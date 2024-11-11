20 лет назад Шарапова выиграла итоговый. Больше половины участниц были из России, а в финале она последний раз обыграла Серену

Коко Гауфф в выходные стала самой молодой чемпионкой итогового турнира WTA за 20 лет – с тех пор, как в 2004-м его выиграла 17-летняя Мария Шарапова .

Шарапова тогда обеспечила себе дебют на итоговом исторической победой на «Уимблдоне» и еще тремя титулами, два из которых взяла на осенней азиатской серии незадолго до WTA Championships, – в Сеуле и Токио.

В Лос-Анджелес, принимавший турнир третий год подряд, Шарапова приехала наряду с тремя соотечественницами, сделавшими 2004-й лучшим сезоном женского тенниса России , – чемпионками «Ролан Гаррос» и US Open Анастасией Мыскиной и Светланой Кузнецовой и Еленой Дементьевой, которую каждая из них обыграла в финалах.

Также на турнире дебютировала Вера Звонарева, сыгравшая с начала года в трех финалах WTA (выиграла один) и на второй неделе трех турниров «Большого шлема». Она попала на WTA Championships после того, как с него снялась чемпионка Australian Open Жюстин Энен.

Шарапова, Кузнецова и Звонарева попали в одну группу, где к ним присоединилась Амели Моресмо. Вторую составили Мыскина, Дементьева, Серена Уильямс и Линдсей Дэвенпорт.

Первую группу выиграла Моресмо, обыгравшая всех россиянок. Шарапова, проигравшая первый матч, два оставшихся взяла в двух сетах (Кузнецову обыграла впервые после двух поражений, со Звонаревой Н2Н сравняла).

В полуфинале Мария вышла на Мыскину (играли в одинаковых топах), возглавившую вторую группу, и ее тоже обыграла впервые после трех поражений.

Во втором полуфинале Серена, игравшая в романтичном пастельном наряде с кроссовками в тон, в упорной борьбе закрыла Моресмо и в третий раз вышла в финал итогового (из двух предыдущих выиграла один).

Мария и Серена вышли друг на друга в третий раз в сезоне и карьерах. Две предыдущие встречи они поделили: Уильямс победила в 1/8 финала Майами, Шарапова – в несравнимо более важном финале «Уимблдона».

Для внешнего наблюдателя их соперничество тогда еще только оформлялось, но изнутри, вероятно, уже было принципиальным: позднее Шарапова писала в автобиографии, что внутренне конкурировала с Уильямс с 12 лет (когда отказалась идти на ее тренировку в академии Боллетьери как на мастер-класс), а Серена якобы возненавидела Марию, когда та увидела ее слезы после уимблдонского финала.

Шарапова победила в трех сетах, в решающем отыгравшись с 0:4 против Уильямс, у которой были проблемы с мышцами живота, так что она даже пробовала подавать с руки . Россиянка стала второй теннисисткой за 34-летнюю историю WTA Championships, взявшей титул в турнирный дебют (с тех пор таких стало пять).

Она заработала 1 млн долларов призовых (Гауфф – 4,8 млн ), доведя общий сезонный заработок до 2,5 млн (рекорд тура-2004. Рекорд-2024 – 8,7 млн Арины Соболенко). В рейтинге по итогам сезона Шарапова поднялась на четвертое место (предыдущий год закончила 32-й) и позднее получила награды WTA как «Игрок года» и «Прогресс года».

Два месяца спустя на Australian Open Шарапова пожертвует на благотворительность подаренный за титул итогового Porsche. На том турнире она в полуфинале снова встретится с Сереной и проиграет 6:8 в решающем. Это будет их последний упорный матч, после которого соперничество останется таковым только номинально. Уильямс заберет 19 следующих встреч и больше не подпустит Шарапову к званию теннисистки года.

Но это все будет потом. А 2004-й останется годом Шараповой.

Великий 2004-й русского женского тенниса: 3 «Больших шлема», 15 титулов. После нас так не доминировал никто

Фото: Gettyimages.ru /Robert Laberge, Chung Sung-Jun, Koichi Kamoshida, Streeter Lecka, Stephen Dunn, Lisa Blumenfeld, Sean Garnsworthy