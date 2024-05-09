Рублев – лучший грунтовик в истории России? Изучаем цифры

Есть аргументы.

На прошлой неделе Андрей Рублев стал всего пятым действующим игроком, бравшим два разных грунтовых «Мастерса» – к прошлогоднему титулу в Монте-Карло он добавил трофей в Мадриде. Таким образом он присоединился к Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу, Энди Маррею и Александру Звереву.

Отсюда встает вопрос – как эта победа повлияла на позиции Рублева в рейтинге лучших российских грунтовиков?

Чтобы найти ответ, мы взяли всех россиян, выигрывавших на грунте титулы ATP, добавили к ним Карена Хачанова и Аслана Карацева.

В таблице мы рассортировали игроков по проценту выигранных матчей. И получилась такая картина.

Рублев – лидер по проценту побед, у него лучшие результаты на «Мастерсах», он в топ-2 по количеству титулов и проценту побед над топ-10. Самый большой пробел в его грунтовом портфолио – результат на «Ролан Гаррос». В Париже, как и на всех остальных «Больших шлемах», у него есть только четвертьфинал.

Наш единственный чемпион «Ролан Гаррос» Евгений Кафельников не входит в топ-3 ни по выигранным титулам, ни по проценту выигранных матчей. С другой стороны, он и сам говорил, что на грунте «исторически никогда хорошо не играл». И рассказывал, как трудно ему давался переход на глину .

Кафельников, кстати, считает, что Рублеву победа на «Ролан Гаррос» пока не по силам: «Турниры «Большого шлема» играются из пяти сетов, и если вы считаете, что он готов, то вы не разбираетесь в теннисе».

Даниил Медведев за счет прошлогоднего титула в Риме мощно укрепил позиции. Если вывести за скобки процент побед, испорченный тяжелым стартом на грунте, он вполне претендует на место в топ-4 в истории России.

Еще этот рейтинг стал очередным напоминанием – не надо забывать Андрея Чеснокова .

У него почти лучший процент побед, и до пришествия нового поколения он был единственным российским чемпионом «Мастерса» – то есть сделал то, что не удавалось ни Кафельникову, ни Сафину.

«Бывало, что из меня отбивную делали». Евгений Кафельников – о том, как подчинить себе грунт

Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield, Clive Brunskill /Allsport, Julian Finney