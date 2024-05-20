Федерер и Надаль в рекламе Louis Vuitton: шутили про высокомерие Роджера, а Рафа боялся снега

Любое совместное появление Роджера Федерера и Рафаэля Надаля – событие для тенниса. С тех пор, как Федерер почти два года назад эмоционально завершил карьеру , было известно об одной их встрече – в академии Надаля в Испании в начале 2024-го.

На самом деле была еще минимум одна – на зимнем курорте Кортина-д’Ампеццо в Доломитовых Альпах, где легенды снялись для кампании Louis Vuitton, выпущенной в эти выходные.

Кампания Core Values («Главные ценности»), посвященная багажному наследию марки, существует больше 15 лет – в 2007-м ее первыми героями стали Михаил Горбачев, сидевший с сумкой Louis Vuitton Keepall на заднем сидении автомобиля на фоне Берлинской стены, Катрин Денев на парижском вокзале и Андре Агасси и Штеффи Граф в Нью-Йорке.

В последующих сезонах для кампании снимались Анджелина Джоли на родине ее старшего сына в Камбодже, Фрэнсис Форд Коппола и его дочь София под Буэнос-Айресом, Кит Ричардс из The Rolling Stones в гостиничном номере в Нью-Йорке, Шон Коннери у себя дома на Багамах, а также американские астронавты, первыми побывавшие на Луне (к 40-летию миссии «Аполлона-11»).

В 2010-м Louis Vuitton снял Пеле, Диего Марадону и Зинедина Зидана в известном мадридском баре Maravillas,

в 2012-м – Мохаммеда Али с внуком

и Ларису Латынину с Майклом Фелпсом. Но в 2013-м сериал решили не продолжать – вероятно, из-за дороговизны (гонорары героев не разглашались, но говорили, что Джоли, например, заплатили $10 млн).

Core Values оставался историей, пока его громко не вернули в 2022-м – фотографией Лионеля Месси и Криштиану Роналду за шахматной доской, которых, правда, снимали отдельно .

Новая же серия кампейна – с великими соперниками, между которыми куда более теплые отношения: Федерер и Надаль уже давно называют себя друзьями, а то, как они держались за руки в прощальный вечер швейцарца в 2022-м, отозвалось даже в углах интернета, далеких от тенниса.

Надаль рассказал, что последние годы они часто обсуждали, как хотят сделать что-то совместное, поэтому предложение Louis Vuitton оказалось очень кстати.

Как и все предыдущие выпуски Core Values, этот снимала американка Энни Лейбовиц – любимый фотограф американского Vogue, чьи снимки отличает неестественность и синева (в 2010-м сама снялась для кампейна вместе со своим другом Михаилом Барышниковым). С Федерером она работала в третий раз, с Надалем – впервые.

На снимке теннисисты изображены на горной вершине: оба светят спонсорскими часами (Надаль – еще и бицепсом) и несут рюкзаки LV моделей Christopher и Eclipse.

Восьмиминутное интервью , записанное на сундуке LV под легким снегопадом, запомнилось вопросом про первую встречу: она случилась в 2003-м вскоре после первой победы Федерера на «Уимблдоне», но помнит ее только Надаль. Когда Роджер спросил, был ли он вежлив, Рафа пошутил: «Ну, немного высокомерен», – и оба захохотали:

Также из интервью мы узнали, что их первый матч в Майами-2004, в котором Надаль победил за час , Федерер играл с тепловым ударом (в съемке об этом упомянул Рафа), а также что Рафе нравится легкий снежок, хоть он и не чувствовал уши («Да он первый раз видит снег!» – радостно вставил Роджер).

Впрочем, истинное отношение Надаля к снегу можно увидеть в бэкстейдже, который выложили в соцсетях отдельно:

Следующая встреча легенд намечена на Кубок Лэйвера в сентябре.

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Фото: instagram.com /rogerfederer, louisvuitton