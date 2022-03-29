🔥 «Авангард» и «Магнитка» устроили шоу: их серия станет самой результативной в истории КХЛ!

Очень весело сыграли в атаку.

Большим командам – большие достижения. Седьмой матч «Магнитки» и «Авангарда» не только определит последнего участника финалов конференций, но и официально закрепит за этой серией статус самой результативной.

Ранее рекорд принадлежал «Трактору» и «Барысу»: это был веселый 2013-й, у Челябинска были Валерий Белоусов – на посту главного тренера, в атаке – Ян Булис, молодой Евгений Кузнецов и Станислав Чистов, а на синей линии им блестяще помогал Дерон Куинт. У «Барыса» было трио Боченски – Бойд – Доус. Все это в итоге привело к крайне результативной серии – 47 заброшенных шайб по итогам 7 матчей.

«Авангард» и «Магнитка» уже настреляли 47 голов – и точно установят новый рекорд. Несмотря на равенство в серии, омичи забросили на три шайбы больше – помогли первые две игры, в которых команда Боба Хартли отгрузила «Металлургу» 15 шайб.

Лучший бомбардир этой серии – Петер Цегларик, который очень много ассистирует партнерам. Очень мощно играет и Арсений Грицюк – у него пять голов в полуфинале Востока, и он едва ли не лучший нападающий омичей в этом плей-офф. У «Магнитки» в полном порядке Егор Яковлев, Андрей Чибисов и Николай Голдобин – их результативность помогла команде уйти со счета 0-2 в серии.

При этом нет явного перекоса в сторону шайб, заброшенных в неравных составах – команды весело ломают друг друга в формате 5-на-5 или 4-на-4, что вполне объясняется системностью «Металлурга» и «Авангарда», а также тем фактом, что вратари в этой серии заметны на очень коротких отрезках.

Тем не менее, большинство играет очень важную роль: «Авангард» забрал шестой матч, забросив 4 шайбы в неравных составах – и напомнил болельщикам о прошлогодней магии Константина Шафранова.

Все идет к рекорду, но есть ощущение, что в Магнитогорске нас наконец-то ждет низовая игра – на кону будет выход в финал Востока.