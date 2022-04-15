У Романа Ротенберга странные отношения с кубковой бородой: брился между раундами, отрастил специально под ЦСКА

Знаете один из культовых атрибутов хоккейного плей-офф? Правильно, это борода. Причем атрибут, скорее, североамериканский – в советском клубном хоккее хватало своих суеверий, но не было плей-офф, поэтому и бороды массово не отращивали. Если вы посмотрите на фотографии советских хоккеистов, то увидите в основном гладко выбритые лица. Хотя были и исключения – Виктор Жлуктов носил такие усы, которым позавидовал бы Остон Мэттьюс.

В НХЛ моду на растительность на лице ввели легендарные «Айлендерс». Точнее, один человек из состава легендарных «Айлендерс». Кен Морроу учился в колледже, играл в хоккей и редко брился – тренер спросил его, хочет ли он оставить бороду до самого выпускного, и Морроу ответил: «Да».

Кен был неплохим защитником – попал в сборную США на Олимпиаду-80, и у главного тренера Херба Брукса одним из правил было «Никаких бород». Впрочем, ради Морроу он его подкорректировал: «Никаких бород, если до вызова в сборную у тебя не было бороды». В итоге Морроу стал одним из творцов «Чуда на льду», завоевал золото Олимпиады и дебютировал за «Айлендерс» в год, когда команда-династия взяла свой первый титул.

Борода Морроу была фартовой, но в качестве суеверия она закрепилась в финале-1980 против «Филадельфии» – пришлось играть 4 матча за 5 дней, бритье отошло на второй план, а поход закончился первым Кубком Стэнли. После финала вся команда сбрила бороды. Но не Кен Морроу. Почему? Потому что его борода была больше, чем просто суеверием.

Примечательно, что преемники династии «Айлендерс» из Эдмонтона к бородам относились без должного почтения – кубки брали гладкие Гретцки и Мессье. Новый виток традиция получила в конце 80-х, когда «Нью-Джерси» выбил «Айлендерс» из плей-офф и решил оставить себе на память важную часть стиля легендарного соперника. Про это рассказывал Кен Данейко, который позже запустил традицию наполнять Кубок Стэнли разной едой.

«Мы взяли пример с Морроу. Если честно, моя мама была не в восторге. Она говорила: тебе лучше выиграть этот кубок, потому что твою бороду я ненавижу», – вспоминал Дени Потвен.

В России бороды в качестве атрибута плей-офф закрепились уже с запуском КХЛ – за Кубком Гагарина выезжали бородатые капитаны. Самые известные бороды с титулами – это, пожалуй, Данис Зарипов, Илья Ковальчук, Олег Знарок и Геннадий Величкин.

Поэтому ничего удивительного в том, что Роман Ротенберг решил отращивать кубковую бороду нет – это признак успешного хоккейного вождя, который с победами забрался на самый верх.

Впрочем, с бородой у Ротенберга странные отношения.

Вот он перед первым матчем с Минском.

Вот – после четвертого. Щетина, не более.

А это – первый матч со «Спартаком», никакой бороды нет.

Здесь уже пятый матч против красно-белых и борода растет.

Никуда не делась и перед ЦСКА.

Седьмой матч – борода готова к финалу, но Сергей Плотников своим дублем все испортил.

Возможно, у Романа Ротенберга просто новая кубковая традиции – бриться, если соперник прекратил сопротивление за четыре матча.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко; ska.ru