Медведев сыграет на «Шлеме шести королей» – за $6 млн. Что это за турнир? И как туда попал Руне?
В среду в Саудовской Аравии стартует 6 Kings Slam – возможно, самый мощный выставочный турнир в истории. В России все матчи официально покажет Кинопоиск с комментариями, и сегодня их прокомментирует двукратная чемпионка «Больших шлемов» Светлана Кузнецова.
Что выдающегося в этом турнире?
Кто играет
Всего участников шесть:
● 24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович;
● 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль;
● Первая ракетка мира и обладатель двух «Шлемов» Янник Синнер;
● Экс-первая ракетка мира и победитель четырех «Шлемов» Карлос Алькарас;
● Экс-первая ракетка мира и чемпион US Open-2021 Даниил Медведев;
● Хольгер Руне.
Если фигуры первых пяти участников вопросов не вызывают, то Руне не очень вписывается в концепцию «Шлема шести королей» (а именно так переводится название). Датчанин сейчас 14-я ракетка мира, на «Больших шлемах» он не проходил дальше четвертьфинала, а в этом году выиграл всего 64% матчей.
Но контракты с игроками подписывали давно – потому что состав официально объявили еще в феврале, когда была надежда, что Руне будет оправдывать звание одного из самых перспективных игроков в туре и представителя новой Большой тройки (вместе с Алькарасом и Синнером). В этом сезоне у датчанина не получилось.
Формат
В среду пройдут два четвертьфинала: в 19:30 по московскому времени Медведев сыграет с Синнером, а после этого – Алькарас с Руне.
В четверг победитель первого четвертьфинала встретится с Джоковичем, а второго – с Надалем.
В пятницу будет день отдыха, а в субботу пройдут матч за третье место и финал.
День отдыха предусмотрен, чтобы участники не нарушили правило ATP, которое запрещает играть выставочные матчи больше двух дней подряд. Благодаря формату такого точно не случится.
Призовые
Как всегда в Саудовской Аравии – огромные.
Только за участие каждый получит 1,5 миллиона долларов, а победитель выиграет 6 млн.
Для сравнения, Синнер за победу на US Open – турнире «Большого шлема» с самыми большими призовыми в туре – получил 3,8 млн.
А Медведев, Джокович, Руне и Надаль не заработали 6 млн за весь этот сезон – хотя первые трое провели полноценный год и играли на всех ТБШ.
Более того, Руне только за участие получит всего на 700 тысяч долларов меньше, чем он выиграл за весь 2024-й.
Нужно учитывать и то, что в 2019-м в Саудовской Аравии уже проводили большой выставочный турнир с топ-игроками – и тогда выигравший его Медведев получил миллион долларов призовых (правда, еще точно была неназванная сумма за участие). Так что за пять лет выплаты стали значительно больше.
У турнира было безумное промо
Богатство чувствуется, конечно, не только в призовых. Например, для турнира сняли 5-минутный проморолик, в котором Медведев ездил на медведе.
Надаль родился из грунта.
Руне был предводителем викингов.
Джокович летал вместе с волками.
Алькарас обыгрывал киборга.
А Синнер играл кого-то вроде римского императора.
Бюджет этой короткометражки не раскрывается, но по уровню продакшена она очень похожа на самые дорогие голливудские блокбастеры.
А снимали ее те же люди, которые делали промо к бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
Кстати, Медведев приехал в Саудовскую Аравию пораньше – и сходил на этот бой.
Так кто выиграет?
Главным фаворитом кажется Алькарас – потому что у него самая легкая сетка. В первом матче Руне, потом – завершающий карьеру Надаль, не выходивший на корт уже несколько месяцев.
Второй фаворит – Синнер. Он стартует против Медведева, у которого выиграл 7 из последних 8 матчей. А потом выходит на Джоковича, которого победил в 4 из последних 5 матчей.
И если Синнер и Алькарас доберутся до финала, то испанец будет фаворитом – в этом году он взял у Янника все три матча.
А смотреть турнир нужно на Кинопоиске.
Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang, Clive Brunskill
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