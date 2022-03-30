Самый жуткий эпизод дня: защитник «Магнитки» заблокировал бросок головой. Его быстро увезли на скорой – жизни ничего не угрожает

«Магнитка» и «Авангард» наконец-то закончили свою, без преувеличения, роскошную серию. Семь результативных матчей, панчи тренеров и борьба до самого конца.

Один из ярчайших эпизодов последнего матча – блок защитника «Магнитки» при счете 3:0 в пользу «Металлурга». Алексей Маклюков кинулся под выстрел Арсения Грицюка и так и не поднялся – выглядело страшно.

Со льда Маклюкова увозили врачи – на носилках.

Арсений Грицюк, который травмировал соперника, переживал больше всех: торопил врачей, когда Маклюков упал и ехал рядом с носилками, подбадривая Алексея.

В кадр попало и лицо главного тренера «Авангарда» Боба Хартли: он выглядел взволнованным и пытался понять, насколько серьезное повреждение получил игрок «Металлурга».

Маклюкова увезли в больницу. Тренер «Магнитки» Илья Воробьев сказал, что его жизни ничего не угрожает, и отметил все того же Арсения Грицюка в контексте всей серии и этого эпизода:

«Хочу отметить Арсения Грицюка. Когда его взяли на Олимпиаду, думал, правильно или нет. Сейчас стало понятно. Парень растет интересный, развивается, очень хороший парень.

Маклюкову шайба прилетела в ухо, он сейчас в больнице. Жизни ничего не угрожает. Останавливают кровь из уха. Делают МРТ и другие процедуры».