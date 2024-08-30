Эх, Мирра снова провалила «Шлем» и не дошла до Швентек

Меньше двух недель назад в Цинциннати Мирра Андреева зрелищно поборолась с первой ракеткой мира Игой Швентек. Тогда она сказала, что если не обыграет Швентек с первой попытки, то обыграет со второй. Вторая маячила в 1/8 финала US Open – но до нее Мирра не дошла, проиграв во втором круге американке Эшлин Крюгер 1:6, 4:6.

Матч у Андреевой не получился: игра разбилась о брак (25 невынужденных ошибок при 14 ударах навылет, аж три заступа во втором сете), в то время как соперница сыграла аккуратнее и эффективнее. Как и в первом матче против колумбийки Камилы Осорио, Андреева полдюжины раз отдала подачу, и, даже несмотря на локальный камбэк во втором сете, казалось, что ее форма после летних геройств (полуфинал «Ролан Гаррос», первый титул WTA, парное серебро Олимпиады) пошла на спад. Из семи последних личных матчей Мирра проиграла три, на двух «Шлемах» после «Ролан Гаррос» выиграла один матч.

С другой стороны, в числе четырех последних побед Мирры – матчи, выигранные у проводящих абсолютно лучшие сезоны Эммы Наварро и Жасмин Паолини, так что вряд ли теннисом она наелась. Скорее всего, просто нереалистично ждать от 17-летней теннисистки, даже такой талантливой и развитой как Андреева, стабильно элитных результатов на протяжении всего сезона. Впрочем, до конца года Мирра, в живом рейтинге стоящая 21-й, все еще может зайти в топ-20 и получить собаку .

Ну и стоит отдать должное сопернице Мирры – она тоже молода и на подъеме и пришла к своему лучшему шлемовому результату неслучайно. На североамериканских «Премьерах» 20-летняя Крюгер из квалификации дошла до 1/8 финала (Торонто), а также переборола Наоми Осаку и серебряную призерку Олимпиады Донну Векич (Цинциннати).

Всего с прошлого сентября, когда она из-за пределов топ-120 выиграла первый титул WTA в Осаке, уроженка Техаса вдвое сократила рейтинг, но на «Шлемах» до этой недели ни разу не проходила дальше первого круга – проиграла все шесть своих матчей в основных сетках. На US Open она прервала неудачную серию, продлив еще более неудачную своей соперницы по первому кругу Чжан Шуай (нанесла китаянке 23-е поражение подряд ).

Теперь Крюгер сыграет с Людмилой Самсоновой, вырвавшей у Мари Бузковой матч, в котором та вела 6:3, 5:2, а в итоге проиграла 6:3, 6:7, 3:6.

Шараповой подсказывали с трибун? А в зрителя стреляли?

Фото: East News /AP Photo/Seth Wenig; Gettyimages.ru /Clive Brunskill