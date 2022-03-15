Лучший бомбардир Кубка Гагарина-2022 – защитник! Войнов вытащил «Динамо» в следующий раунд

Забил столько же, сколько и в регулярке.

Только в понедельник определились все участники полуфиналов конференций КХЛ (впервые за 3 года в первом раунде была серия из 7 матчей!). Московское «Динамо» дома обыграло «Северсталь» со счетом 2:1 и 4-3 в серии (хотя и уступало 0-2 по играм) – во многом это произошло благодаря яркой игре одного из лидеров бело-голубых.

Подумали про Вадима Шипачева? Он тоже неплох, но никакого следующего раунда не было бы без Вячеслава Войнова.

Именно защитник стал лучшим бомбардиром этой серии, а в решающем матче забросил победную шайбу – хоть никто в первом периоде и не догадывался, что это она.

Этот мощный выстрел в большинстве – уже пятый гол Войнова в плей-офф. И, что самое важное – это третья его победная шайба в ворота «Северстали». И самая важная.

Вторую по важности Вячеслав забросил в овертайме четвертого матча – с ней «Динамо» окончательно вернулось в серию.

После того матча партнеры кричали в раздевалке «Это Слава – пулемет». И, видимо, Войнову такое прозвище понравилось. Перед вторым раундом он не только настрелял 5 голов, но и записал 4 результативные передачи.

При этом можно придраться, что защитник не идеально справлялся со своими основными обязанностями – в шестом матче серии вообще схватил «-2», но он полностью компенсировал это действиями в чужой зоне.

Вообще такой хоккей от Войнова вряд ли кого-то удивляет – про два Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» и золото Пхенчхана все помнят (особенно Подъяпольский) – но все же в регулярке мы видели другую версию игрока. Не такую совершенную.

Возможно, за его прокачку «Динамо» должно благодарить сборную России (в которой, кстати, был тренер Кудашов) и Олимпиаду в Пекине – именно после похода за китайским серебром Вячеслав преобразился. Конечно, в среднем за матч он набирает меньше, чем те же звездные нападающие СКА, но сейчас такие показатели совершенно не важны – главное, как долго ты продержишься и поднимешь ли Кубок Гагарина.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Счет в серии – 4-3

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев