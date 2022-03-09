НХЛ приостановила отношения с КХЛ. Как это повлияет на наш хоккей?

НХЛ присоединилась к параду санкций против России: недавно главная хоккейная лига мира объявила, что приостанавливает любые отношения с КХЛ.

Что это значит?

Вот информация, которую выдал инсайдер Фрэнк Серавалли.

«В записке, распространенной среди генеральных менеджеров, НХЛ потребовала от команд «немедленно прекратить все отношения [прямые или косвенные] с КХЛ и клубами КХЛ [и всеми их представителями], а также с агентами игроков, которые базируются и продолжают вести бизнес в России».

Приостановление действия меморандума о взаимопонимании НХЛ с КХЛ также привело к «прекращению общения между соответствующими сотрудниками» двух лиг.

Ожидается, что эта ситуация окажет влияние на трансферную политику клубов НХЛ в части подписания свободных агентов из КХЛ. При этом командам по-прежнему разрешено это делать, если игроки свободны от контрактных обязательств.

НХЛ уведомила КХЛ, что «продолжит соблюдать существующие и будущие контракты с клубами КХЛ», хотя у нее больше не будет возможности напрямую проверять статус контрактов».

А что за меморандум?

Меморандум об уважении контрактов, который КХЛ и НХЛ подписали в 2010-м. Его суть сводилась к тому, что две лиги обязались уважать контракты игроков и оперативно предоставлять информацию по статусам контрактов хоккеистов. Кроме этого, подписать игрока с действующим контрактом становилось невозможно – чтобы игрок КХЛ мог подписаться в НХЛ, он должен был стать свободным агентом, либо отработав контракт полностью, либо выкупив его у клуба, то есть выплатив компенсацию, установленную в регламенте КХЛ.

Одной из главных причин подписания такого соглашения стала история Александра Радулова – молодая звезда «Нэшвилла» летом 2008 года неожиданно приземлилась в «Салавате» при действующем контракте в НХЛ. Такого раньше просто не было, и это выглядело вызовом от только что созданной КХЛ – молодой игрок, который еще не достиг пика, приезжает в Россию и становится звездой топ-клуба.

Разумеется, важную роль сыграли деньги – в Уфе Радулову фактически утроили его зарплату по сравнению с энхаэловским контрактом новичка. Ему выдали 10 млн долларов на три года – с учетом налогов это было чем-то невероятным.

Бомба взорвалась приличная: ИИХФ угрожала запретить Радулову играть за сборную и дисквалифицировать «Салават» из Лиги чемпионов (помните, мы когда-то в ней участвовали), а «Нэшвилл» слал гневные письма в офис КХЛ. Впрочем, босс российской лиги Александр Медведев включил режим скалы и отбивался от всех нападок: «И умоляю, не нужно пугать нас Радуловым. Он гражданин России. Да, у него остался год контракта новичка в НХЛ. Но пусть теперь заокеанская лига почувствует то, что чувствовала Россия, когда в прошлом от нас в НХЛ уезжали игроки с контрактами, подписанными в нашей лиге. Причем этот процесс продолжается. Я предлагаю его остановить, утвердив меморандум. Иначе завтра из НХЛ к нам уедет звезда почище Радулова. И этот бесконтрольный процесс не будет иметь конца.

У нас в лиге есть правило: если игрок хочет расторгнуть контракт с клубом КХЛ, он обязан компенсировать две трети суммы договора. Если в НХЛ нет таких правил, которые позволяют игроку стать свободным агентом, я предлагаю поступить очень просто. Вы, господа из-за океана, платили нам 200 тысяч долларов за хоккеиста во время действия трансферного соглашения? Давайте мы сейчас заплатим вам такие же деньги за Радулова. И закроем вопрос. Если в НХЛ считают, что 200 тысяч долларов справедливая цена за одного хоккеиста, мы готовы подтвердить это на практике. Ведь это улица с двусторонним движением, не так ли?».

Но конфликт довольно быстро потух: сначала КХЛ ввела мораторий на подписание игроков НХЛ с действующими контрактами, а спустя два года подписала с НХЛ тот самый меморандум, который до сегодняшнего момента регулярно продлевали. В этой схеме есть как плюсы, так и минусы: клубы не переживают, что их хоккеиста выдернут посреди сезона, но не получают компенсацию по примеру европейских лиг. Впрочем, цена этой компенсации – отъезд игрока в НХЛ в любой момент по желанию задрафтовавшей его команды.

И что, теперь будут нелегально забирать игроков?

Похоже, что все равно нет. НХЛ продолжит уважать текущие и будущие контракты – просто механизм обмена информацией усложнится.

Если раньше клуб НХЛ мог запросить данные о контракте напрямую в клубе или у представителя игрока из России, то теперь такой запрос будет передаваться в Центральный реестр – структуру КХЛ, которая владеет информацией по каждому соглашению в лиге.

Так что пока это заявление НХЛ можно рассматривать как дипломатический укол, не более – лига присоединилась к международному санкционному блоку, не сжигая мосты.

А какие реальные проблемы могут возникнуть?

Самая очевидная – перелет и получение визы. С массовым закрытием воздушного пространства и дипломатической конфронтацией можно просто не попасть в Северную Америку, чтобы играть в хоккей, либо потратить на дорогу сильно больше времени и нервов, чем обычно.

Еще один важный момент – перспективы русских юниоров на драфтах CHL и НХЛ.

Первая – сильнейшая юниорская лига Канады. На днях агент нескольких наших хоккеистов Дэн Мильштейн заявил, что CHL собирается запретить выбирать на драфте русских юниоров. Официального объявления пока не было. Но даже если это случится, то будет проблемой для отдельных игроков – не для хоккея в России. Наоборот, больше талантов останется конкурировать внутри страны и не потеряется в незнакомом быту и языковой среде.

НХЛ – наверное, в первом раунде вряд ли кто-то рискнет выбирать юниоров, которые из-за сложной политической обстановки могут просто не доехать до своего нового клуба. Да и то – в случае с очевидными топ-талантами уровня Овечкина или, например, Мичкова – даже такой фактор вряд ли станет сдерживающим. Например, «Вашингтон» в 2010-м взял в первом раунде Евгения Кузнецова, понимая, что его придется ждать несколько лет. Ну, разве что выбор будет чуть ниже, чем в обычное время.

Таким образом, наш хоккей оказывается в довольно уникальной ситуации – желающим попробовать себя в НХЛ будет проблематично туда добраться, поэтому, вполне вероятно, какая-то часть из них останется в КХЛ. В теории, российская лига от этого только выиграет – больше своих сильных игроков и молодых талантов в составе.

Но есть проблема – сейчас никто не знает, что в ближайшее время произойдет с насквозь бюджетной и дотационной лигой.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Федоренко; Gettyimages.ru/Minas Panagiotakis, Phillip MacCallum; ska.ru