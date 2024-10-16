Медведев сыграет на «Шлеме шести королей» – за $6 млн. Что это за турнир? И как туда попал Руне?

В среду в Саудовской Аравии стартует 6 Kings Slam – возможно, самый мощный выставочный турнир в истории. В России все матчи официально покажет Кинопоиск с комментариями, и сегодня их прокомментирует двукратная чемпионка «Больших шлемов» Светлана Кузнецова .

Что выдающегося в этом турнире?

Кто играет

Всего участников шесть:

● 24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович;

● 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль;

● Первая ракетка мира и обладатель двух «Шлемов» Янник Синнер;

● Экс-первая ракетка мира и победитель четырех «Шлемов» Карлос Алькарас;

● Экс-первая ракетка мира и чемпион US Open-2021 Даниил Медведев;

● Хольгер Руне.

Если фигуры первых пяти участников вопросов не вызывают, то Руне не очень вписывается в концепцию «Шлема шести королей» (а именно так переводится название). Датчанин сейчас 14-я ракетка мира, на «Больших шлемах» он не проходил дальше четвертьфинала, а в этом году выиграл всего 64% матчей.

Но контракты с игроками подписывали давно – потому что состав официально объявили еще в феврале, когда была надежда, что Руне будет оправдывать звание одного из самых перспективных игроков в туре и представителя новой Большой тройки (вместе с Алькарасом и Синнером). В этом сезоне у датчанина не получилось.

Формат

В среду пройдут два четвертьфинала: в 19:30 по московскому времени Медведев сыграет с Синнером, а после этого – Алькарас с Руне.

В четверг победитель первого четвертьфинала встретится с Джоковичем, а второго – с Надалем.

В пятницу будет день отдыха, а в субботу пройдут матч за третье место и финал.

День отдыха предусмотрен, чтобы участники не нарушили правило ATP, которое запрещает играть выставочные матчи больше двух дней подряд. Благодаря формату такого точно не случится.

Призовые

Как всегда в Саудовской Аравии – огромные.

Только за участие каждый получит 1,5 миллиона долларов, а победитель выиграет 6 млн.

Для сравнения, Синнер за победу на US Open – турнире «Большого шлема» с самыми большими призовыми в туре – получил 3,8 млн.

А Медведев, Джокович, Руне и Надаль не заработали 6 млн за весь этот сезон – хотя первые трое провели полноценный год и играли на всех ТБШ.

Более того, Руне только за участие получит всего на 700 тысяч долларов меньше, чем он выиграл за весь 2024-й.

Нужно учитывать и то, что в 2019-м в Саудовской Аравии уже проводили большой выставочный турнир с топ-игроками – и тогда выигравший его Медведев получил миллион долларов призовых (правда, еще точно была неназванная сумма за участие). Так что за пять лет выплаты стали значительно больше.

У турнира было безумное промо

Богатство чувствуется, конечно, не только в призовых. Например, для турнира сняли 5-минутный проморолик, в котором Медведев ездил на медведе.

Надаль родился из грунта.

Руне был предводителем викингов.

Джокович летал вместе с волками.

Алькарас обыгрывал киборга.

А Синнер играл кого-то вроде римского императора.

Бюджет этой короткометражки не раскрывается, но по уровню продакшена она очень похожа на самые дорогие голливудские блокбастеры.

А снимали ее те же люди, которые делали промо к бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

Кстати, Медведев приехал в Саудовскую Аравию пораньше – и сходил на этот бой .

Так кто выиграет?

Главным фаворитом кажется Алькарас – потому что у него самая легкая сетка. В первом матче Руне, потом – завершающий карьеру Надаль, не выходивший на корт уже несколько месяцев.

Второй фаворит – Синнер. Он стартует против Медведева, у которого выиграл 7 из последних 8 матчей. А потом выходит на Джоковича, которого победил в 4 из последних 5 матчей.

И если Синнер и Алькарас доберутся до финала, то испанец будет фаворитом – в этом году он взял у Янника все три матча.

А смотреть турнир нужно на Кинопоиске .

Фото: Gettyimages.ru /Lintao Zhang, Clive Brunskill

Реклама 18+. ООО «КИНОПОИСК»