Шарапова инвестировала в компанию по заморозке яйцеклеток. Это как?

У Марии Шараповой довольно богатый инвестиционный портфель. Она вкладывается в компании из мира косметики (Supergoop!), фитнеса (тренажеры Tonal, фитнес-браслеты Bala и массажеры Therabody), а еще в инструменты для инвестиций (платформу public.com).

В субботу стало известно, что Шарапова открывает для себя новые сферы – она инвестировала в компанию Cofertility, которая занимается заморозкой яйцеклеток.

Свое решение Мария объяснила в интервью Vogue, которое дала после Олимпиады в Париже: «Женский спорт переживает невероятный момент. Мы видим невероятный акцент на спортсменок, их достижения и то, как они вдохновляют. И если они смогут на своих основаниях продлить карьеры, в раннем возрасте заморозив яйцеклетки, возможно, у них будет больше времени, чтобы выступать на высочайшем уровне, выбрать подходящего партнера и не рваться в отношения любой ценой».

Cofertility появилась в 2022 году, ее основали три женщины – Хэлли Текко, Лорен Маклер и Ариэль Шпигель. Главная фишка компании в том, что она делает процедуру заморозки яйцеклеток более доступной – потому что женщины могут пройти ее бесплатно, если пожертвуют компании половину яйцеклеток.

Как вообще работает заморозка яйцеклеток? И зачем она нужна?

Научные исследования показывают, что чем моложе организм, тем выше шансы на успешную беременность. Но не все женщины готовы заводить ребенка или могут позволить себе завести ребенка в молодости.

Но при этом они могут заморозить свои молодые яйцеклетки и использовать их позже.

Если в общих чертах, процедура следующая:

● Сначала женщина проходит обследование, в рамках которого врачи оценивают состояние ее репродуктивной системы;

● Если все нормально, женщине выдают набор шприцов и следующие 10-12 дней она делает себе в живот уколы гонадотропных гормонов – которые помогают ей вырастить как можно больше зрелых яйцеклеток. Это количество в зависимости от особенностей организма может колебаться от двух до 40;

● Все это время врачи мониторят состояние женщины, чтобы понимать, когда яйцеклетки можно будет извлекать;

● Дальше проводится операция, во время которой женщине под наркозом вводят иглу во влагалище и с ее помощью извлекают яйцеклетки;

● После этого их замораживают и хранят в специальных сосудах с жидким азотом.

Поскольку эта процедура появилась относительно недавно, никто точно не знает, сколько могут храниться замороженные яйцеклетки. Но врачи рассказывают о случаях успешной беременности после 10 лет хранения;

● Когда женщина готова забеременеть, яйцеклетки размораживают, оплодотворяют и подсаживают обратно.

***

Шарапова рассказывала: «Когда я была тинейджером и молодой девушкой, я выигрывала «Большие шлемы». У меня не было времени думать даже о дружбе – не говоря уже об отношениях. Но я знала, что в подходящий момент хочу стать мамой».

Подходящий момент настал, когда ей было 35 лет – тогда она родила сына Теодора от Александра Джилкса. В интервью Шарапова рассказывала, что это было исполнением давней мечты.

Медведев показывал зрителям средний палец, а Серена угрожала судье? Тест про скандалы на US Open

Фото: East News /Scott A Garfitt/Invision/AP; instagram.com/mariasharapova