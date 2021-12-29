Счастлив ли Владимир Родионов? Колонка Павла Гооге

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От редакции: вы читаете блог тренера Павла Гооге, известного по работе со «СКА-Уралом», «Урал-Грейтом», «Автодором», ЦСКА, «Витой» и «Рязанью». Павел – автор создания молодежного проекта ЦСКА, где он в начале нулевых впервые в России запустил системную подготовку молодых игроков. В 2019 году помог Локомотиву-Кубани перезагрузить подготовку молодых игроков. Подписывайтесь – здесь будет интересно.

В «Автодоре» к середине ноября уже третий, с начала сезона, главный тренер. Удивительное в этом событие то, что многих оно уже не удивляет. Для клуба и его руководителя это уже давно составляет часть «особенной клубной культуры».

Что из года в год происходит с этим клубом? Можно ли «проект Автодор» в его спортивной составляющей считать успешным? Если считать, что «успех – это когда ты счастлив», то счастлив ли руководитель «Автодора»?

В конце 80-х, работая с юношескими командами, мне довелось провести в столице Удмуртии плодотворные три года. Там я впервые услышал о Родионове. Римас Эндрияйтис, экзотический, по тем временам, литовский тренер с опытом высшей лиги СССР, приехал с саратовской командой на игры (уже не помню какой лиги или турнира) в Ижевск. Мы познакомились с ним и разговорились.

Команды Родионова уже тогда выделялась разрывом шаблонов и амбициями. Литовский тренер, центровой киевского «Строителя», своя история, свой стиль. Уже в те времена это практически была частная команда, а точнее будет, как сейчас говорят, частно-государственное партнерство.

Владимир Евстафьевич Родионов всегда шел по баскетбольной жизни своим путем.

Одна очень умная женщина нейропсихолог, психолингвист Т.В.Черниговская говорила, что «Человек ничего никому не должен, но все-таки хорошо, когда он понимает, чего он все-таки хочет»

Так чего же хочет Владимир Евстафьевич? И откуда он такой в баскетболе взялся?

В 2015 году была в одной из саратовских газет за авторством Ольги Протасовой была опубликована статья «Баскетбол Евстафьевич». Для понимания феномена Родионова как личности позволю себе произвольно ее процитировать.

Родился и вырос в Казани, переехал в Саратов, где профессионально играл в баскетбол. Завершив карьеру в звании мастера спорта, начал работать в СМУ ПТТУ, (*организовал несколько строительных бригад по типу «шабашников») и начал тренировать заводскую баскетбольную команду.

После акционирования «Автодора» Родионову достался «кусочек» автотранспортного предприятия. Он организовал на его базе уже официальный строительный кооператив. Строил все подряд. Деньги вкладывал в строительную технику и асфальтный завод. Позднее благодаря нужным связям стал региональным «нефтяным магнатом». Выступив учредителем инвестиционной компании «Волга-нефть», президент которой помог Родионову приобрести пакет акций Саратовского НПЗ за совершенно смешные деньги – 80 тыс. руб., (по тем временам это были две-три средние зарплаты). Последующая удачная продажа этого пакета дала Родионову возможность в дальнейшем приобретения нескольких нефтяных скважин в Самаре. Его фирма «Нафта» и концерн «Волганефть» занимались разработкой нефтяных месторождений.

Благодаря баскетбольной команде несколько лет имел налоговые льготы.

Нефть и строительство давали стабильный доход, Родионов пробовал себя в других видах бизнеса. Открыл первый в городе европейского образца супермаркет хозяйственных товаров, мебельный салон «Евроинтерьер», магазин одежды «Галерея моды», приобрел контрольный пакет АО «Саратовкнига» и активно инвестировал в приобретение самой разнообразной недвижимости.

Сам Родионов признается: «недвижимости ( *в те времена) было так много, что он порой и сам не знал, что ему принадлежит.

Карьера предпринимателя развивалась по нарастающей, пока в 1996 году Владимир Евстафьевич не принял решение претендовать на пост губернатора Саратовской области, а проиграв борьбу за него, в 1999 году не попытался баллотироваться в Государственную думу. И тоже для себя безуспешно.

За свои политические амбиции он расплатился и спокойной жизнью, и частично бизнесом.

Выборы показали, что Родионов не умеет работать с командой. Все, кто помогал ему на выборах, остались разочарованы итогами. Именно из-за отсутствия надежной команды из Родионова не получился бы настоящий политик. Сам он всегда был слишком бескомпромиссным.

Родионов вряд ли ( * еще в те времена) знал, что такое сомнения, а амбиции без сомнений – вещь опасная.

«Работать с ним, говорят, мука. Человек не рацио, а эмоцио, порой доверчив, как ребенок, страдает фаворитизмом. Властен и внушаем до абсурда. Его открытость к новым идеям и новым людям приводила к тому, что он часто быстро увлекался и так же быстро остывал. Как правило, переоценивал всех, которых встречал по жизни».

Несмотря на большое количество проектов, мало какой из них можно было бы назвать блестящим. То ли у него не хватало людей, которым он мог бы делегировать полномочия, самому же всем заниматься – не хватало времени. То ли для него действительно бизнес всегда был только необходимостью…

« …Существенную долю своего капитала он сделал на удачной перепродаже акций, которые ему достались даром. Да и за то, что эти сделки оказались успешными, ему надо сказать спасибо людям, которые подсказали. Это не признак успешного грамотного ведения бизнеса, а воля случая. Человек просто оказался в нужном месте в нужное время. И что? Он даже не смог подтвердить, что судьба не зря дала ему фору по жизни. Вместо этого он расплевался с людьми в политике и в бизнесе».

Вот что во времена выхода статьи *(2015 год) Родионов говорил о том своем жизненном пути:

«Мне есть, чем гордиться: я не одно дерево посадил, а целый сад, дом выстроил, два сына, внуки. Я занимаюсь тем, что люблю. А жизненные коллизии, неурядицы… без этого не бывает. Но главное, моя совесть перед народом и перед самим собой чиста… Я, думаю, и не смог бы по-другому. Видимо, так наверху там задумано, что в каждом деле должен быть свой чудак. В баскетболе – Родионов».

Все так есть и в баскетбольной составляющей жизненного пути́ Владимира Евстафьевича.

Новые сезоны, составы, игроки, тренеры… и идеи.

Постоянно изменяющаяся «кормовая база» клуба. На разных этапах это были игроки и тренеры с опытом высшей лиги СССР ( Кожелянко, Блик, Сидякин, Селехов)), затем игроки дублей московских ЦСКА и «Динамо» и союзной первой лиги (Носов). Довольно продолжительный период молодых и крупногабаритных игроков привозили из Украины (Хижняк, старший Хряпа, Ботичев), впоследствии добавили движения из Беларуси ( Веремеенко). В какой то момент организовалась камерунская диаспора, насчитывающая с десяток молодых парней. Были времена, когда ведущие спортивные школы Москвы и Ленинградский интернат входили с сферу интересов «Автодора» (так появились Пашутины, Королев. Клуб мог позволить себе рассчитываться с тренерами за переезд их воспитанников из Москвы и Ленинграда. Одним из первых клуб на постоянной основе в весенние периоды сезонов стал проводить в Саратове домашние финалы первенства России для игроков 19 лет. Модель «на опережение», по которой «смотрим, отбираем лучших из того, что имелось в стране, платим их тренерам и организуем переезд в саратовский интернат была отработана и показала себя весьма эффективной. Нужно было показать родителям условия проживания, питания, рассказать об учебе и о условиях для тренировок, о карьерном, через взрослую команду, росте, чтобы забирать и тех, кто поначалу сомневался в целесообразности переезда. Другие клубы, за редким исключением в лице Самары и ЦСК ВВС, ничего подобного в 90-е годы не делали. Стабильно выбирать талантливых с многообещающим будущим парней у Родионова получалось до начала 2000-х годов. Пока не появилась мощная конкуренция от молодежного проекта ЦСКА. Затем от «Химок», а еще позднее от краснодарского Локомотива. После появления и набора качества проектами «Зенита», МБА, «Самары», «Руны», «Пармы» и «Нижнего Новгорода» «Автодор» выдавили и из этих регионов.

В результате клуб вынуждено переключился на Сибирь. И на ранние этапы межрегиональных турниров азиатской части России. Сейчас «кормовую базу» клуба по молодым игрокам в основном составляют спортивные школы Омска, Томска, Новосибирска, Барнаула и Улан-Уде.

Несколько раз Родионову удавалось установить контроль над молодежными сборными России. Последовательно набирая талантливых ребят России, клуб периодически собирал в интернате группы игроков, составляющих основу резервных команд (так получилось с младшим Хряпой).. Родионов и сам несколько раз становился во главе этих сборных. В последний раз это было в 2014 году, когда он возглавил кадетскую национальную сборную России (среди игроков не старше 16 лет). Эта ситуация могла использоваться для приглашения ребят сборной из других клубов уже в орбиту «Автодора».

Впоследствии, потеряв монополию на проведения финальных турниров, ресурсы и преимущество при стимулировании детских тренеров передавать своих воспитанников в Саратов, утратив возможности собирать таланты со всей страны, Родионов также потерял контроль и над резервными сборными.

Что можно сказать о выпускниках интерната или о «воспитанниках «Автодора». Их было действительно много, как и медийной волны по этому поводу от самого Родионова. Но громкие заявления Владимира Евстафьевича о том, что тот или иной молодой игрок клуба будет открытием в НБА, со временем так ни разу и не подтвердились.

Бено Удрих провел успешную карьеру ролевого игрока. Сергею Моне, Ярославу Королеву и Виктору Хряпе закрепиться в НБА не удалось. Веремеенко дальше выбора на драфте не прошел. При этом справедливости ради следует отметить, что словенец и москвич проехали быстрым транзитом, белорус задержался немногим дольше. Так что продуктом «Автотора» в НБА могут считаться натурализованный украинец Виктор Хряпа и саратовский уникум Сергей Моня. И то с определенной натяжкой. В НБА эти игроки уезжали из ЦСКА.

Маловато для огромной и трудно подсчитываемой массы перспективных ребят, собираемых клубом за более чем два десятка лет. А если посмотреть составы национальной сборной России разных лет? Мягко говоря, доминирования саратовских игроков мы не увидим. Да и не окажется таковых, подготовленных детскими тренерами Саратова и Саратовской области (за исключением Сергея Мони, конечно). Это все больше история посредничества. Что-то из области торговли, когда купил, пока подешевле, продал, когда подорожало. Или просто потерял без продажи, но с рассказами, что «товар этот» на складе «перекупщика» побывал.

Почему?

Игроки выбирались и подбираются по габаритам, физическим качествам и способностям. Самых талантливых из них, образно говоря, «сразу же бросали в воду», погружая в команды старших возрастов и основную команду. Тренеры, получая от Родионова установки относительно минимального игрового времени и той роли, в которой нужно использовать этих парней, старались этим установкам следовать.

Игроки-фавориты получали таким образом хорошее время, закалку уровнем турниров и партнеров, превышающих их в мастерстве, опыте и возрасте. В подавляющем большинстве последних пары десятков сезонов это были североамериканцы, разбавленные интернационалом Сербии, Прибалтики и других стран.

Почему же огромная масса подающих надежды молодых парней так и не трансформировалась и игроков мирового уровня? И почему подготовка элитных игроков так и не превратилась в конвейерную? Моня и Хряпа, пожалуй, исключения, но и они подтверждают общие системные особенности подготовки.

В народе верно говорят, что «учить это одно, а научить другое». Метод, когда учат «по верхушкам», неглубоко, натаскивая через игры, турниры, через контакты с опытными партнерами и соперниками хорош в быструю. И не работает в долгую.

Научить молодого игрока и подготовить на роль лидера сильного клуба сильного чемпионата значит заложить правильный фундамент навыков, укрепить тело, сохранить здоровье, закалить, вооружить опытом «чтения игры» и верного/ быстрого реагирования на изменения игровой ситуации. Поддерживать его морально и психологически. Как собственного горячо любимого сына. Но не как одного из многих, приглашенных на выживание. В отеческом, уважительном контакте с тренером, который непосредственно с этим игроком трудится.

А если рассматривать этот процесс применительно к организации успешного производства, то нужно говорить о планировании, про фундамент, про согласованность и высокое качество на всех этапах сборки. Про дисциплину, уважение к деталям, преемственность и производственную культуру. Про бесперебойное снабжение сырьем, про обеспечение комплектующими, про оборудование, про технологии, хранение, сбыт, маркетинг, инвестиции в НИОКР, бюджетирование и квалификацию кадров.

Возможно ли увидеть нечто подобное со временем и в саратовском »Автодоре»?

Определенно нет.

В клубе трудились и трудятся сильные в профессиональном плане специалисты, разные, но большинстве своем хорошие люди. К подавляющему большинству из них отношусь с большим уважением, со многим и давно знаком, с некоторыми очень близок. Из громких имен вспоминаются Невен Спахия и Дэвид Блатт, из последних Брэд Гринберг, Евгений Пашутин, Гордон Херберт, Эмил Райкович…. Особенное место в клубной истории занимают тренеры: Сергей Мокин, Владимир Анциферов и Владислав Коновалов. С основной и резервными командами трудятся хорошие тренеры и среднего и молодого поколения. Скаутинг клуба на очень высоком уровне. Со стороны тренеров все хорошо и с энергией и с энтузиазмом, стойкостью, уважением к профессии. Тренеры клуба имели и имеют хорошую квалификацию. Но отношение к этим профессионалам оставалось как к некоему «расходному материалу».

По мнению людей, знакомых с ситуацией не понаслышке, клуб управляется в «ручном режиме». Руководитель такого режима «всегда знает все лучше всех» и лезет с поправками, одергиваниями и указаниями «ко всем и везде».

Все это напомнило бы новую редакцию сказки про золотой ключик. Где руководитель мог бы выступить в роли Карабаса Барабаса, его заместитель (если он есть) – Дуремара, кота Базилио и лису Алису (в этой интерпретации) сыграли бы отдельные арбитры и агенты. Папа Карло предстал бы собирательным образом детских тренеров. По сюжету напрашивается игроков определить куклами театра бородача, а Буратино и его команду объявить собирательным образом тренеров клуба. Тренеры по тому сюжету «имели бы ключик от заветной двери, но Карабас сам же и не давал бы ее открыть никому из тренеров».

Зрители этой воображаемой пьесы могли бы увидеть, что счастье близко (например, за условной ширмой) для всеобщего блага, но недоступно для одного. Владелец кабинета в одиночку за ширму зайти не может, а того, кто мог бы его туда провести, он сам же и не подпускает.

Хорошая могла бы получиться пьеса. Поучительная. Типа мы «кузнецы своего счастья» и сами же себе – главное препятствие для его достижения.

Поэтому то успешное конвейерное производство востребованной рынком продукции в промышленных масштабах (подготовка элитных игроков для лучших команд России, Европы и мира) саратовскому проекту, мягко говоря, не грозит.

А жаль.

Потому что в моей памяти были прекрасные сезоны и саратовского «Автодора» и питерского «Динамо», когда командами руководили замечательные тренеры. Без первых мест, но в унисон с огромным количеством болельщиков, поддерживающих этот дерзкий, смелый и быстрый баскетбол. В котором нападение, напор, энергия, мастерство баскетболистов и дух команды делают игру в защите, медленный розыгрыш взаимодействий и всю эту «европейскую тягомотину» не только неуместной, но и совершенно лишней.

Люди на трибунах и у экранов чувствовали сердцем искренность этого стиля, зажигались эмоциями, душами жили в резонансе с этим явлением.

Пятерка с двумя Пашутиными, Лукминасом, Мальцевым и Эникисом до сих пор может быть эталоном игры маленькой и быстрой пятерки. Когда списанные и не подходящие под шаблоны топовых команд игроки, именно в этом сочетании, давали наглядный и убедительный пример, как можно играть(!!!) в баскетбол. И никакой «работы», никакой «полной концентрации» и прочих глупостей про «грызть паркет». У людей просто захватывало дух от игры той команды.

А битвы в плей-офф с волгоградским «Аквариумом»?

А вызов классической модели игры ЦСКА?

Помню бросок стула от Родионова на середину площадки в ¼ молодежного ЧЕ в 2002 году в Вильнюсе на игре против хорошей французской команды. Когда стало понятно,что эту игру не выиграть, а Хряпа, Моня и компания пролетают мимо мечты братьям Петрусам, Борису Диао и остальной группе. Это было как самоподрыв гранатой. Отказ признавать поражения и не сдаваться в плен – так этот бросок выглядел в моих глазах.

А свежая, умная, скромная, молодая и интересная тренерская команда «Динамо» Санкт-Петербург?

А команда сезона-2014/15? Забивающая по 60 очков за 20 минут и половину своих атак завершающая до истечения 8-13 секунд владения?

И еще множество подобных примеров… Прошу извинить тех, кого не упоминаю за неимением места в статье или просто упустил. (*уверен, что дополните в комментариях)

И победы, победы, победы. В старом зале спортивного комплекса «Юность» с «виноградом из зрителей» на балконах, в новой «Юности» уже с трибунами, в переполненном ЛДС «Кристалл». Пожалуй, ни один российский клуб не мог похвастаться таким составом болельщиков черно-белых, как «Автодор». Глядя на лица тех саратовских мужчин, невольно вспоминались арены Афин, Белграда или Стамбула. Никакого пафоса, гламура или театра. Реальные мужчины и реальная мощная поддержка. Без «крашенных блондинов» с микрофонами с дебильными призывами типа «пошумим».

Все это было….

А сейчас по официально показанным в отчете лиги расходам клуба в 189 млн рублей «Автодор» уступает даже одной статье расходов Зенита, который только на тренеров и персонал потратил в прошлом сезоне согласно их отчету 202 млн рублей.

И как тут развиваться?

И как успешно конкурировать в лиге клубу с самым низким бюджетом? Имея претензии, амбиции и ожидания явно превосходящие размеры возможностей?

У Родионова есть ответ.

Модель, когда до начала сезона подписывается тренер с именем. Под него и с помощью «тренерского ресурса» собираются игроки, этим тренером проводится «пресезонка» для молодых и российских игроков. Североамериканцы начинают подъезжать в последние недели перед началом сезона. Тренер после предсезонных или первых игр сезона игр в случае поражений увольняется. Ставится молодой, на все согласный. Поражения? Увольняется. Подписывается новый.

Успех для тренера сводится к выживанию или количеству дней, проведенных на должности главного тренера. Игра в «проход по минному полю» видится в двух базовых составляющих (помимо собственно поведения тренировок и управления командой в играх): первое – календарь домашних игр с командами низа таблицы. Второе – наличие ресурсов, направляемых клубом для обеспечения лояльности арбитров во встречах на выезде или дома с командами середины таблицы. Есть такие игры, есть победы – двигаемся вместе. Нет побед – прощаемся без сожалений. Быстро и без эмоций. По местным «феодальным» или «военного времени» законам, это уж как кому нравится.

Поэтому даже сейчас речь не идет о простом выживании. Клуб «показывает зубы», не сдается, пытается бороться. Каков руководитель, такой и клуб.

Хотя для кого-то другого, находясь в условиях ограниченных ресурсов, можно было бы рассмотреть модель «жизни по средствам». В виде ухода в суперлигу. А что, сформировать хороший боевой молодой коллектив, укрепить тренерскую группу и начать получать удовольствие от всего процесса. А потом и удовлетворение от результата.

Поддерживая тренеров, детские и студенческие команды своего региона. Организуя элементарные первенства области и города. Занимаясь тем, что делают коллеги в Удмуртии, Приморье, Челябинской, Свердловской и Пермской областях? (* В.Е.Родинов – еще и президент региональной федерации баскетбола.)

Было бы здорово видеть Родионова в президиуме РФБ, совете руководителей клубов, комиссии по назначению судей или какой-то другой…

Такого Родионова, который думает о развитии баскетбола в России, Саратовской области или Саратове. Который заботится о пожилых тренерах, помогает учиться молодым, поддерживает тех, кто хорошо трудится в своих клубах. Вы себе такое можете представить?

Скорее нет, чем да… Я же именно поэтому процитировал статью о Родионове предпринимателе и политике. Он ровно такой же и в управлении баскетбольным клубом.

Удивительно видеть, как человек, всю жизнь занимающийся командным видам спорта, так и не понял природу этого спорта. Там, где «мы» для большого успеха будет всегда важнее «я».

Заслуживает ли Родионов памятника при жизни? Решать людям Саратова. Скорее, да, чем нет.

Если начнут собирать деньги на эту цель, то как болельщик, не задумываясь, приму в ней участие. Но неизбежно встанет вопрос, а какое наследие оставит эта неординарная личность после себя? И что потомки напишут на основании памятника?

Человек, мечтавший быть первым, но так им не ставший»

Или

«Человек, жаждавший результата и не любивший процесс, уважающий себя и не уважающий других, имевший смелость бороться с сильными и не заботившийся о слабых»

Или

«Любивший баскетбол и не любивший людей».

Очень бы не хотелось бы такого финала. Хочется, чтобы все большое направлялось на улучшение, укрепление, развитие… делалось для блага людей и завершалось бы уважением и благодарностью.

Считается, что мудрость приходит с возрастом, но к большинству людей возраст приходит один.

Пожелаем Владимиру Евстафьевичу доброго здоровья. Было бы здорово, чтобы он в конце своего жизненного пути все-таки не относился к тому «большинству людей», упоминаемому в поговорке про возраст и мудрость.

А эпилогом напишу цитату той же Т.В. Черниговской «В людях я люблю не только ум, но и порядочность, и честность, и верность».

P.S. Мое личное отношение? Как болельщику «Автодора» мне близки его порыв, смелость и энергия. Как тренер, не могу принять форму управления, основанную на высокомерии, неуважении и неблагодарности. Как менеджер, понимаю природу и степень рисков сотрудничества с партнером такого уровня надежности.

А пока равняемся на МБА … Об этом и будет через пару недель следующий пост

Фото: vtb-league.com; VK/bcavtodor