«Магнитка» стильно разобрала «Трактор» – победную красоту исполнило четвертое звено

«Трактор», добро пожаловать в настоящий плей-офф. Уже нет «Нефтехимика», который героически лез в восьмерку, раскрывая игроков из ВХЛ. Нет и «Салавата», который в один момент потерял всю свою ударную мощь. Но есть обученная команда, которая умеет играть плотно и очень здорово наказывает за пассивность.

Самый приличный отрезок Челябинска в атаке – последние две минуты матча, когда удалось поиграть в формате 6-на-5 и поджать «Магнитку» в зоне защиты. До этого – удручающая пустота, которую эпизодами разбавлял Никита Тертышный.

Пустота – вполне подходящее слово, потому что одну шайбу из двух «Трактору» подарил соперник. В середине матча Артем Батрак задумчиво сказал Роману Скворцову: «Я не помню, чтобы у «Трактора» были позиционные атаки». Это действительно так – Челябинск пытался атаковать сходу, не акцентировал внимание на воротах соперника и очень, очень пассивно играл без шайбы. На это невозможно смотреть. За это невозможно переживать – у такого стиля и такого подхода к игре просто нет будущего.

Важное пояснение – откат как форма тактики можно использовать без особых проблем. Все решают детали и исполнение – с этим «Трактор» очевидно не справляется.

И эта скука от школы, подарившей мировому хоккею несколько десятков великих технарей, удручает. Потому что против нее вышла команда, которая к солидной жесткости прикручивает классное исполнение отдельных эпизодов.

Например, вот этот гол Хультстрема в большинстве – сеанс гипноза для спецбригады соперника.

Или победный гол, который исполнило четвертое (!) звено «Магнитогорска». Знаете, сколько раз Архип Неколенко забивал в плей-офф до этого момента? Ноль. А сегодня включился в эпизод и исполнил на первую победу в серии.

У «Трактора» есть определенный ресурс креатива – все тот же Никита Тертышный, который играет очень дерзко и в целом генерирует много интересных атак, и Виталий Кравцов, которого «Магнитка» все же смогла закрыть в равных составах и прижала неприятными стыками у бортов. Но проблема в том, что «Трактор» так и не смог полноценно прикрутить яркость и креатив к базовым ходам, которые давали результат против других соперников.

Мы видели такое уже год назад: «Салават» с топовой тройкой иностранцев спокойно убрал этот «Трактор» со счетом 4-1. Кажется, Челябинску пора переосмыслять текущий стиль, иначе все закончится очень быстро.

Финал Востока

Счет в серии – 1-0

Фото: РИА Новости/Александр Овчаров