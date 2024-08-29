Рублев на US Open спасся с 0:2 по сетам – в духе сезона, когда мы перестали ему доверять

С тех пор, как в 2020-м Андрей Рублев дебютировал в топ-10, он приучил нас, что на него можно положиться: на большинстве турниров он скорее всего дойдет до стадии, которую предполагает его рейтинг. За счет этого за четыре последних полных сезона он взял 12 титулов и сыграл в семи финалах, а на турнирах «Большого шлема» десять раз дошел до второй недели. И даже то, что у него сложился комплекс шлемового четвертьфинала , показывало, насколько стабильным топом он стал, – что выход в восьмерку сильнейших на «Шлеме» уже перестал восприниматься как успех.

Но в 2024-м Рублев резко изменился – ему как игроку стало совершенно невозможно доверять:

● он начал сезон с титула и четвертьфинала «Шлема», но потом

● на турнире в Дубае его дисквалифицировали , после чего

● на пяти следующих турнирах он выиграл один матч, зато

● на шестом – мадридском «Мастерсе», который играл больным, – обыграл хозяина кортов Алькараса и взял крупнейший титул в карьере.

● На «Ролан Гаррос» Рублев выиграл скромные два матча, за травяной сезон – ни одного,

● на постуимблдонском грунте проиграл 121-й ракетке мира, в Вашингтоне – Фрэнсису Тиафу, тоже проводящему неубедительный сезон, зато

● на канадском «Мастерсе», где за все предыдущие годы выиграл один матч, прошел первую ракетку мира Янника Синнера, которому проиграл трижды подряд, и вышел в финал, но

● провалил титульный матч против дебютанта стадии Алексея Попырина, до той недели никогда не поднимавшегося в топ-35.

***

На US Open Рублева продолжило штормить: первый круг он прошел в трех сетах, но по ходу матча ругался и лупил ракеткой по корту .

В среду во втором круге Андрей встречался с Артуром Риндеркнешем – 29-летним французом, никогда не входившим в топ-40. Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» – третий круг прошлогоднего US Open, где он поборолся как раз с Рублевым.

Год назад Риндеркнеш взял у Рублева первый сет, прежде чем в трех следующих взять девять геймов. В этот раз француз, до ATP игравший в американской студенческой лиге NCAA, много атаковал и избегал длинных разменов. На 30-градусной жаре план работал и в первом сете, и в целом – во втором, хоть в нем Рублев и сделал брейк первым, а также выиграл розыгрыш в 37 ударов, в конце которого француз рухнул на корт. Риндеркнеш повел 6:4, 7:5.

Оказавшись в сете от худшего за шесть лет результата на US Open, Рублев резко подсушил игру и включил режим локдауна, отличающий топов: стал гораздо лучше подавать и меньше ошибаться. Результат – в трех последних сетах француз, уже заметно уставший, взял пять геймов, зато россиянин нашел игру и выдавал такое:

Итого – 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2: Рублев во второй раз выиграл матч, в котором проиграл два первых сета (также «Ролан Гаррос»-2020 против Сэма Куэрри), а пятисетовик затащил в десятый раз. Этот матч стал рекордным 113-м пятисетовиком на турнирах «Большого шлема» в 2024-м, побив рекорд сезона-1992. Из этих 113 Андрей Рублев провел три и все три выиграл – впервые в карьере. Так что сезон Рублева может быть неоднозначным, но это не потому, что он перестал бороться.

В третьем круге Рублев сыграет с бурно прогрессирующим Иржи Лехечкой, которому проиграл весной в Индиан-Уэллс.

Коллапс Циципаса – почему он перестал быть претендентом на «Большие шлемы»?

Фото: Gettyimages.ru /Cameron Spencer, Clive Brunskill, Matthew Stockman, Luke Hales