментов ЦСКА в матче – Михаил Григоренко пытался добить из убойной позиции, но перед ним сложились защитники «Металлурга» и в створ шайба не пошла.

За 5:43 до конца периода Зернов выбрасывает шайбу до чужих ворот – но так он дал команде только несколько секунд передышки, ведь меняться после проброса нельзя. При этом Илья Воробьев не мог взять таймаут при пробросе. Вбрасывание выиграл «Металлург», но шайбу вывести не смог – ЦСКА снова закрутил свою карусель свежими игроками.

Пятерка «Металлурга» в этот момент выглядела так: очень уставшие игроки, которые старались несколько секунд постоять на прямых ногах, чтобы сохранить немного сил. Об активной обороне речи уже не шло.

На 5:12 ЦСКА не удержал шайбу в зоне атаки, но «Металлург» поменял только одного игрока – Николай Голдобин из последних сил запрыгнул на лавку.

На 4:28 «Магнитка» почти зацепилась – Максим Карпов выносил шайбу, но судьи снова зафиксировали проброс. По лицу Григория Дронова можно было понять, насколько тяжело пришлось защитнику «Магнитки».

ЦСКА забрал вбрасывание – «Металлург» снова держится на прямых ногах.

На 3:58 – проброс, а Джош Карри явно расскажет об этой смене своим детям.

На 3:15 все опять испортил ЦСКА – неточная передача на синюю линию, шайба вышла и Зернов успел поменяться, то есть без смен продолжают играть Дронов, Минулин и Максим Карпов.

Ровно за 2 минуты до конца второго периода всех спас как раз Карпов – зацепился за шайбу, аккуратно вбросил ее и обеспечил смену изможденной тройке хоккеистов «Металлурга». Разумеется, во втором перерыве в микст-зону позвали именно его – и Максим был удивительно бодр: «Не успевал считать, они очень быстро менялись. Ничего страшного, бывает. Они нас хорошо закрыли, но мы молодчики, выстояли».

Итоговое время тройки суперменов:

Максим Карпов – 05:12, Григорий Дронов – 05:34, Артем Минулин – 06:06.

Илья Воробьев после матча тоже нашел слова для своих парней: «Горжусь своими ребятами, что выстояли пять минут в конце второго периода. Ребята здорово пластались, Вася [Кошечкин] тоже помог. Там наложили несколько смен и ребята просто встали. Ребята – красавцы! Если раньше можно было брать таймаут при пробросе, то сейчас нет».

Этот эпизод действительно можно назвать решающим – после него у ЦСКА не было более опасных моментов в зоне соперника. И если действия игроков «Магнитки» можно назвать хоккейным героизмом, то к игрокам ЦСКА есть вопросы – по сути, их ультрадолгая схема была эффектной, но без внятного результата – контроль периметра без нагрузки для вратаря и без борьбы на пятаке, хотя соперник был измотан. Теперь Сергею Федорову нужно делать срочные выводы – его атака перестала работать, а «Металлург» буквально в одном шаге от очередного титула.

Финал

Счет в серии – 1-3

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев