Шарапова и Бекхэмы – история дружбы

Недавнее совместное появление Марии Шараповой и Дэвида Бекхэма на спонсорском мероприятии навеяло воспоминания об их первой встрече 18 лет назад.

Осенью-2006 она только выиграла второй из пяти «Шлемов» на US Open, а он проводил последние месяцы в мадридском «Реале». В столицу Испании 19-летняя Шарапова прилетела за неделю до проходившего там итогового турнира WTA и сходила на матч «Реала» в Лиге чемпионов. После она встретилась с игроками: с кем-то, как с Роналдо, уже была знакома, а с Бексом познакомилась тогда. El Mundo написала, что самым оживленным получился именно разговор Шараповой с Бекхэмом – «между двумя спортсменами с самыми узнаваемыми имиджами».

Как бы в подтверждение этих слов Бекхэм был одет в футболку Marc Jacobs из линии Protect The Skin You’re In, доходы с которой шли на изучение меланомы, формы рака кожи. Для этих футболок в разные годы голыми снимались разные известные женщины, включая Викторию Бекхэм. Но на Дэвиде футболка не с женой, а с супермоделью Кристи Тарлингтон .

Позднее если пути Шараповой и Бекхэма и пересекались, это оставалось вдали от камер; она вряд ли когда-то еще ходила на футбол, а он теннис любит, кажется, только мужской . Но дюжину лет спустя они все же встретились – только не в спортивных, а в фэшн-декорациях.

В феврале-2019 Дэвид с Викторией и Мария с женихом Александром Джилксом встретились в Лондоне в гостях у Джанкарло Джаметти, многолетнего партнера модельера Валентино Гаравани и сооснователя Valentino.

Тем вечером, вероятно, началась дружба между двумя знаменитыми женщинами, потому что до тех пор Шарапова разве что иногда появлялась в платьях Victoria Beckham , а в течение двух месяцев после была гостьей живых Бекхэмов на корпоративе «Лос-Анджелес Гэлакси» и репетиции дня рождения Виктории (Мария на первом мероприятии была в той же блузке Victoria Beckham, что Виктория на втором).

Тот ужин оставил след в медиа, потому что на видео, опубликованном Шараповой, видно, как Бекхэм разрезает слоеный шоколадный десерт, хотя она известна тем, что не просто не ест сладкое, – для нее десерт – это цельнозерновой тост, присыпанный солью (а следующий день рождения она отметит «пирожным» из арбуза). Светский репортер Дерек Бласберг отчитался потом, что один десерт на ужине съели на шестерых.

Пять лет спустя Шарапова впервые посетила показ Victoria Beckham в рамках Недели моды в Париже . Наряд для него ей подбирали в ателье при участии Виктории, незадолго до того сломавшей ногу в спортзале («ВБ не остановит ничто, даже сломанная нога!» – по-свойски написала Мария).

На лондонском 50-летии Виктории, ознаменованном реюнионом Spice Girls , Шараповой не было. Зато несколько месяцев спустя она праздновала 20-летие своей исторической победы на «Уимблдоне» в том же мейфэрском отеле, что Бекхэмы в конце 2023-го – выход документалки Netflix.

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Фото: instagram.com /mariasharapova/