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«Магнитка» получила от «Авангарда» 8 (!) голов. 5+20 за неудачный силовой, гол на первой минуте, а дальше просто развалилась

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«Авангард» против «Магнитки» – классика нашего хоккея, от которой ждешь эмоций, полного контакта и интригующего сюжета в каждом матче. В этом году добавилось и столкновение стилей – Илья Воробьев собрал техничную команду, легко протащил ее по дистанции регулярки и довольно эффектно со своим креативным отрядом проскочил «Барыс».

У Боба Хартли все более приземленно: селекция сместилась в сторону габаритов, на месте осталась защитная система, которая самоотверженно блокирует вообще все, а прошлогодний плей-офф сделал «Авангард» носителем чемпионского ДНК.

И результат первого матча этого столкновения шокирует: «Магнитка» разрушила свой план одним неудачным силовым приемом, а дальше просто развалилась.

Судьи дали 5 минут штрафа Джошу Керри: канадец атаковал Шарипзянова из слепой зоны, да и локоть, судя по всему, выставлял.

После матча на эпизод остро отреагировал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев: «Насколько был оправдан хит Керри в средней зоне на первых секундах? Понятно, что не оправдан. Мы знали, что у игроков «Авангарда» есть задание лежать на льду до выхода докторов, если идет удар в голову или в спину. Удар в голову был, но потом человек играл. Надо смотреть эпизод с разных повторов, я сейчас посмотрел с нашей камеры, но тут сложно сказать»

Его можно понять: Иван Телегин за минуту реализовал несгорающее большинство, а чуть позже Шарипзянов забил в формате 4-на-4 – если бы Дамир не вернулся на лед, «Авангард» остался бы лишь с четверкой опытных защитников, один из которых – Семен Чистяков.

Во втором периоде Шарипзянов забил еще раз – «Магнитка» к этому времени горела со счетом 1:5.

Забил даже молодой Тимофей Давыдов – у него это первый гол на взрослом уровне. Илья Воробьев может списать этот разгром на удаление в начале игры, но его команда развалилась и за два периода нанесла лишь 6 бросков в створ. Не очень сыграли и оба вратаря «Металлурга» – Кошечкин и Налимов, по ощущениям, пропустили вообще все, что летело в створ ворот.

Впрочем, это не проблемы «Авангарда» – чемпионы с ноги открыли дверь во второй раунд плей-офф, даже без защитников-легионеров, игравших важнейшую роль в командных схемах. Боб Хартли захватил инициативу в серии против еще одного мощного оппонента.

Металлург Мг – Авангард 1:8 (0:4, 1:3, 0:1)
Дата проведения
18 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Телегин (Якупов, Цегларик)
0:2 – 6 Шарипзянов (Цегларик, Прохоркин)
0:3 – 13 Якупов (Береглазов, Цегларик)
0:4 – 16 Прохоркин (Сошников, Сведберг)
1:4 – 23 Лайпсик (Чибисов, Яковлев)
1:5 – 24 Семенов (Брюквин)
1:6 – 33 Шарипзянов (Цегларик, Семенов)
1:7 – 39 Прохоркин (Сошников, Сведберг)
1:8 – 46 Давыдов (Сошников, Якупов)

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Фото: ХК «Авангард»

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