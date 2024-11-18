Динара Сафина вернулась! Считает, что Зверев и Мирра скоро возьмут первые «Шлемы», а Алькарас обойдет Синнера

Экс-первая ракетка мира Динара Сафина , несколько лет назад еще искавшая себя в жизни после тенниса, кажется, теперь нашла. Сафина вернулась в теннисное медиапространство с подкастом, который ведет с другой бывшей теннисисткой Анной Чакветадзе, а на итоговом турнире ATP в Турине дебютировала в команде «Больше!».

Спецкор Спортса’‘ Максим Янчевский задал Сафиной несколько быстрых вопросов.

– Чьи матчи стараешься не пропускать?

– Тех, кто играет, когда я не сплю. Когда был Китай, у меня все смешалось: кто-то играл, а еще сплю. Очень спокойно отношусь ко всем. Мне интересно смотреть игры Арины Соболенко . А у ребят – Рубля , в принципе могу наших посмотреть, есть интерес к их матчам.

– Чьи наоборот пропустишь с большим удовольствием?

– Китаянка [Циньвэнь Чжэн] мне не нравится. Ничего личного, просто не нравится. Не знаю почему.

– Кто выиграет больше всех «Шлемов»?

– Если брать Соболенко и Швентек , думаю, что у Арины хорошие шансы выиграть больше. Карлос или Синнер ? Наверное, Карлос. Почему-то мне так кажется.

– Дойдут они до 20 хотя бы?

– Тяжело. Я больше не за игру переживаю, а за здоровье. Но если травм не будет, в принципе могут. Сейчас не такая большая конкуренция. Если они в топ-форме, мало кто им может что-то противопоставить.

– Кто следующим возьмет первый «Шлем»?

– Пускай Сашка [Зверев] будет. У девчонок Мирра .

– Игрок из топ-100, который продолжит прогресс в 2025-м.

– У ребят Фис , но он уже в двадцатке стоит. Медьедович неплохо играет, давай его выберу. А из девчонок Анисимова (после травмы).

– Лучшая страна для проведения итогового турнира ATP.

– Оставляем Италию. Если будет Милан, можно вкусно поесть. Кушать вкусно – это самое главное. Погода тоже вроде ничего. Или я бы выбрала, где тепло. Бали. Чтобы сразу отдыхать можно было.

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– Твоя самая неудобная соперница.

– Тамарин Танасугарн . После Серены . Еще Кимико Дате . Я постоянно получала от них (1:2 по личным с Танасугарн, 1:6 с Сереной, 0:2 с Дате – Спортс’‘).

– С кем нравилось играть?

– С Пеннеттой . Она была моей клиенткой, мне было очень удобно с ней играть, не знаю почему. Играла очень читаемо для меня. По-моему, я ей ни разу не проигрывала (7:0 по личным – Спортс’‘).

С Пеннеттой на прошлой неделе в Турине

– Играть первым запуском или последним?

– Вторым, только не первым. Но последним я тоже не очень любила, тяжело, затянуться может. Любила, когда ставили «не раньше». Я не против играть последним, если будет написано «не раньше» 8:30 или 7, например. Тогда ты можешь распланировать. А когда тебя ставят последней вслед за кем-то, это может быть и в 3, и в 7. И ты не знаешь, когда разминаться. Второй запуск – это было самое то.

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– Следующая россиянка, которая будет на итоговом турнире?

– Диана Шнайдер . Молодец. Единственное, беспокоит, но я уверена, что у нее хорошая команда и правильно составят график по здоровью, если она вытянет следующий сезон. Да и Мирра тоже, у нее уже второй сезон был на хорошем уровне, и она справляется. Думаю, обе могут быть на итоговом.

– Следующая первая ракетка России.

– Шнайдер будет.

– Женские финалы «Шлемов» из пяти сетов?

– Нет. Мы из трех-то уже еле играем. Пробовали же, играли девчонки «Мастерс» [итоговый]. Мне кажется, скучно будет, если честно. Либо укороченные, как раньше пробовали, до четырех геймов. Тогда могло бы быть интересно и более динамично.

– Мужские матчи на ТБШ все в трех сетах?

– Тогда пропадает вкус пятисетовиков и их изюминка. Я думаю, что, если бы на итоговом играли бы все матчи из пяти сетов, было бы круто. Мне кажется, это прикольно было бы, как ТБШ.

– Будут ли Медведев и Рублев в следующем году в Турине?

– В принципе да. Я не вижу, почему нет. Этот сезон был тяжелым и вообще год тяжелым. Ребята сейчас уже просто устали. Сделают работу над ошибками. Может, календарь лучше распланируют и на следующий год смогут уверенно отобраться.

– Чемпионы ТБШ в 2025-м. Австралия?

– Саша Зверев и Коко Гауфф.

– «Ролан Гаррос».

– Карлос Алькарас и Каролина Мухова .

– «Уимблдон».

– Арина Соболенко и Новак Джокович. Может, Янник Синнер.

– US Open.

– Я бы взяла кого-нибудь из наших: или Даня, или Рубль. Могут выстрелить. Им там комфортнее играть, чем предыдущие ТБШ. Хотя Даня был в финале Австралии, но мне кажется, что они к концу сезона разыграются. А у девчонок – Арина Соболенко.

Мирра Андреева против Дианы Шнайдер – кто сильнее и перспективнее?

Фото: instagram.com /dinarasafinaofficial, bolshe_tennis; /Udachi_Chuck; Gettyimages.ru /Matt King