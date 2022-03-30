«Уралмаш» Пашутина – безоговорочный фаворит, «Руна» без Мозгова, «Самара» – только пятая. Три четверти сезона в первом дивизионе суперлиги

От редакции: вы читаете блог тренера Павла Гооге, известного по работе со «СКА-Уралом», «Урал-Грейтом», «Автодором», ЦСКА, «Витой» и «Рязанью». Павел – автор создания молодежного проекта ЦСКА, где он в начале нулевых впервые в России запустил системную подготовку молодых игроков. В 2019 году помог Локомотиву-Кубани перезагрузить подготовку молодых игроков. Подписывайтесь – здесь будет интересно.

Регулярная часть сезона первого дивизиона Суперлиги РФБ завершена. В первой части поста мы рассмотрели позитивные моменты, достижения, успехи, особенности труда тренерских групп, поделились мыслями о рисках в настоящем и заглянули в будущее команд первого дивизиона Суперлиги, не попавших в плей-офф.

Ниже речь пойдет о коллективах, которые поборются за титул победителя турнира в играх навылет.

8. Новосибирск 15-13

В предыдущем обзоре турнира было написано о подписании клубом нового главного тренера. Дальнейшие события показали, что руководство этим контрактом вытащило для себя «счастливый лотерейный билет».

Процитирую несколько мест из того текста: «6 декабря было объявлено о назначении Михаила Терехова на пост главного тренера команды, идущей на тот момент на 9 месте с соотношением побед и поражений 4-6... После приезда Терехова команда стала играть в защите жестче и проще, а в нападении энергичнее и продуктивнее. Визуально сократилось количество легких мячей и открытых бросков соперника. В нападении были выставлены акценты под определенных игроков в определенных местах и в определенное время.

В закрытой игре был обыгран в Суперлиге Темп- СУМЗ-УГМК 65:60 и в тяжелейшей игре с МБА с «минус 1» на выезде (72:71) по сумме двух игр был оформлен выход команды в 1/2 Кубка России».

Далее в декабре неудачно съездили в Восточную Сибирь и Приморье, проиграв Иркуту 70:66 и Динамо 80:69, броском от середины площадки на последних секундах матча ушли от овертайма в Барнауле 74:77 и уже в январе в Москве проиграли ЦСКА-2 78:67. Это когда Аарон Карвер и Александр Лавников выдали показатели линейки «минуты-подборы очки» один 35 -17 -15 , а другой 38 -14 -21. И когда за Новосибирск впервые сыграл Андрей Топтунов . С ним команда впоследствии выдала отрезок 7-2 (не включая кубковые игры).

Обратите внимание количество очков, набираемых командой в тех встречах. Для удобства напишу здесь весь ряд: 65, 71, 66, 69, 77, 67. В своей 6:0 серии (с середины января по середину февраля) команда набирала уже по 78, 92, 75, 91, 89, 98.

11 декабря свою первую игру за Новосибирск сыграл Андрей Семенов (32, 200), 10 января – Андрей Топтунов (19, 183), 8 февраля – Юджин Лоренс (35, 184). За счет новых подписаний, набора кондиций, продуманной тактики нападения и защиты команда нарастила уровень качества игры. Повысилась управляемость, вариативности и собранность. Проявились стойкость, цепкость в защите и стабильность в наборе очков. Все это позволило повысить уверенность игроков в себе.

А затем, после 24.02.22, наступила новая жизнь. Подписание Андрея Семенюка 28, 203) не компенсировало общие кадровые потери того периода (из-за отъезда в «Зенит» двух ключевых игроков и повреждений) откатили команду из зоны, дающей преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф на 8-ое место.

При том, что даже в таких условиях команда продолжала побеждать. Одна только выездная – в Ревде (101:97 2ОТ) ввосьмером чего стоит.

В этот трудный для команды период отчетливо проявился запас наработанного главным тренером за декабрь – февраль качества подготовки. А у тренера появилась возможность в очередной раз подтвердить репутацию сильного «мотиватора». Ребятам, которые тащили основную нагрузку всего сезона стали весьма продуктивно помогать игроки «второй волны». Только посмотрите на цифры: Руслан Туманов (30, 195) выдал 5 передач, 7 фолов соперника, 7 подборов, 21 очко, 30 единиц КПИ за 46 минут игры с Темпом 8 марта. Сергей Зоткин (20, 190) – 4 подбора, 5 передач, 16 очков, 18 КПИ за 27 минут с Динамо 16 марта, Максим Войтов (28, 207) – 6 подборов, 17 очков, 18 КПИ за 34 минуты с Руной 20.марта.

Трудно избавиться от впечатления, что в этот период менеджеры и руководство клуба, если не самоустранились, то как в таких случаях говорят «выдохнули»... По типу попали в плей-офф, да и еще и выигрывать продолжаем – сойдет и так. Между тем у того хода, который набрала команда с середины зимы просматривался, при определенных удачных раскладах, успешный финиш в медальной зоне турнира.

Оперативной реакции на особенности новых моментов начала весны, в виде усиления игроками из команд, не попавших в плей-офф, руководство клуба не продемонстрировало. Не сезон, а синусоида.

7. Университет-Югра Сургут 16-12

Оглядываясь назад может сложиться впечатление, что мужская команда Сургута выступает в первом дивизионе Суперлиги так давно как существует эта лига.

Для справки о турнире процитируем Википедию: «... вторая по значимости лига в структуре российского мужского баскетбола... Была образована в 2000 году под названием «Суперлига Б», после того как Суперлигу (в 1995—2000 гг. так назывался высший дивизион российского баскетбола), состоявшую тогда из 19 клубов, разделили на дивизион «А» и дивизион «Б». В 2010 году была переименована в Суперлигу в связи с решением о ликвидации дивизиона «А» Суперлиги, которое было принято 15 июня 2010 года. В разные годы число участников лиги составляло от 9 до 16 команд.

Из достижений клуба в этой лиге – медали за третье место (2003), серия из участия в финалах (2011, 2012, 2013, 2014) и два титула (2004 и 2017). Сезон 2009 – 10 пропустил из-за финансовых проблем.

То есть в клубной истории были как серьезные по меркам региона успехи, так и непростые времена. Клубом руководят люди закаленные, многое повидавшие и хорошо понимающие, как должен и может работать профессиональный клуб.

Хорошая новость в том, что клуб в последнее время, все больше и больше «поворачивается лицом» к сотрудничеству с региональной федерацией баскетбола. Выразим надежду, что отношения «получили от региона» – «отдали региону» между клубом с одной стороны и департаментом спорта, федерацией баскетбола ХМАО с другой, выстроены на взаимовыгодных и уважающих прямые интересы сторон условиях. Это основа долгосрочного развития профессиональной команды в регионе.

Победы, медали, титулы – это хорошо и приятно, в основе таких успехов всегда труд большой группы людей. Но случаются и такие моменты, как неприятные спортивные поражения или отношения между людьми, выражающиеся в неприемлемой для профессионалов, форме. В реальной жизни люди встречаются и попадают в разные ситуации. Идеальных людей нет, как и святых. Все допускают ошибки и все проходят через сложные моменты, особенно в такой конкурентной среде как профессиональный спорт.

На болезненное поражение клуб отреагировал достойно. Ответили трудом, тренерскими решениями, коррекцией подготовки, настроем и новым подписанием.

А вот на инцидент между двумя тренерами последовала неоднозначная реакция. Пока имелась одна видеозапись единоличным виновником произошедшего преподносился Олег Тен, которому в такой подаче фактов «светила» 10-матчевая дисквалификация. После появления второй записи официальной реакции от клуба с коррекцией позиции так не последовало.

Финальное решение директората РФБ показывает, что и там отнеслись к ситуации формально. До рассмотрения вопроса по вновь «вскрывшимся обстоятельствам» или «по существу» коллеги добрались, чтобы заменить 10 матчей дисквалификации на 3 для одного тренера и наказать условной дисквалификации на 1 игру другого тренера. Который, судя по второй записи, и является зачинщиком и инициатором тех событий. Поэтому вся эта история в целом как-то «неприятно пахнет», решение трудно признать справедливым.

Кстати, странная практика, когда события через трансляцию игр видит любой желающий, имеющий доступ интернет, а решение директората РФБ доводятся только до непосредственных участников. Что мешает вынести это решение (как и любой другое решение) директората турнира в открытый доступ?

Мужество и сила заключается, в том числе, и в способности открыто признавать недостатки и ошибки. А одним из признаков достоинства является стремление не допускать в своей работе «двойных стандартов».

Не нужно забывать, что спорт это только часть жизни, что, прежде всего, мы люди и что ответственность за происходящее, всегда ложится на более старших, более осознанных и более уполномоченных...

А что по спорту? Прошу извинить за контраст форматов раскрытия темы по сравнению с предыдущей командой, спортивная составляющая успеха команды не пишется. Прошу не считать это за неуважение.

Ограничимся напоминанием, что получили 7-й номер посева плей-офф. О шансах на проход во второй раунд напишу ниже. Хочется собрать в одном месте прогнозы на исходы всех серий в виде вероятностей по всем четырем парам.

6. ЦСКА-2 Москва 16 -12

Хорошо знаком с большинством главных тренеров и ситуацию во многих клубах знаю больше, чем если просто наблюдать со стороны. Все это позволяет утверждать, что тренерской группой ЦСКА-2 с начала сезона проделан огромный объем работы и пройден большой путь.

Уверен, что тренерские группы клубов, участвующих в турнире полностью отдаются своей работе стараясь добиваться максимальной продуктивности. Но даже в такой среде, где каждый тренер старается трудиться по максимуму, специалисты армейского фарм-клуба выделяются.

В конце октября здесь, в этом блоге, отмечалось, что «качество тренировочного процесса в виде уровня нагрузок, игровой дисциплины, вживления каждого игрока в коллективные усилия группы находятся на очень высоком уровне...амбиции, бойцовский дух, коллективные усилия, давление, агрессивный стиль нападения и активность защиты, старательность и самоотдача ребят характеризуют стиль команды. Который, кстати, установился еще в начале нулевых и передаются с тех пор от поколения к поколению.

Во второй половине декабря после той самой (123:89) игры было написано, что это первая команда лиги, которая показала не только желание, но и способность играть интенсивно на протяжении всех 40 минут... значительно ускорили игровой ритм, атаковали инициативно, смело и согласовано. И впервые показали лиге насколько проще набирать очки, когда все пятеро играют лицом к корзине... жестко, цепко и терпеливо защищались, всей пятеркой боролись за отскоки после промахов, быстро и сбалансированно переходили в нападение, атаковали с хода и оказывали давление на чужой щит большой группой игроков. И так всю игру цикл за циклом, непрерывным потоком. ..каждый выходящий на площадку вносит максимум энергии, усердия и активности. И все хорошо вписаны в общую игровую модель. Уважение игрокам и благодарность тренеру и персоналу».

Благодарю тренеров и за уважительное отношение к критике. По точности дальних бросков (35,8%) и по среднему коэффициенту эффективности (94,8) ЦСКА-2 после окончания регулярки – это 4-я команда турнира..

В середине февраля, еще до событий 24.02.22, отмечал, что игроки ЦСКА-2 Владимир Карпенко (21,192), Александр Евсеев (20, 205), Кирилл Савин (22, 194), Иван Пынько (21, 193) и Филипп Гафуров (20, 211) способны заменить в перспективе российских игроков основной команды. Это же относится и к Андрею Лопатину (23, 206). За время регулярной части сезона вышли на новый уровень готовности и мастерства Данила Чикарев (20, 197), Дмитрий Халтурин (20, 211) и Кирилл Попов (23, 203). Никуда не делись Александр Хоменко (23, 190) и Юрий Умрихин (22, 190). Весной привлекли Павла Захарова (20, 207) и Павла Лобарева (24, 187).

Уже через сезон, к 2023 году, команда, составленная только из этих парней выглядит вполне себе конкурентно способной в лиге ВТБ.

Это и есть главный показатель успешности развития молодежного проекта клуба.

И еще один момент. Не знаю как вас, но эта новость меня, мягко говоря, не порадовала. Понятно, что кадровая политика – внутреннее дело клуба. Но что мешает клубу (и особенно в текущих реалиях) приоритетно заниматься развитием российских тренеров собственной системы? Почему бы, например, не передвинуть Антона Юдина на должность первого помощника главного тренера и не включить в тренерскую группу основного состава Ивана Кучерова или Александра Гусева, тренеров ЦСКА-2? При всем уважении к профессиональному уровню и опыту прибывшего в Россию нового греческого коллеги.

На днях президент клуба сказал про «славное имя Центрального спортивного клуба армии, лучшего российского клуба с огромной, без малого столетней, истории». Получилось пафосно, но это правда. При этом нужно признать, что «профессиональный лифт» для российских тренеров в клубе довольно долгое время работают не до самого верхнего этажа.

Не чем иным, как инерцией «форматов прежней жизни», объяснить все это для себя не могу.

5. Самара 17-11

Неожиданно ожидаемо финишировали пятыми. Неожиданно, если вернуться в начало сезона, ожидаемо – если вспомнить события середины.

Начало сезона: ...ротация состава весьма необычна для чемпионской команды. 9 из 14 игроков нынешней заявки не играли за Самару в прошлом сезоне... выросли габариты. Не удивлюсь, если команда прибавит как в количестве бросков из-за дуги, так и в их реализации...физическая подготовка команд с каждым годом становится лучше. Особенности нового сезона в том, что появилось пять команд, которые стараются играть быстрее, чем привыкла лига...ветераны выглядят беспомощно, если в течение всех 40 минут разгонять игру быстрыми переходами в нападение, атаковать дальше, чем они привыкли и защищаться более высоко и интенсивно.

Середина сезона: ...в этом году создать комплектованием преимущество над всеми командами первого дивизиона не получилось. ...сейчас любая команда зоны 10-15 места турнира уже может в какой-то вечер обыграть любую...приходиться проводить селекцию игроков заново...в целом команда пока справляется... тренерская группа получила значительное усиление в лице Михаила Соловьева... ни по одному показателю статистики «Самара» не лидирует в лиге...Александр Гаврилов (25, 193) перешел на скамейку «Автодора». Егор Вяльцев (36, 193) добавил опыта. Позицию атакующего защитника вместо парня из США заменил игрок из Нигерии...глядя со стороны создаётся впечатление, что команда ощутимо просела физически. вопросы о кондициях: подвижности в нападении скорости принятия решений, быстрым ногам в защите и переходах...всё это вызывает беспокойство.

Всю концовку регулярного сезона продолжали комплектоваться. Не стали продлевать месячный контакт Егора Вяльцева. Подписали из Барнаула Артёма Чеваренкова (26, 185), из Уфы – Артема Исакова (34, 191), из Ижевска – Евгения Фидия (30, 208), из Владивостока – Андрея Десятникова (27, 220) и Тайрона Харриса (30,190).

Перешли в конце января на игру «маленькой пятеркой», в которой Максим Дыбовский (34, 196) выходил в позиции 5. Решили таким образом проблему дефицита быстрых ног на периметре и перешли на основную форму личной защиты – смена «все со всеми» . В нападении создали проблемы для защиты соперника выходом своего «пятого» (игрока позиции 5) на периметр дуги и давлением внизу габаритами своего «второго» (игрока позиции 2). Хорошо работало пока 13 марта не встретились 74:97 с Уралмашем.

После 28 игр Самара в среднем за игру вторая в лиге по набору очков (86,9), меньше всех в лиге делает потерь (12,4), первая по передачам (22,1) и делит первое-второе место по точности бросков из-за дуги (38%)

Приятный момент – удалось победить в тяжелейшем финале Кубка России.

Нехороший – пятым местом потеряли преимущество своей площадки уже в первом раунде плей-офф. Баланс побед и поражений у команды составляет 10-4 дома и 7-7 на выезде.

Требуют улучшения – игра под давлением, скорость и атлетизм передней линии. Сильные стороны – габариты, опыт, глубина состава.

4. Иркут Иркутск 18-10

Иркут нынешнего сезона можно без натяжки отнести к категории «тренерская команда».

Помню как команда натужно начинала сезон. Дождавшись приезда из США Колина Догерти (25, 193), после невнятных подготовительных игр межсезонья обыграли 81:73 в Иркутске ревдинский Темп.

После первых четырех игр имели баланс 1-4.

Провалились в Москве МБА 100:76, проиграли в Сургуте 90:84 и, «без вариантов», уступили игравшему «на кураже» Барнаулу 65:80. Но побеждали уже к тому времени гораздо чаще

К 19 декабря баланс побед и поражений составлял 7-6.

Выиграли в конце декабря 70:74 у Динамо во Владивостоке критически важную игру. Важную не столько для итогового распределения мест, сколько для психологической подпитки продолжения выбранного курса подготовки. Ушли на позитиве на новогодний перерыв, подписав Алексея Вздыхалкина (36, 191).

Чтобы уже в середине в январе сначала оказаться под удушающим прессингом Уралмаша 63:97 (при 29 потерях за игру). Продолжить «своеобразное пике» в Ревде, набрав такое же количество очков как и тремя сутками ранее в Верхней Пышме 63:80.

«Минус 34» и «минус 17» выступили своеобразным «ледяным душем» и своевременной полезной психологической встряской перед домашними играми с Самарой и Руной.

После побед, над которыми вышли на 10-8

Не устояли перед вирусом, поехали на выезд в Москву и Уфу ввосьмером без главного тренера. Вполне ожидаемо в этих обстоятельствах уступили 91:84 ЦСКА-2 и 87:72 Уфимцу.

При том, что потеряли после известных событий конца февраля своего основного разыгрывающего, игрока США. И чудесным образом спаслись в драматичных концовках выездной игры с Барнаулом 74:80 и домашней с МБА 83:82.

Понятно, что в основе успеха лежит большой труд. Труд игроков, тренерской группы, персонала и менеджеров клуба. Но похоже на то, что это была не обычная рутина. Нужно было прежде всего «переплавлять» психологию игроков. Команда группы «сбитых летчиков», неубедительно стартовавшая в начале сезона, набрала в концовке очень хороший ход.

За счет поиска оптимальной тактики, повышения игровой дисциплины, формирования хорошей управляемости (с 21.0 передачами это вторая-третья команда турнира).

И самое главное. Уровень качества игры удалось поднять за счет развития игроков. Все без исключения игроки ощутимо улучшили игровую и физическую форму, стали играть лучше физически, технически и тактически. Уверенность игроков в своих силах как и доверие к партнерам по ходу сезона значительно выросли.

Чтобы выйти на серию из восьми побед подряд. И добиться преимущества своей площадки в первом раунде плей-офф. А дома эти парни сыграли 10-2.

Поздравляю руководство клуба с решением выбрать на должность главного тренера команды Михаила Карпенко. Это управленческое решение межсезонья выглядит сейчас по своим последствиям и влиянию на текущие успехи самым важным.

Нас ждет в высшей степени интересная серия игр первого раунда плей-офф. Победителя противостояния Иркута и Самары заранее предсказать не получится.

3. Темп-СУМЗ-УГМК Ревда 19-9

Для меня это самая непредсказуемая команда турнира. И, как ни странно, самая предсказуемая.

И почти все в этом парадоксе зависит от игры соперника. Будут играть мягко, медленно, правильно встретятся с какими-то «горячими в этот вечер» игроками Ревды. Сыграют интенсивно, жестко и быстро – получится нечто подобное игре 72:91 с Уралмашем 24 марта.

Команда с повышенным уровнем травматизма. Тренерам не удается (да это и чрезвычайно сложно, кстати) держать большую группу игроков возраста 30+ в требуемой для конкуренции с первыми 5 командами турнира форме.

Соответственно это коллектив в большей чем какой-либо другой из первых 5 команд турнира зависит от критериев судейства, задаваемых в каждой конкретной игре.

Помнится, писал в начале сезона, что при всем опыте состава это все-таки «игроки, которые хороши, когда рядом с ними кто-то вскрывает защиту, вызывает страховки и создает им пространство для бросков. В ситуациях, когда приходится это пространство создавать самим и для себя, эти мужчины не могут похвастать стабильностью. Особенно в против плотной защиты, на выездах либо в концовках игр...У команды просматривается три дефицита: 1 – игроков, кто стабильно 1х1 набирает очки сам и кто делает партнеров лучше; 2 – «быстрых ног» для защиты 1х1 против игроков с мячом без нарушений правил ; 3 – атлетичных и энергичных игроков, способных доминировать в добиваниях мяча после промахов партнеров. Все это ограничивает как установление, так и сохранение контроля над игрой.... Против тех команд, которые сумеют воспользоваться описанными выше особенностями состава, у коллектива возникнут очень большие трудности... Команда выглядит крайне неубедительно против соперников играющих энергично, быстро и агрессивно...Все это серьезные вызовы тренерам. На которые придется реагировать оперативно и адекватно».

К середине сезона отреагировать адекватно не удалось. Опять таки процитирую собственный блог конца декабря: «системные проблемы не изжиты...Игра соперников... должна сводиться к решению одной задачи – поддерживать градус давления на игроков Темпа в течение длительного времени. В идеале всех 40 минут. Если не смогут на обеих сторонах, то смогут ли это сделать, играя в защите. Ускоряя и упрощая нападение...»

Отреагировали подписанием Дмитрия Макеева (25, 191) и Константина Буланова (31, 204). Избавились от Григория Мотовилова ( 24, 190). Но это кардинально ситуацию не изменило.

Почему же в начале показали серию из 9 -1, долгое время шли на высоком втором месте и добрались весной до финала Кубка России? Это же высокий уровень, разве нет?

«Соперникам либо не хватало глубины состава (у Темпа любой из 12 игроков играет примерно на одном уровне), либо дисциплины, либо последовательности...» Особенности календаря и сетки по которой шла команда в Кубке. Самара последовательно выбила из Кубка Уралмаш и Руну, а Темп встречался на этих стадиях с МБА и Новосибирском. При всем уважении к этим командам соперники сетки Самары ощутимо сильнее.

При всем при этом не нужно обесценивать достижения коллектива и принижать его успехи. Бесспорно команда имеет большой потенциал, чтобы в какой-то вечер выйти и показать очень хороший уровень. Эти парни, кстати имели очень хорошие шансы на победу в финале Кубка. Но в серии до 3 побед против сильного и хорошо подготовленного соперника это будет уже другая история

А что лежит в основе весенней серии 0-4 концовке регулярки? Правильно, это были игры с соперниками верхней части турнирной таблицы.

Команда Ревды получила в первой стадии плей-офф возможно самого неудобного для себя соперника. Стиль игры ЦСКА-2 максимально вскрывает слабости уральской команды.

Напишу, на первый взгляд, довольно очевидную вещь. Для успешного исхода этой серии критически важно по каким критериям будут работать арбитры. Дадут больше физического контакта и тем самым будут меньше останавливать игру шансы фарм-клуба ЦСКА взлетят очень высоко. Замедлят игру в режим «касание-фол», тогда Темп-СУМЗ-УГМК сумеет в полной мере воспользоваться своим опытом и преимуществом своей площадки.

2. Руна Москва 25-3

Куда после 24.02.22 делся Тимофей Мозгов?

Судя по тому как стремительно разворачивались события, логично было бы предположить, то он окажется в заявке «Зенита». После возобновления игр «новой» лиги ВТБ это предположение не подтвердилось.

Травма? Возможно, но тогда как-то все выглядит странно без официальных комментариев от клуба.

Стал интересоваться, в ответ на вопрос получил такое сообщение: «Он ... уехал в Америку. Говорят, жена уговорила!...» Перепроверил. Источник, владеющий ситуацией подтвердил, что «по семейным обстоятельствам увез семью в США»

Ну увез и увез. Люди взрослые, к счастью есть выбор. Но почему это так важно было выяснить?

Да потому, что «Руна» с Мозговым реальный претендент на титул, «Руна» без Мозгова может финишировать в зоне 3-4 места. Но ведь еще в середине сезона в этом блоге отмечалось, что «по составу и качеству игры это коллектив уровня финалов первого дивизиона и Кубка России. Минимум в выступлениях в этом сезоне – вторые места. Все затачивалось и подгонялось под достижение двух титулов».

И все шло хорошо. Пока не объявили новость о подписании Тимофея, это означало, что управленцы клуба идут на риски разрушить построенное и работающее старое и не получить сопоставимой выгоды от построения нового.

Конечно, время на перенастройку есть. Но соперники за зиму и весну значительно укрепились. По сетке «Руне» предстоит пройти Югру и, в случае успеха, победителя пары Темп – ЦСКА-2. Причем, как и для команды Ревды, фарм-клуб ЦСКА в случае если пройдет во второй раунд может выступить очень неудобным соперником.

Они энергичны, хорошо подготовлены физически, играют интенсивно, быстро переходят в нападение, в защите встречают от чужой лицевой. Имеют возможность играть широкой ротацией, габариты и опасны в дальних бросках. Есть кому решать «проблему» Федора Ключникова (31, 193) и Виктора Заряжко (29, 195), кому останавливать «быстрые ноги» Евгения Сопина (24, 186), выдавливать подальше от корзины Илью Попова (26, 212) и Алексея Курцевича (32, 210), бороться против Михаила Карпачева (30, 198), Евгения Карпеко (33, 201) и Артема Комиссарова (31, 199).

Х-факторами успеха в плей-офф скорее всего выступят Кирилл Ситник (32, 190, Беларусь) и Эддисон Спрюилл ( 28, 200, США).

Самая большая проблема команды? Они сами в свой «плохой день».

Это очень хорошие для этой лиги игроки, но чтобы реально бороться за титул им нужно начинать проявлять сверх усилия. Время подошло и соперники ощутимо прибавили (особенно Уралмаш)

Если будут собраны, настроены правильно, проявят терпение и стойкость, будут умны и настойчивы в установлении контроля над игрой, то имеют хорошие шансы не только добраться до борьбы за титул, но и побороться за него.

Желаю успешной перегруппировки. В финал Кубка России пройти команде в этом сезоне не удалось, будет жаль, если и финал турнира пройдет без участия коллектива, лидировавшего практически всю регулярную часть сезона.

1. Уралмаш Екатеринбург 25-3

Команда показывает такой уровень игры, который делает ее безоговорочным фаворитом турнира.

Две новости одна 16.12.21, другая, спустя две недели, 30.12.21 позволила клубу сложить недостающий пазл конструкции своих чемпионских амбиций. Важное управленческое решение. Как для клуба, так и в целом для турнира в целом (а значит и для развития российского баскетбола).

Уже 4 января после окончания первой тренировки Евгений Пашутин дал послание, что принимает этот вызов, намерен делать все возможное, чтобы помочь Уралмашу выйти в элиту мужского баскетбола страны, отметил, что клубу удалось собрать достойный состав, и обозначил видение первоочередных задач как «расставить игроков на свои места, донести до них новые требования и добиться того, чтобы все максимально включились в режим принесения максимальной пользы»

В этом коротком выступлении весь Евгений Юрьевич. Полностью погружаться в процесс подготовки, «вгрызаться» в решение основной задачи, заряжать игроков своей энергией, через уважительное отношение к игрокам получить от них требуемый для работы «кредит доверия». А самоотдача и трудолюбие самого Пашутина уже давно ни для кого на является секретом.

При том, что тренер включился в турнир первого дивизиона из Еврокубка и лиги ВТБ, турниров, где его уже бывшая команда ставила очень высокие цели. Уже одним своим присутствием он автоматически поднял верхнюю планку шкалы квалификации тренеров Суперлиги.

Календарь января благоприятствовал перезагрузке и запуску на новый режим работы. Четыре домашние игры с командами, занявшими в итоге регулярки 4, 12, 6 и 14 места и выезд к командам 9 и 11 мест. Иркут «задавили» прессингом, ЦСКА-2 «разбили» тактически, для победы над другими хватило класса. Ну а дальше ...команду стало просто некому остановить.

С самого начала подготовки, без раскачки команде было предложено изменить отношение к защите. Требования к качеству подкреплялись серьезным объемом работы в защите 1 на 1 против игрока с мячом по всей площадке, защитой 4 на 4 с акцентами повышения давления на мяч и контроля линий передач, ротаций 5*5 при противодействиям заслонам игроку с мячом, увеличению физического контакт в борьбе за отскоки мяча под своим щитом. Тактика нападения была упрощена, акценты были сделаны в сторону повышения агрессивности игрока с мячом, чтения защиты, понимания противодействия способом защиты соперников против заслонов, финишам у условиях физического контакта и ускорения переходов в нападение.

Личный авторитет и тренерский опыт позволили добиться высокой игровой дисциплины и предельной самоотдачи всех без исключения игроков.

Игроки получили внятные роли и понятные правила игры. Время одних игроков значительно выросло, другие приняли для себя роли глубоких запасных. Значительно возросла роль игроков передней линии. Игроки периметра поняли кому, как и когда доставляется мяч внутрь «краски» . Игроки передней линии существенно повысили процент реализации бросков с близкого расстояния в условиях физического контакта соперников. Расширился диапазон.

Команда хорошо выглядит физически, старается играть быстро, энергично, в защите активно идет в физический контакт, правильно используют свои тела. При всем при том стараются играть активно захватывая контроль над игрой прежде всего через защиту.

Не вижу смысла подтверждать это цифрами статистики, все отчетливо видно и без этого, да и перегружать пост не хочется.

Писать персонально об игроках также не буду, упомяну только, что 18 февраля из Уфимца был подписан Григорий Шуховцев (38, 211)

Очевидно, что влияние Евгения Пашутина в повышении качеств игры команда трудно переоценить. Но есть ее одно важное обстоятельство. Опытный, заслуженный и авторитетный российский тренер показал своим молодым и менее опытным коллегам направление работы. Дал ориентир и наглядный пример. Выступив таким образом для всех тренеров дивизиона не столько в роли старшего коллеги сколько в роли учителя.

В начале сезона в этом блоге отмечалось, что «физическая подготовка команд с каждым годом становится лучше. Особенности нового сезона в том, что появилось пять команд, которые стараются играть быстрее, чем привыкла лига. ЦСКА-2, ЦОП «Локомотив-Кубань» и МБА по причине специфики задач и комплектования, «Иркут» и «Купол-Родники» благодаря тренерам. Михаил Карпенко в силу прагматизма, Артем Комогорцев еще в прошлом сезоне трудился с молодыми игроками».

Начиная с середины сезона в лиге появилась еще одна команда, играющая не только быстрее привычного, но и жестче, умнее и интенсивнее. Евгений Пашутин таким образом сейчас является не только «мотором» Уралмаша, но и всего первого дивизиона Суперлиги в целом.

Написал и подумал, насколько бы выиграл турнир, если бы в нем с какой-либо серьезной командой начал трудиться Сергей Базаревич?

Соотношение процентов вероятности успешного исхода по всем четырем парам (*при сохранении текущих составов) мой взгляд выглядят так:

Уралмаш – Новосибирск 90 – 10 / Руна – Университет – Югра 70 – 30 / Темп-СУМЗ-УГМК – ЦСКА-2 60 – 40 / Иркут – Самара 50 – 50

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Фото: vk.com/pbcruna; vk.com/bctempsumzummc; vk.com/bc_uralmash; vk.com/bknovosibirsk; vk.com/bcdynamo25; vk.com/bcirkut; lokobasket.smugmug.com