Джокович пустил Рублева на итоговый. После Олимпиады у него не осталось целей

Слухи о том, что Новак Джокович в следующий раз выйдет на корт в 2025-м, сегодня подтвердились: серб снялся с итогового турнира ATP в Турине из-за травмы.

37-летний Джокович испытывал физический дискомфорт на своем последнем официальном турнире в Шанхае месяц назад да и вообще открыто говорил, что после победы на Олимпиаде у него не осталось первоочередных карьерных целей, и он планирует действовать по ситуации. А сейчас ситуация такая, что в 2024-м Новаку бороться не за что. Восьмой титул итогового ничего в его резюме не изменит (он рекордсмен и с семью, включая прошлогодний), так что перегружать уставший организм смысла нет.

Джокович пропустит итоговый впервые с 2017-го, когда из-за травмы локтя не играл последние полгода. Начиная с 2007-го только тогда и сейчас серб закончит сезон за пределами топ-5 (за пределами топ-3 – всего три года).

На дебютном итоговом в 2007-м

Благодаря отказу Джоковича окончательно определилась восьмерка участников итогового. В нее вошли:

● Янник Синнер

● Александр Зверев

● Карлос Алькарас

● Даниил Медведев

● Тэйлор Фриц

● Каспер Рууд

● Алекс де Минаур

● непосредственно в результате отказа Джоковича Андрей Рублев, который провел припадочный сезон , попал на итоговый пятый раз подряд.

В год завершения карьеры Рафаэля Надаля ATP Finals пройдет без кого-либо из Большой тройки впервые с 2001-го, когда состав выглядел так:

Патрик Рафтер, Томми Хаас, Евгений Кафельников, Себастьен Грожан, Хуан Карлос Ферреро, Горан Иванишевич, Ллейтон Хьюитт, Густаво Куэртен, Андре Агасси

На последнем турнире без Джоковича семь лет назад выступали четыре игрока, уже завершившие карьеры (Надаль, Федерер, Тим, Сок), и только Зверев играл и тогда (дебютировал), и сейчас (поборется за третий титул после победы на «Мастерсе» в Париже).

Титул-2017 взял дебютант Григор Димитров, до последнего сохранявший шансы на красивое возвращение на турнир в этом году. Начиная с него у ATP Finals за четыре года было четыре новых чемпиона. За последние три таких не было, но в этот раз фаворитом будет хозяин кортов Синнер, выигравший три из четырех последних турниров (четыре из пяти, если считать «Шлем шести королей»), а на единственном невыигранном уступивший в финале.

Жеребьевка итогового пройдет 7 ноября, турнир стартует в воскресенье 10-го.

Рублев не бил себя с US Open – но сорвался в Париже. Возможно, не попадет на итоговый

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Lintao Zhang, Matthew Stockman, Scott Barbour; Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press